Perú vs Brasil: Horarios y canales del partido por Eliminatorias Qatar 2022

Perú continúa su camino rumbo al Mundial Qatar 2022. Ahora su rival será la siempre complicada Brasil, que marcha en el primer lugar de las Eliminatorias con puntaje perfecto (21 puntos). El encuentro se llevará en el Estadio Arena Pernambuco este jueves 9 de septiembre. En esta nota conoce todos los detalles del encuentro: horarios, canales y mucho más. No te lo pierdas.

La selección peruana que dirige el argentino Ricardo Gareca viene de un trabajado triunfo 1-0 frente a Venezuela en el Nacional de Lima. Con los 3 puntos, la ‘Bicolor’ se colocó en la casilla 7 de la tabla de posiciones con 8 unidades. Está a 2 del quinto lugar: Colombia, que recibe a Chile (8°). Todo muy apretado de cara al sueño del Mundial Qatar 2022.

Paolo Guerrero será una de las grandes ausencias de Perú. El delantero de Internacional de Porto Alegre recibió nueva tarjeta amarilla ante la ‘Vinotinto’ y quedó suspendido para el juego con Brasil. Su lugar será ocupado por Gianluca Lapadula, figura en la última Copa América que busca su primer tanto en las Eliminatorias. La otra baja es Sergio Peña, desconvocado por lesión muscular.

Brasil, por su parte, no ha jugado en la anterior fecha. Su cotejo frente a Argentina quedó suspendido por la intrusión de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que denunció a 4 jugadores ‘Albicelestes’ (Dibu Martínez, Cuti Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía) que residen en Inglaterra por supuesta mentira en declaración jurada al entrar al país provenientes de Caracas.

A falta de alguna sanción por parte de la FIFA, Brasil recibirá a Perú en la ciudad de Recife. ¿El pentacampeón del Mundo se impondrá con claridad ante los peruanos? ¿O habrá sorpresa del conjunto nacional fuera de casa? Cualquier cosa puede pasar en esta clase de partidos por Eliminatorias.

¿A qué hora se juega el Perú vs Brasil?

Todo arranca a las 7:30 p.m. de Perú, Colombia, Ecuador y México. A las 8:30 p.m. de Venezuela, Bolivia, Paraguay y Estados Unidos (Miami). A las 9:30 p.m. de Argentina, Brasil y Uruguay. A las 2:00 a.m. de España (viernes 10 de septiembre). Agéndalo y sigue todas las incidencias del tremendo duelo por las Eliminatorias Qatar 2022.

¿Qué canales transmiten el Perú vs Brasil?

Movistar Deportes (cable) y América TV (señal abierta) para Perú. TyC Sports para Argentina. TNT Sports 2 y TNT Sports GO para Chile. Sky HD y Blue To Go Video Everywhere para México. Globo TV para Brasil. Fubo Sports Network para Estados Unidos. Sky HD para Costa Rica y Panamá. Como TV para Italia. beIN Sports 3 para Francia.

También puedes seguir todas las incidencias del Perú vs Brasil en la web de Infobae: goles, mejores jugadas, polémicas del choque, reacciones luego del partido, conferencia de prensa, actualización de tabla de posiciones, siguientes jornadas y más.

La última vez que Perú y Brasil se vieron las caras, la escuadra de Tité se impuso 1-0 por semifinales de la Copa América 2021 (en la fase de grupos lo goleó 4-0). Tenemos que ir al 2019 para encontrar una victoria de la selección peruana sobre la ‘Canarinha’: 1-0 con gol de Luis Abram en amistoso internacional disputado en Estados Unidos. La ida de la presente Eliminatoria quedó 4-2 a favor de los brasileños.

Perú vs Brasil: Alineaciones probables

Selección peruana: Pedro Gallese, Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Alexander Callens, Marcos López, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores, Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula.

Selección brasileña: Weverton; Danilo, Lucas Verissimo, Eder Militao, Alex Sandro; Casemiro, Gerson, Everton Ribeiro, Lucas Paqueta; Hulk y Neymar.

