Magaly Medina llega a SJL con 10 cisternas de agua y critica a las autoridades por falta de apoyo

Magaly Medina se solidariza con vecinos de San Juan de Lurigancho. (Foto: Instagram)

Después de presentar un informe el pasado 8 de septiembre en su programa sobre lo que está viviendo el distrito de San Juan de Lurigancho ante la falta de agua, Magaly Medina no tardó en hacerse presente en dicho lugar, pero no lo hizo con las manos vacías. Al contrario, llenó de esperanza a los vecinos tras llegar con 10 cisternas de agua .

Así se puede ver en historias de Instagram, donde también aprovecha para criticar al gobierno central, a los municipales y a Sedapal.

“Ya en San Juan de Lurigancho”, escribió Magaly Medina en su red social, quien acompañó esta descripción con una foto de la zona.

“Poniendo nuestro granito de arena en SJL”, acotó la conductora de TV, quien se ha caracterizado por mostrar su solidaridad fuera de cámaras. En esta ocasión, lo difundió con el fin de mostrar lo que están sufriendo los lugareños a causa de la falta de un elemento tan vital.

Magaly Medina llegó a San Juan de Lurigancho. (Foto: Instagram)

Asimismo, explicó a sus fans que donó agua embotellada a los vecinos, además de traerles baldes y diez cisternas de agua. Sin embargo, Medina lamentó que esto no haya sido suficiente porque hay mucha gente necesitada.

“Hemos llegado junto a varios de mis reporteros y mi equipo de producción a las alturas de San Juan de Lurigancho porque como ven, están en emergencia, no tienen agua hace varios días , los camiones les cobran muy caro por el agua”, indicó Magaly Medina.

“Hemos decidido venir a traerles baldes, agua embotellada y 10 cisternas de agua que realmente no alcanzan, no es suficiente, y este gobierno inoperante, los gobiernos municipales no hacen absolutamente nada y Sedapal bien gracias”, acotó la periodista.

Magaly Medina llegó con sus reporteros a SJL. (Foto: Instagram)

Sedapal anuncia que este domingo 12 se reestablecerá el servicio de agua en San Juan de Lurigancho

Tras suspender el servicio de agua potable por un aniego en la Av. Tusilagos el último sábado, el gerente general de Sedapal, Richard Acosta, señaló que éste se reestablecerá el domingo 12 de setiembre.

Son miles los afectados en este distrito, quienes en muchas ocasiones han tenido que pagar por un balde de agua a inescrupulosos que llegan sus camiones cisterna.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre la derrota de Esto es Guerra con los mexicanos?

Aunque aceptó que la contienda entre Esto es Guerra y Guerreros México alcanzó un alto puntaje en el rating, la conductora de TV señaló que la derrota de los peruanos fue “humillante”.

“Les ha funcionado. No importa las caídas, las humillaciones, las vergüenzas públicas, porque perder frente a unos verdaderos atletas, que tienen muy buenos concursantes en Guerreros México, les debe valer dos pepinos”, indicó.

Magaly Medina destacó, además, la fortaleza del equipo de Guerreros México, quienes se llevaron la mayoría de las victorias en los dos días de competencia.

Por otro lado, criticó que no se haya informado a la audiencia que el programa que emitieron era grabado y no en vivo. Esto se evidenció tras ocurrir el terremoto en México, pues mientras el país se sacudía, ellos seguían concursando.

SEGUIR LEYENDO: