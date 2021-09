Guerreros 2021: Rodrigo González llama “maleducado y Zar de la prepotencia” a locutor del programa mexicano

Rodrigo González se refirió a El Zar de Guerreros 2021, a quien catalogó como maleducado. (Foto: Instagram)

Aunque ha tenido fuertes críticas contra los integrantes de Esto es Guerra por su derrota ante Guerreross 2021, Rodrigo González no tuvo reparo en sacar cara por el equipo peruano tras el comportamiento del locutor del programa mexicano, Carlos Alberto Aguilar, más conocido como El Zar.

Como se recuerda, la voz en off del espacio de Televisa se puso boca a boca con Johanna San Miguel y tuvo comentarios groseros hacia Patricio Parodi en plena competencia.

Y aunque el comentarista brindó una entrevista al programa Amor y Fuego, donde despotricó contra Johanna San Miguel y Facundo González, el conductor de Willax resaltó que a su parecer, el locutor es un prepotente y maleducado.

“Maleducado, los mexicanos pedían disculpas a nombre de él. En este caso, aquí yo lo que creo es que el que está mal es el Zar, no ellos (Esto es Guerra). Le faltó el respeto a Patricio. Es el Zar de la ordinariez y de la prepotencia ”, indicó el conductor de TV.

El Zar arremetió contra Johanna San Miguel y Facundo González

Carlos Alberto Aguilar, más conocido como El Zar, señaló que Johanna San Miguel y Facundo González le dejaron una mala impresión tras asistir al programa conducido por Mauricio Barcelata y Tania Rincón.

El comentarista deportivo indicó que, en todo momento, Johanna San Miguel se mostró irrespetuosa y se burlo de la forma de hablar de los mexicanos.

“Johanna San Miguel insistente se burló de la forma de hablar de nosostros y eso a mi sí me pareció ofensivo. Lo hizo desde le primero programa” , indicó Aguilar a través del hilo telefónico con el programa de Willax, Amor y Fuego.

“Creo que tener ese tipo de actitudes, la burla de Johanna a la forma de cómo hablamos los mexicanos reiteradamente, esa es una falta de respeto”, continuó.

La voz en off de Guerreros 2020 también se refirió a Facundo González, con quien tuvo un fuerte enfrentamiento por supuestamente amenazar con golpearlo. Cabe indicar que el agentino señaló que se acercó a él para pedirle que respete a Johanna, no solo por ser la conductora, sino por ser mujer.

Sin embargo, El Zar recalcó que lo que hizo Facundo es mentarle la madre y decirle que lo iba a golpear. “Me mentó la madre, me dijo que me iba a dar una golpiza. ¿Se atrevió a hacer eso? Claro, está grabado”, detalló el locutor, quien destacó que está seguro que el argentino se arrepintió de sus palabras tras ver que lo grabaron las cámaras.

Incluso, contó que después el argentino se le acercó para disculparse. “Me dijo: ‘perdoname pero alguien me dijo que habías ofendido a Mr G’. Punto número uno, respondí, y si así hubiese sido así, ¿me ibas a golpear? Qué atrevimiento. Me pareció terrible que me amenzara y que se tapara la cara. ¿Dónde se ve eso?”, contó al programa.

Gian Piero Díaz se ganó el respeto de El Zar de Guerreros 2021

Alberto Aguilar finalmente se refirió a Gian Piero Díaz, a quien expresó su respeto por la actitud que tuvo tras haber perdido ante los mexicanos.