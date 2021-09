Magaly Medina defiende a Christian Domínguez y critica a Ethel Pozo por no respetar a Pamela Franco

Magaly Medina defiende a Christian Domínguez y critica a Ethel Pozo. (Foto: Instagram)

Magaly Medina usó su programa de televisión para referirse a Christian Domínguez. La conductora de Magaly TeVe: La Firme, no dudó en defenderlo tras el enfrentamiento que tuvo hoy con la conductora de América Hoy, Ethel Pozo.

Como se recuerda, el cantante fue confrontado por la hija de Gisela Valcárcel por no asistir el último martes al programa, donde estuvo como invitada su expareja Isabel Acevedo. Ante ello, Christian Domínguez aclaró que se trataba de un tema de respeto hacia su actual pareja Pamela Franco.

Sin embargo, Ethel, secundada por su compañera de conducción Janet Barboza, le indicaron que debía respetar su trabajo. Incluso, Pozo le preguntó qué haría si le ofrecen actuar en una telenovela donde participe Isabel Acevedo o Vania Bludau. A este cuestionamiento, el también actor respondió tajantemente que no aceptaría por respeto a su familia.

Pamela Franco es pareja y la madre de la hija de Christian Domínguez. (Foto: Instagram)

Estas palabras no pasaron desapercibidas por Magaly Medina, quien criticó la insistencia de las conductoras, pues considera que en esta oportunidad, Christian Domínguez está actuando correctamente.

“Le quieren hacer que pises el palito, ‘Ethel dice el sábado (en Reinas del Show) te invitan pero acá tu trabajas’ dice la cachorra de la Gisela”, indicó Magaly Medina.

Cabe recordar que Gisela Valcárcel presentó a Vania Bludau e Isabel Acevedo en su programa. Aquí ambas bromearon sobre Christian Domínguez, incluida la conductora de TV y los miembros del jurado.

Magaly Medina señaló que la justificación de Christian Domínguez le pareció bastante razonable.

“Él trata de explicar que tiene una familia, que por primera vez en la vida quiere hacer la cosas correctas, que no quiere faltarle el respeto a la mujer con la que ha encontrado estabilidad emocional”, señaló la periodista, resaltando que es la primera ocasión que ve al actor muy comprometido con su relación.

“Esas son cosas que Gisela no entiende y la hija tampoco, demuestran poco conocimiento de la vida”, acotó. “Todo en esta vida implica trabajo, en una relación hay que ponerle punche, espero que hayan entendido”, continuó.

“Qué van a entender, todos somos libres de decidir qué hacer, dónde ir, cuando decidimos no hacer algo por voluntad propia para no lastimar a la persona que amamos se llama compromiso se llama respeto. Estoy explicando con manzanitas, más claro, nadie. Espero que lo puedan entender”, dijo.

Magaly Medina: “Quieren a un Christian Domínguez infiel por rating”

Magaly Medina señaló que lo único que les interesa a las conductoras de América Hoy es que Christian Domínguez sea infiel para poder tener más rating.

“Nosotros hemos sido muy críticos con Christian Domínguez, pero creo que su postura está bien, está correctamente actuando. Para qué le vamos a insistir que se como era antes, ‘la nariz más sirvenguenchona de la cumbia’. Ustedes (en América Hoy) lo prefiere infiel porque así les da rating. Él ya no quiere, pues, no le da la gana”, dijo.

“Ya escucharon a Pamela Franco (actual pareja de Christian Domínguez), que bailen y hagan lo que quieren, pero que no se sigan trepando del ex, eso es irrespetuoso, eso es no tener valores, pero cuando la gente quiere treparse de la fama no tienen ningún tipo de parámetros”, concluyó.