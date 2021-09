Pronabec: conoce la lista de 10 mil ganadores de becas

El concurso estuvo dirigido a estudiantes afectados directa o indirectamente ante la declaratoria de la emergencia sanitaria. | Foto: Pronabec

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación publicó este miércoles la lista de los 10,000 ganadores del concurso Beca de Continuidad de Estudios 2021. Los jóvenes, quienes fueron afectados por la emergencia sanitaria a causa del covid-19, podrán continuar sus estudios superiores becados por el Estado peruano y seguir con sus planes profesionales.

Podrás encontrar la lista de ganadores en este enlace. Los jóvenes, quienes fueron seleccionados de acuerdo a lo señalado en las bases de la convocatoria, tienen plazo para aceptar la beca del 8 hasta el 13 de setiembre de este año. Luego de ello, serán declarados becarios del Pronabec a través de una resolución jefatural.

El concurso estuvo dirigido a estudiantes afectados directa o indirectamente ante la declaratoria de la emergencia sanitaria y del estado de emergencia nacional a consecuencia del coronavirus en el territorio nacional. Ellos pertenecen a universidades públicas o privadas, escuelas de educación superior o institutos de educación superior públicos o privados elegibles en el concurso.

Para estudiantes de instituciones privadas, la beca cubre matrícula y pensión de estudios. En el caso de los jóvenes de instituciones públicas, comprende manutención (alimentación, movilidad local y útiles de escritorio).

Beca hasta por diez meses académicos

Cabe destacar que el concurso financia los estudios comprendidos desde la adjudicación de la beca, mediante resolución jefatural, hasta por diez meses académicos, siempre que estos no superen el mes de julio de 2022, de acuerdo a la malla curricular o plan de estudios. No incluye el periodo vacacional y no se reconocerá beneficios sobre el tiempo de estudios previamente transcurrido por el becario.

Para mayor información sobre la lista de ganadores y otros detalles, ingresar a este enlace. También pueden contactarse con el Pronabec a través de su fanpage, la línea gratuita 080 00 00 18 o la central telefónica (01) 612 82 30 .

Más Becas

Si buscas más becas, Fondo Empleo lanzó la cuarta edición del Programa Mibeca, que brindará becas educativas a nivel nacional para estudiar carreras profesionales técnicas en Senati, diplomados en la Escuela de Posgrado Tecnológico TECH Senati y carreras universitarias.

Los postulantes deben haber ingresado o seguir estudios en Instituciones de Educación Superior elegibles: instituciones de Educación Superior Técnica que se encuentren autorizados por Minedu, universidades que estén licenciadas por Sunedu y Centros de Formación que estén creados por ley y reconocidos por el Minedu, como Senati.

Los postulantes podrán elegir entre el instituto Senati, otros institutos y universidades según su rama de interés, nivel académico e incluso ubicación para desarrollar carreras técnicas, universitarias y diplomados que lo vinculen a un mercado laboral. Las inscripciones son permanentes y cierran el 15 de cada mes.

Los postulantes podrán inscribirse en www.fondoempleo.com.pe/programa-mibeca/. Entre los requisitos para postular se encuentran:

- Ser peruano de nacimiento, no hay impedimento de postular si estás en cualquier ciudad del Perú.

- Mibeca está dirigido a trabajadores o familiares directos (hijos, hermanos o cónyuge) de las empresas de los sectores aportantes a Fondo Empleo.

- Para carreras universitarias o técnicas, el postulante deberá haber egresado de educación secundaria y no tener más de 35 años.

- Para diplomados, el postulante deberá ser egresado de una universidad y no tener más de 50 años.

- Cabe resaltar que las becas cubren matrícula, pensión académica, seguro contra accidentes que ofrecen las instituciones de educación superior (solamente la prima) y costos administrativos de la titulación.

(Con información de Agencia Andina)

