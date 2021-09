“Jefferson Farfán no está preparado para jugar las Eliminatorias”: tenso debate en ‘Después de Todo’

Panelistas de Movistar Deportes opinaron sobre posible vuelta de Jefferson Farfán a la selección peruana.

Luego de su golazo a Binacional con el que Alianza Lima remontó 3-2 por Liga 1, Jefferson Farfán (36 años) ‘levantó la mano’ para ser tomando en cuenta en la siguiente convocatoria de Ricardo Gareca de cara a la jornada triple de Eliminatorias Qatar 2022, que se llevará a cabo en octubre. Sobre esta posibilidad, Diego Rebagliati y Horacio Zimmermann debatieron en Movistar Deportes.

El último domingo, Jefferson Farfán marcó de tiro libre su segundo gol consecutivo (ya suma 3) con Alianza Lima, algo que hizo pensar sobre su retorno a la selección peruana. “Este Farfán, que está para 30 minutos de mucha lucidez e influencia, ¿podría ser útil dentro del plantel para diferentes contextos de la Eliminatoria? Para hacerla corta: ¿convocarían a Farfán para la siguiente fecha triple?”, preguntó Michael Succar.

“Yo no creo que hoy Farfán esté preparado para jugar las Eliminatorias . Lo veo subido de peso y que no está en su mejor nivel físico”, dijo sin tapujos Horacio Zimmermann sobre la ‘Foquita’, que no sido considerado en la ‘Bicolor’ desde finales del 2020. Cabe resaltar que este año estuvo lesionado y no jugó 10 partidos con Alianza Lima. Recién volvió hace 2 jornadas.

“Ahora, ¿cuál es el equipo que más goles recibió en el año? Pues Binacional: 38 goles en contra. Así como la jerarquía de Farfán, que respaldo... no creo que está para los 3 partidos de Eliminatorias. Si vas a convocar a un jugador para 20 minutos, prefiero tener a otro que juegue los 3”, añadió el panelista y comentarista.

Tras ello, Diego Rebagliati intervino. “¿Qué parte de convocar a Farfán implica dejar de llamar a ese jugador que tú dices? ¡Convoca más!”, lanzó. “Esa es una postura que tú tienes, pero el comando técnico no convoca más, lamentablemente”, respondió Horacio Zimmermann en el programa deportivo.

🎙️ @Horacon: "Yo no creo que hoy Farfán esté preparado para jugar la Clasificatoria". #DespuésDeTodo ⚽



También por Movistar Play ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/ihBYV1owDY — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 13, 2021

JEFFERSON FARFÁN Y SU GOLAZO A BINACIONAL

Ocurrió en la última jugada del encuentro (90′+6). Alianza Lima, que minutos antes había logrado la paridad con tanto de Wilmer Aguirre, ganó un tiro libre peligroso tras dura falta contra Ricardo Lagos. Frente a la pelota se paró Jefferson Farfán para buscar una nueva victoria en el campeonato nacional. La ‘Foquita’ había ingresado desde el banco para jugar lo últimos 30 minutos.

Jefferson Farfán hizo pasar su remate por encima de la barrera y, tras un choque en el palo derecho del portero Raúl Fernández, la pelota ingresó al arco de Binacional para alocada celebración de Alianza Lima. El técnico Carlos Bustos también se dio un emotivo abrazo con su asistente ‘Chicho’ Salas. Gran definición de la ‘Foquita’ en claro ejemplo que su calidad sigue vigente a sus 36 años.

ALIANZA LIMA LANZA SU CAMISETA MORADA

En medio de gran expectativa por parte de la hinchada ‘Blanquiazul’, Nike presenta oficialmente el uniforme morado que utilizará Alianza Lima durante el mes de octubre del 2021. La nueva camiseta ya está disponible para venta en exclusiva en Marathon y partir del 15 de septiembre en tiendas Nike y por departamento.

En la parte posterior, cuenta con la tecnología Mesh, que cubre 3/4 la espalda, y brinda mayor ligereza y ventilación al jugador, haciendo que pese menos. También trae el Dri-Fit, que se encarga de repeler el sudor del cuerpo. Todas las tecnologías con las que el uniforme cuenta, tiene como principal objetivo que le jugador aliancista tenga un rendimiento óptimo en la cancha.

La camiseta morada de Alianza Lima ya está a la venta.

SEGUIR LEYENDO: