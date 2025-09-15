Opinión

Asunción: una capital entre desafíos financieros y la búsqueda de certezas ciudadanas

La principal ciudad de Paraguay necesita reencontrarse con su identidad y recuperar el papel central que alguna vez tuvo

Romina Medina

Por Romina Medina

Guardar
Asunción, capital de Paraguay (Crédito:
Asunción, capital de Paraguay (Crédito: Wikimedia Commons)

Paraguay se ha convertido en un país que ha sabido levantar vuelo hacia el crecimiento económico y social, alcanzando logros significativos, entre ellos el grado de inversión otorgado por la calificadora Moody’s. Este reconocimiento fue posible gracias al liderazgo del presidente Santiago Peña, quien instaló en la conciencia colectiva la idea de “el resurgir de un gigante”. Y, efectivamente, hoy muchos paraguayos lo sentimos así. En el contexto regional, el país sigue siendo un referente por su capacidad de preservar la democracia, el crecimiento económico y su histórica soberanía.

Asunción, como capital, no queda al margen de esta realidad. Ha sido protagonista de épocas de transformación y dinamismo que la consolidaron como el epicentro político, económico y cultural del país. Sin embargo, en la actualidad enfrenta un desafío distinto: necesita reencontrarse con su identidad y recuperar el papel central que alguna vez tuvo. No basta con verla únicamente como destino turístico o sede de instituciones estatales; la capital merece volver a ser el corazón vivo de la nación, un espacio de encuentro entre la política, la economía, la cultura y la vida ciudadana.

En este sentido, el liderazgo de la primera dama, Leticia Ocampos, junto con la cooperación de instituciones públicas y privadas, ha marcado un esfuerzo significativo por revitalizar el centro histórico de Asunción. Eventos culturales, gastronómicos y recreativos han devuelto parte de la vida y la participación ciudadana en espacios que habían quedado relegados.

No obstante, la situación financiera del municipio ensombrece el panorama. La auditoría encabezada por el Dr. Carlos Pereira reveló una preocupante iliquidez y un nivel crítico de endeudamiento. Esto desembocó en la renuncia del entonces intendente Óscar Rodríguez y en la necesidad de convocar con celeridad a nuevas elecciones municipales. Hace solo unas semanas, el concejal Luis Bello, del movimiento Honor Colorado y expresidente de la Junta Municipal, fue electo como intendente por sus pares. A él le aguarda la difícil tarea de encarar una administración en crisis, a quien deseamos éxitos en sus funciones.

¿Y ahora qué?

La ciudadanía no puede seguir esperando. El 2026 traerá una nueva administración, y con ello una oportunidad para corregir el rumbo. Lo que se exige ya no son discursos ni excusas, sino resultados concretos.

Se necesita un liderazgo capaz de plantear soluciones en tres horizontes de tiempo:

Corto plazo: reordenamiento, gestión y control.

Mediano plazo: reestructuración, mayor recaudación y transparencia.

Largo plazo: planificación estratégica, fortalecimiento institucional y autonomía financiera.

La capital requiere un intendente que llegue con una plataforma electoral realizable, con propuestas viables y con un enfoque claro en las debilidades de la administración anterior. Al mismo tiempo, los concejales deberán ser más que simples espectadores. Su papel debe ser el de articuladores de lo posible: aprobar ordenanzas que favorezcan la transparencia, el buen funcionamiento del municipio y el cumplimiento real de las promesas electorales. Solo así podrán representar verdaderamente la voz de los ciudadanos.

Asunción necesita recuperar la confianza perdida y volver a ser una capital que inspire orgullo, progreso y certezas. El desafío es grande, pero la oportunidad de un renacer está en manos de quienes asumirán la conducción en los próximos años.

* La autora es Directora de la Red de Mujeres UPLA, Presidenta del Centro de Investigación y Estudios de Polititcas Publicas (CIEPP) y miembro del Partido Colorado (ANR).

Temas Relacionados

AsunciónParaguay

Últimas Noticias

El poder y las potencias vs. las potencias y el poder

En el comienzo del siglo XXI se mira a China con posibilidades para desafiar el poderío estadounidense

El poder y las potencias

¿Por qué Israel atacó Qatar?

Para mantener su importancia en el nuevo escenario internacional, el Emir va a tener que tomar decisiones en torno a que el liderazgo de Hamas siga residiendo en Doha; quizás deban ahora moverse hacia Turquía

¿Por qué Israel atacó Qatar?

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Beijing no tiene amigos, solo peones geopolíticos y comerciales. Creer que todos somos iguales para el país comunista es creer un cuento chino

La brutal amenaza de China

Llamamiento para apoyar la participación de Taiwán en la OACI

El país puede aportar su experiencia profesional en pos de hacer realidad la visión de la organización de cielos más seguros y un futuro más sostenible

Llamamiento para apoyar la participación

Cuando la retórica sustituye a la diplomacia

Lula y Petro deberían abandonar las comparaciones inflamadas y apostar por una diplomacia práctica, centrada en resultados

Cuando la retórica sustituye a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bermúdez Requena fue ubicado por

Bermúdez Requena fue ubicado por autoridades mexicanas en Paraguay desde marzo, buscaba instalar una red criminal

La historia de dos científicos argentinos premiados por su aporte a la innovación en biología molecular

Tipo de cambio hoy 15 de septiembre: cuánto cuesta el dólar canadiense en México

Qué pasa si Estados Unidos descertifica a Colombia en la lucha contra el narcotráfico

Owen Cooper, el adolescente de 15 años que le ha quitado el premio Emmy a Javier Bardem: “Yo no era nada hace tres años”

INFOBAE AMÉRICA
Se dispararon las acciones de

Se dispararon las acciones de Tesla luego de que Elon Musk comprara USD 1.000 millones en acciones de la empresa

Bolivia: la industria farmacéutica reduce en 30% la producción por falta de dólares

RFEF, LaLiga y clubes de fútbol apoyarán a las zonas afectadas por los incendios en Castilla y León y Galicia

Bruselas responde a Trump que su plan para desvincularse del combustible ruso lleva años en marcha

Rusia acusa a países de la UE de "inventar una amenaza" para acallar su "catástrofe económica"

ENTRETENIMIENTO

Eric Dane no asistió a

Eric Dane no asistió a los premios Emmy 2025 y el homenaje a “Grey’s Anatomy” quedó suspendido

Mark Ronson habló sobre su éxito y el síndrome del impostor: “Van a descubrir que soy un fraude”

Sofía Vergara se ausentó de los Emmy 2025 y pasó la noche en urgencias

La visión de Cillian Murphy sobre el cine: “Siempre dije que una película no está terminada hasta que la ve una audiencia”

Dónde puedes ver la serie que se consagró en los Emmy como mejor ficción dramática