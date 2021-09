Ricardo Gareca tras la derrota ante Brasil: “No voy a opinar de los muchachos que no están”

Ricardo Gareca fue el técnico que devolvió a Perú a un mundial luego de 36 años.

Ricardo Gareca, técnico de la Selección Peruana, habló en conferencia de prensa luego de la caída ante Brasil por la décima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. El técnico aceptó la superioridad de la canarinha durante el cotejoo, pero fue tajante cuando le cuestionaron por jugadores que no fueron convocados a esta fecha triple, donde enfrentó a Uruguay, Venezuela y Brasil.

El técnico argentino habló de la dura derrota ante Brasil. “Fue un partido difícil para nosotros y de los errores no voy a expresarme mucho, más allá de la superioridad de Brasil que se manifestó en el resultado y también en el desarrollo. No requiere de un análisis de parte nuestra como cuerpo técnico porque es muy complicado de enfrentar para los jugadores. Tomar a una selección con tres partidos seguidos, con este calor, incide en el desarrollo del juego”.

Por otro lado, el ‘Tigre’ se refirió a la jugada del primer gol. “En el primer gol, desde el ángulo donde yo estaba, para mí fue una clara infracción. Tengo muchas cosas que evaluar desde afuera. Que dos selecciones como Brasil y Argentina tengan más días de descanso son cosas por analizar. La opinión que pueda dar es aceptar la derrota, pero es muy difícil si no se contempla una paridad”.

Además, el extécnico de Vélez Sarsfield, fue tajante cuando le consultaron por los jugadores que no estuvieron en esta convocatoria. “Nosotros ganamos puntos en dos partidos, no voy a opinar de los muchachos que no están, voy a opinar de los que estuvieron en estos tres partidos. En los dos primeros sacamos cuatro puntos. En este contexto contra Brasil hemos perdido en algunas situaciones y también le hemos ganado, pero creo que cualquier jugador que hubiese estado en la situación que estamos nosotros no hubiese aportado absolutamente nada”.

🎙️ Ricardo Gareca: "No voy a opinar de los muchachos que no están. Voy a opinar de lo que pasó en estos tres partidos". 🇵🇪 #LaCasaDeLaSelección ❤️



También por Movistar Play ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/AP5m89s7fV — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 10, 2021

Ricardo Gareca también se refirió al próximo duelo de la blanquirroja en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022: “Vamos a pelear hasta último momento, nosotros no bajamos los brazos. Chile viene de una derrota también y nos preparamos para dar lo mejor”. Ambas escuadras se medirán el 07 de octubre en el estadio Nacional.

Recordemos que para esta fecha triple Ricardo Gareca dejó afuera de la convocatoria a Carlos Zambrano, defensa central de Boca Juniors de la liga argentina, y a Pedro Aquino, mediocampista del América de la liga mexicana. Ambos fueron descartados por decisión técnica y fueron los puntos más tocados en las conferencias que brindó el ‘Tigre’.

A la Selección Peruana le restan nueve cotejos (cuatro de local y cinco de visita) en las Eliminatorias y deberá sumar todos los puntos posibles cuando le toque de local y robar algunos de visitante. Sus mayores posibilidades de visita lo tendrá en Caracas, cuando juegue ante Venezuela, y en La Paz, cuando visite a Bolivia, quien tiene al goleador del torneo Marcelo Martins.

🎙️ Ricardo Gareca: "Hay que pelear. No somos de bajar los brazos y habrá que prepararse de la mejor manera para el partido contra Chile". 🇵🇪 #LaCasaDeLaSelección ❤️



También por Movistar Play ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/22XntVcehF — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 10, 2021

Partidos de local de la Selección Peruana:

Perú vs Chile

Perú vs Bolivia

Perú vs Ecuador

Perú vs Paraguay

Partidos de visita de la Selección Peruana:

Bolivia vs Perú

Argentina vs Perú

Venezuela vs Perú

Colombia vs Perú

Uruguay vs Perú

Brasil vs Perú:

La Selección Peruana cayó en el estadio Pernambuco ante Brasil por 2-0 con goles en la primera parte del partido. Everton Riveiro a los 15 minutos empujó un balón en el área chica con el arco libre tras asistencia de Neymar Jr. El segundo tanto lo hizo la estrella del PSG de Francia tras tomar un rebote en la línea del arco defendido por Pedro Gallese.

SEGUIR LEYENDO