Magaly Medina sobre Guerreros 2021: “Dijeron lo que todo el mundo sabe, Esto es Guerra solo se dedica a hacer Tik Toks y no a competir”

Magaly Medina respaldó a Guerreros 2021 tras lo dicho sobre Esto es Guerra. (Foto: Instagram/ América TV)

Magaly Medina coincidió con la producción de Guerreros 2021, que indicó que muchos de los seguidores de Esto es Guerra escubieron en las redes sociales que los competidores peruanos solo se dedican a hacer Tik Toks y no a competir. Ante ello, la periodista señaló que eso es algo que todo el mundo sabe.

La productora Rosa María Noguerón dijo también que los integrantes de Esto es Guerra pidieron 4 retos, cuando los mexicanos suelen hacer de 8 a10 juegos por programa . Además, indicó que en un principio tuvieron mucho temor a perder, tras verlos más fornidos que sus competidores, sin embargo, al final el resultado fue otro.

Estas palabras causaron gracia en Magaly Medina, quien no dudó en dar su comentario. “Los vieron grandotes, inflados, dijeron estos van a arrasar con nosotros, pero eran puro volumen, pura foto (risas), porque en realidad, esos otros concursantes los hicieron papilla”, señaló.

“Dice que pidieron 4 jueguitos pero ellos (los mexicanos) están acostumbrados a hacer entre 8 a 10 juegos por programa, entonces tienen mucho más entrenamientos, más fisico. Y bueno, dijeron una cosa que ya todo el mundo sabe, que ellos solo se dedican a hacer Tik Toks y no a competir como están acostumbrados todos los mexicanos” , acotó.

Magaly Medina también destacó la “piconería” de Guerreros 2021, pues la lucharon hasta el final. “Ahí han tenido unos críticos tremendos, no les han aguantado nada, se han mandado con todo, son bien competitivos estos mexicanos, macriadones también. ¿Y no que eran bien picones (Esto es Guerra)? Fueron allá y se convirtieron en unos dulces gatitos, cuando allá se tenía que sacar la garra. Parece que ellos arrugaron toditos, (dijeron) que el clima, que el juego. Es una franquicia de Esto es Guerra, quiere decir que son unos Master Daster, pero le sacaron la mugre” , concluyó la animadora.

¿Qué dijo la productora de Guerreros 2021 sobre críticas de Esto es Guerra?

Rosa María Noguerón, productora de Guerreros 2021, respondió a las críticas de Johanna San Miguel, Gian Piero Díaz y de los guerreros de Perú, quienes indicaron que no les dieron la misma oportunidad que a los mexicanos.

“Nos han criticado mucho en Perú porque pusimos juegos que ellos nunca han hecho, pues ‘Guerreros’ es una franquicia, ¿no? Los juegos que hacemos aquí son los hacen allá, a lo mejor tiene unos variantes”, contó Noguerón, indicando que ellos siguen las pautas de una especie de manual.

La productora se preguntó también que cómo es posible que no se hayan dado cuenta desde un principio de la supuesta trampa, si incluso, llegaron al programa de Televisa 42 miembros de Esto es Guerra, 13 atletas y 31 miembros de producción para fiscalizar. “De verdad siento que desde que llegaron estaban buscando ¿dónde estaba la trampa? Y no hubo. De hecho aquí les teníamos dulces mexicanos y no quisieron llegar”, detalló a la persona que lo estaba entrevistando, quien acotó que es testigo del desprecio que le hicieron a su comida típica.

Incluso, Rosa María se animó a pedir que revisen el programa para que prueben dónde estuvo la trampa.

“Así como hay que saber ser un ganador con dignidad, también hay que saber ser un buen perdedor. Nosotros en ningún momento nos hemos ufanado de haber ganado. Nosotros en ningún momento como equipo ganador hemos dicho ‘acabamos con ellos, los hemos apachurrado’. No nos hemos ufanado de haber triunfado, al contrario, nos sentimos orgullosos de haber ganado a un equipo tan sólido, con tanto años de experiencia, con tremendo físico y tan preparado como Perú”, resaltó la productora.

Respecto a si era cierto que el equipo peruano solo se había dedicado a competir en TikTok y había dejado de lado los deportes, Noguerón solo señaló que ellos en México hacen entre 8 y 10 retos, mientras que los peruanos al llegar allá solo quisieron hacer 4 retos, a lo que ella se negó, pues eso significaba “retroceder”.

