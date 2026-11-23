La administración distrital activó disposiciones para sus dependencias, mientras el alcalde planteó cinco cambios domésticos para aliviar la presión sobre la red nacional (@CarlosFGalan / X)

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió a los hogares reducir su gasto eléctrico y anunció que el Distrito ya impuso medidas obligatorias de ahorro de energía en las entidades públicas, ante la presión que enfrenta el sistema nacional y la meta de elevar los embalses al 80% de su capacidad

El mandatario local señaló que el consumo de electricidad en Colombia aumenta a un ritmo superior a la energía disponible. Por ese motivo, solicitó a los bogotanos modificar algunos hábitos cotidianos.

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“Bogotá, tenemos que empezar a ahorrar energía”, expresó Galán en un video que publicó en su cuenta de X. El alcalde sostuvo que la situación exige acciones de la ciudadanía, del sector privado y de las instituciones distritales para disminuir la presión sobre el sistema.

El Distrito aplicará restricciones de consumo en sus oficinas

La Alcaldía de Bogotá expidió una directiva para que todas sus entidades adopten disposiciones de ahorro eléctrico. Galán presentó esta decisión como una señal de que la administración local también asumirá restricciones internas ante la situación energética.

La Alcaldía de Bogotá expidió una directiva que impone medidas obligatorias de ahorro de energía a las entidades públicas distritales. (Colprensa)

El alcalde no precisó en su mensaje el alcance de la directiva ni las metas de reducción que deberán cumplir las dependencias públicas. Sí indicó que la medida responde a instrucciones dirigidas a las entidades estatales para moderar el uso de energía.

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“En la Alcaldía de Bogotá estamos dando ejemplo: ya expedimos una directiva para que todas las entidades públicas adopten medidas obligatorias de ahorro”, escribió el mandatario. Añadió que la reducción del consumo requiere una respuesta compartida: “Si ahorramos, ganamos todos”.

Galán también pidió que las empresas se integren al esfuerzo. Según explicó, la capital y la región central pueden aportar a la reducción de la demanda nacional, en particular durante las horas de mayor uso de electrodomésticos.

Las recomendaciones del Distrito

El alcalde difundió una lista de cinco recomendaciones para los hogares. La primera apunta a trasladar determinadas actividades fuera de la franja nocturna de mayor consumo, que identificó entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m.

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Durante esas tres horas, Galán pidió evitar el uso de secadoras de ropa, hornos y duchas eléctricas. También sugirió postergar el planchado y el lavado de prendas, con el fin de disminuir la demanda cuando el sistema registra mayor exigencia.

El sistema eléctrico nacional requiere que los embalses alcancen el 80% de su capacidad al 30 de noviembre para reducir el riesgo de racionamiento. (@CarlosFGalan / X)

La segunda recomendación consiste en reemplazar los bombillos convencionales por tecnología LED. El mandatario afirmó que este cambio ayuda a reducir el gasto eléctrico dentro de las viviendas.

Otro de los puntos se concentró en el uso de la nevera, un aparato que permanece conectado durante todo el día. Galán recomendó mantenerla entre 3 y 5 grados, conservar el congelador a -18 °C, verificar que la puerta cierre de forma adecuada y dejar una separación de al menos 10 centímetros respecto de la pared.

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Además, pidió no introducir alimentos calientes en el electrodoméstico y evitar abrirlo sin necesidad. Estas medidas, según el alcalde, permiten que el equipo utilice menos energía para conservar la temperatura interna.

Desconectar equipos y usar la lavadora con carga completa

El cuarto consejo planteado por el alcalde se refiere a los aparatos conectados que no están en uso. Galán pidió apagar y desconectar televisores, computadores, cafeteras, microondas, luces y cargadores cuando no sean necesarios.

También instó a utilizar la lavadora únicamente cuando haya una carga completa. La recomendación busca que cada ciclo de lavado aproveche al máximo el consumo de agua y electricidad asociado al funcionamiento del equipo.

Los embalses destinados a la generación hidroeléctrica en el país registran un nivel de llenado situado entre el 78% y el 79%. (Colprensa)

La última sugerencia estuvo dirigida al uso de la plancha. El mandatario recomendó reunir toda la ropa que deba plancharse para realizar esa actividad en una sola sesión. También planteó evitarla cuando sea posible y propuso doblar las prendas después del lavado para reducir las arrugas.

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“Si tiene que planchar, planche toda la ropa de una vez. O no planche”, señaló Galán. El alcalde añadió que quienes prescinden de ese electrodoméstico también contribuyen a la reducción de la demanda.

La meta es que los embalses alcancen el 80% al finalizar noviembre

El llamado se relaciona con la situación de los embalses utilizados para la generación de electricidad. Galán indicó que el país necesita alcanzar un nivel de 80% de capacidad al 30 de noviembre para reducir el riesgo de eventuales restricciones.

Según las cifras mencionadas por el alcalde, los embalses se encontraban entre el 78% y el 79% de su capacidad. La diferencia frente a la meta nacional llevó a la administración distrital a insistir en una reducción inmediata del consumo.

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El alcalde atribuyó la presión sobre el sistema a la demora en proyectos de generación, la disponibilidad de gas y el fenómeno de El Niño. (EFE/Mauricio Dueñas Castañeda)

Galán ya había advertido sobre la posibilidad de racionamiento energético durante el año. En su momento, atribuyó el escenario al incremento de la demanda, a la demora en la incorporación de proyectos de generación y a la disponibilidad de gas para las plantas termoeléctricas.

El mandatario también vinculó el riesgo con el fenómeno de El Niño, que, según afirmó, podría prolongarse hasta abril de 2027. “Tenemos como país un reto y es llegar con los embalses en el 80%, el 30 de noviembre”, sostuvo.

Para el alcalde, una menor demanda en Bogotá y la región central podría contribuir a aliviar la carga del sistema nacional y a disminuir la posibilidad de que se adopten medidas de racionamiento en los próximos meses.

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