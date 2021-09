Percy Olivares pide el regreso de Alberto Rodríguez ante crisis defensiva de la selección peruana

Luego del Mundial Rusia 2018, Alberto Rodríguez dejó de ser considerado en la selección peruana.

Si hay una voz autorizada para hablar de la defensa ‘bicolor’, ese es Percy Olivares. El exfutbolista de la selección peruana quiere el regreso de Alberto Rodríguez (37 años) tras lo ocurrido en el Perú vs Brasil de la jornada 10 de Eliminatorias Qatar 2022, donde un par de errores del central Anderson Santamaría le costó el resultado a los de Ricarod Gareca.

Percy Olivares reconoce las buenas características tanto de Anderson Santamaría como de Alexander Callens, pero sostiene que les falta jerarquía a nivel de selección, algo que sí vio en Alberto Rodríguez, pieza clave en el fondo para que Perú logre su regreso a un Mundial de fútbol. “Cuando él agarraba la pelota, yo tenía tranquilidad”, apuntó el popular zancudo.

“Para mí el ‘Mudo’ Rodríguez podría estar acá (en la selección peruana). Es un gusto personal y si me preguntan: sí me gustaría. ¿Qué se le pide a los futbolistas? Pues continuidad. Bueno, él está jugando en Alianza Sullana. Todos sabemos que los futbolistas en la selección son otros. ¿Neymar le haría eso (que le hizo a Santamaría)? No”, lanzó Percy Olivares en ESPN Perú.

“La pareja Alexander Callens-Anderson Santamaría nos gustó en la Copa América. Y sí, tienen características que gustan. Pero no podemos negar que no tienen la jerarquía que tiene Alberto Rodríguez. Entonces, sus virtudes no llenan en algunos partidos. La jerarquía no se compra. Cuando él agarraba la pelota, yo tenía tranquilidad. Sabía que iba a resolver bien”, continuó el ahora panelista de TV.

"PARA MÍ, EL MUDO RODRÍGUEZ PUDO HABER ESTADO ACÁ": @Percyoli enfatiza en la falta de jerarquía de la zaga central y en la importancia que tuvo Alberto en la anterior eliminatoria. pic.twitter.com/c7d9aBvrDw — ESPN Perú (@ESPNPeru) September 10, 2021

Tras ello, su compañero y actual técnico de Cantolao, Jorge Espejo, opinó: “Esto se da constantemente en el fútbol: cuando se pierde son mejores los que no jugaron, o lo que no fueron convocados. Y ahora tenemos que ir a las decisiones de Ricardo Gareca. Después de este escenario, quizás hubiera resuelto con un central que juegue en esa posición siempre. Alguien que tenga esa jerarquía que pide Percy (Olivares). Hay jugadores que han tenido mejor rendimiento”.

“Mira quiénes nos faltan, y no es casualidad: Alberto Rodríguez, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Con esto te digo todo”, cerró tocándose el pecho Percy Olivares. Lo cierto es que ninguno de estos jugadores mencionados tienen la continuidad de la anterior Eliminatoria. Cada uno es un caso aparte.

Alberto Rodríguez era titular indiscutible en Alianza Atlético de Sullana, pero volvió a lesionarse y quedó al margen del torneo. Jefferson Farfán (36 años) acaba de salir de una larga recuperación de rodilla (en su vuelta marcó el gol del triunfo frente a César Vallejo). Del mismo modo Paolo Guerrero (37 años), pero con más minutos encima (no jugó frente a Brasil por acumulación de amarillas).

Importantes o no, Ricardo Gareca tendrá días difíciles de cara a la siguiente convocatoria para la fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022 que se celebrará en octubre. ¿Debe repetir convocados? ¿Solo es cuestión de hacer cambios en defensa? ¿Hay algún nombre (o nombres) que falta en el equipo? ¿Se avecina el regreso de Carlos Zambrano? ¿Alberto Rodríguez es una opción? El tiempo lo dirá.

