Reinas del Show, La Voz Senior y JB en ATV: ¿Cuál fue el programa más visto de este sábado en Perú?

Conoce el rating de los programas más vistos de este sábado. (Foto: América TV/Latina/ ATV)

Este sábado 11 de septiembre los programas midieron fuerzas una vez más. Mientras Reinas del Show presentó la segunda entrega de su nueva temporada, La Voz Senior y JB en ATV hicieron lo propio con sus espacios. ¿Qué programa eligió el público?

Según el rating oficial, el programa de Gisela Valcárcel logró el primer lugar 12.3 puntos mientras que JB en ATV se quedó en el segundo puesto con 9.4 puntos. El tercer lugar fue para La Voz Senior seguido de El Reventonazo de la Chola.

¿Qué presentaron los programas? Reinas del Show 2 deleitó este sábado con un versus de infarto donde Brenda Carvhalo y Gabriela Herrera demostraron su gran talento en la pista de baile. La ganadora de la noche fue la peruana.

Por su parte JB en ATV tuvo como invitado especial al reconocido actor Carlos onavides, quien se hiciera conocido mundialmente por interpretar a ‘Huicho Domínguez’ en El premio mayor.

Respecto a La Voz Senior, espacio de Latina, vimos a talentosos artisas entre ellos Alejandro Chumpitaz quien logró ingresar al equipo de Eva Ayllón. El participante cantó ‘Perdóname’.

Rating: mira aquí la lista completa

Reinas del show / América TV: 12.3 puntos

JB en ATV / ATV: 9.4 puntos

La Voz Senior / Latina: 9.3 puntos

El Reventonazo de la Chola /América TV: 9.3 puntos

Estás en todas / América TV: 5.4 puntos

Los milagros de la rosa / América TV: 7.9 puntos

María Mercedes / ATV: 5.3 puntos

El Poder del Amor / Latina: 3.5 puntos

Reinas del Show 2: Gabriela Herrera logró imponerse ante Brenda Carvalho en un versus de infarto

Este sábado 11 de septiembre se llevó a cabo la segunda gala de Reinas del Show 2, donde Gabriela Herrera y Brenda Carvalho presentaron un versus de infarto. Y aunque dieron todo de sí, solo una debía ganar. Como se recuerda, ambas eran las favoritas de la gala, sin embargo, la producción decidió enfrentarlas.

La garota fue la primera en competir con una salsa llamada ‘Pelotero la bola’. A pesar de tener un esguince, la rubia sorprendió con piruetas y espectaculares pasos, dejando la valla bastante alta.

Luego llegó el turno de Gabriela, quien deleitó con la misma canción. La peruana no se quedó atrás y deslumbró con sus perfectos pasos y asombrosas piruetas.

Tras estas impecables presentaciones, el jurado tuvo la difícil decisión de elegir a su preferida. Finalmente, optaron por Gabriela Herrera como la ganadora del versus de infarto.

Yolanda Medina, de Reinas del Show 2, pide que no la critiquen por su peso y edad

La cantante Yolanda Medina es una de las participantes que busca ganarse un lugar en Reinas del Show, espacio de Gisela Valcárcel que se encuentra en su segunda temporada y cuyas reglas han cambiado.

En efecto, las concursantes tendrán que enfrentarse a través de versus. Y aunque la cantante de Alma Bella está segura que mostrará su talento en la pista de baile, pide que no se le juzgue por su peso ni por su edad.

“He recibido buenos comentarios por mi primer baile, y estas críticas las tomo de la mejor manera. También he recibido críticas constructivas, que te permiten aprender, pero no acepto las críticas con insultos o con burlas que, lamentablemente, vienen de las mujeres. No podemos criticar a una persona ni por su peso, ni por su edad, y esas son las críticas más palpables en cuanto a mi persona”, señaló.

