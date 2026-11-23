Paloma Valencia se pronunció sobre el atentado contra Miguel Uribe, desmintiendo categóricamente haber recibido información al respecto (@PalomaValenciaL/X)

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La excandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia aseguró mediante un video publicado en su cuenta de X que nunca recibió información previa sobre el atentado perpetrado contra Miguel Uribe Turbay -ocurrido en junio de 2025-, al aclarar que las advertencias que llegaron a su teléfono celular en abril de 2025 se referían exclusivamente a un plan en su contra.

El pronunciamiento de la excongresista responde a los cuestionamientos surgidos en redes sociales tras la difusión de unas capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp sostenida con un sargento retirado en el departamento del Caquetá (Juan Carlos Silva), mensajes que llevaron a distintos sectores a señalar que Valencia habría tenido conocimiento de las amenazas contra su copartidario sin alertar oportunamente a las autoridades.

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Al rechazar dichos señalamientos en su declaración audiovisual, la dirigente política sostuvo: “Algunas personas de muy mala fe están diciendo que yo tenía información sobre el atentado a Miguel Uribe y no la compartí con él. Eso es absolutamente falso. Es irresponsable, pero además casi que es delictivo. Quiero ser absolutamente clara. Yo no tuve información sobre el atentado a Miguel Uribe. Lo que tuve fue información de un atentado en mi contra, Paloma Valencia”.

Paloma Valencia aseguró que nunca recibió información previa sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay (Miguel Uribe T - Paloma Valencia/Facebook)

Los chats con el sargento retirado y las advertencias sobre un posible atentado

De acuerdo con los registros de la conversación divulgados y leídos por la propia exsenadora, el contacto identificado como ‘Sargento R Juan Carlos Silvarojas’ le escribió inicialmente el 16 de abril de 2025 solicitando una llamada de urgencia y pidiéndole no bajar la guardia y utilizar a sus escoltas.

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Posteriormente, el 21 de abril de 2025, la fuente envió una serie de textos en los que advertía sobre la conformación de un grupo armado para atacarla: “Doctora, ese malparido de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados comandos para ir a hacerte un atentado. Me lo dijo una fuente muy fiel, muy cercana a ellos, y yo le creo cien por ciento. Por eso he intentado comunicarme con usted, pero ha sido imposible”.

En el mismo intercambio de mensajes, el remitente añadió que la orden habría salido del Senado y mencionó los nombres de otros integrantes de esa colectividad al manifestar: “Yo a ustedes los quiero mucho, a usted, a la doctora Paola [Holguín], al doctor Miguel Uribe. No puedo permitir que les llegue a pasar algo sin antes avisarles. Por eso le digo para que extreme sus medidas de seguridad”.

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En los mensajes divulgados, un sargento retirado le advirtió a Valencia sobre la supuesta conformación de un grupo armado que estaría planeando un atentado en su contra (@PalomaValenciaL/X)

La excandidata presidencial explicó por qué entregó los mensajes a la Fiscalía tras el ataque a Miguel Uribe

Paloma Valencia explicó que, debido a la dinámica de la época electoral y al volumen de mensajes recibidos en su línea pública, la persona encargada de revisar su teléfono vio el reporte casi una semana después, momento en el cual dio la instrucción de contactar al informante para verificar la credibilidad de los datos, al concluir preliminarmente que se trataba de versiones de oídas sin sustento verificable.

La congresista precisó que su actuación frente a esa información cambió el 7 de junio de 2025, fecha en la que ocurrió el ataque a tiros contra Miguel Uribe Turbay en Bogotá, acto que provocó la muerte del entonces precandidato presidencial el 11 de agosto de 2025, y se produjeron las primeras capturas de sospechosos en el departamento del Caquetá, hecho que la llevó a relacionar la procedencia geográfica de su contacto con los avances judiciales del caso.

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Sobre el trámite que le dio a las capturas de pantalla tras el ataque, Paloma Valencia indicó: “Tal vez esta fuente pueda tener una información valiosa para tratar de encontrar los responsables del magnicidio de Miguel Uribe”.

“Por eso puse esta información en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la puse también en manos de la doctora María Claudia Tarazona (viuda de Uribe Turbay), para que explorara con la Fiscalía la posibilidad de que estas fuentes pudieran contribuir en la investigación”, señaló la ahijada política del expresidente Álvaro Uribe.

Paloma Valencia publicó un video en su cuenta de X para explicar que las advertencias recibidas en abril de 2025 se referían a un posible ataque contra su propia integridad (Luisa Gonzalez/Reuters)

En las imágenes del chat difundidas también se observa que, el mismo 7 de junio de 2025 a las 6:22 p. m., el sargento retirado reenvió a la senadora un enlace de Blu Radio con la noticia del ataque sufrido por el precandidato presidencial por la espalda, al preguntar por la ubicación de su esquema de protección en ese momento.

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Durante el video, la excongresista desmintió igualmente las versiones que afirmaban que Armando Benedetti, entonces ministro del Interior, la había llamado para prevenirla sobre un riesgo contra Uribe Turbay, al asegurar que dicha comunicación oficial tuvo como único propósito alertarla sobre amenazas dirigidas contra su propia integridad durante una semana de receso escolar en la que se encontraba acompañada de su hija.

Desde el Centro Democrático respaldaron a Paloma Valencia

Ante todos estos rumores y especulaciones en contra de Paloma Valencia, el director del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo, se pronunció en su cuenta de X y allí escribió: “Conviene recordar que las balas también iban dirigidas contra ella y que, desde 2023, advertimos a las autoridades sobre las graves amenazas que pesaban sobre nuestros líderes por su condición de miembros de un partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro”.

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Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, respaldó públicamente a Paloma Valencia y aseguró que desde 2023 el partido había alertado sobre amenazas contra sus dirigentes (@GabrielJVallejo/X)

Vallejo señaló al final de su post y en defensa de Paloma Valencia: “Pretender ignorar estos hechos es faltar a la verdad”.