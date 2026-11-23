La cantante Thalía documentó en video su encuentro con la conductora Yolanda Andrade durante su estancia en México. En la grabación compartida en redes sociales, ambas aparecen en una mesa consumiendo alimentos y bebidas, entre ellos platillos de la gastronomía mexicana, malteadas y helados de barquillo.

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Thalía se reencuentra con Yolanda Andrade en Ciudad de México, días después de que la cantante se presentara como invitada especial en el concierto de Karol G en el Estadio GNP, en una visita de apenas 72 horas que terminó con una comida de enchiladas suizas y molletes en casa de la conductora.

El viaje de Thalía a México tuvo como motivo principal su participación en el escenario junto a Karol G, dentro de la gira que la colombiana realiza por el país. Tras el show, la cantante reconoció que casi no había podido dormir por la emoción de estar de vuelta en su país natal.

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Antes de abordar su vuelo de regreso a Estados Unidos, Thalía reservó varias horas de su agenda para visitar a Yolanda Andrade. El encuentro se dio en la casa de la conductora, donde ambas compartieron una comida y recordaron anécdotas de cuando eran más jóvenes.

Enchiladas suizas y molletes, la tradición de Thalia y Yolanda Andrade

La cantante Thalía y la presentadora Yolanda Andrade ríen durante un encuentro en el que visten gorras con sus respectivas iniciales. (@thalia)

En el video que Thalía publicó en sus redes sociales se observa a ambas comiendo enchiladas suizas y molletes. Yolanda describió el platillo diciendo: “Enchiladas con queso, suizas”, a lo que Thalía respondió: “O sea, nuestra tradición”.

De postre, las dos amigas pidieron helado de arroz con leche, un sabor que la cantante calificó como “de antaño”. La escena forma parte de un vlog de cinco minutos en el que Thalía resumió su paso relámpago por la capital mexicana.

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Al publicar las imágenes, la intérprete escribió un mensaje dedicado a su amiga: “Uno de los regalos más lindos de mi viaje a México, fue volver a vernos mi hermosa @yolandaamor y yo tranquilitas a solas en su casita”. Agregó que pasaron “horas juntas riéndonos, entre pláticas, anécdotas historias increíble y mucha comida”.

El reencuentro ocurre en medio de un momento de salud complicado para Yolanda Andrade

Thalía y Yolanda Andrade comparten una mesa con diversos platos tradicionales durante un encuentro registrado en video. (@thalia)

El encuentro se da en medio de lo que describe como un momento de salud complicado para Yolanda Andrade, aunque no detalla la naturaleza del padecimiento. Pese a ello, la conductora se mostró feliz de revivir viejos tiempos con su amiga.

Durante la visita Yolanda recibió de Thalía una cobija hecha a mano y ambas realizaron una transmisión en vivo juntas. El desayuno también incluyó molletes.

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Thalía cerró su mensaje con una despedida cargada de cariño: “¡Te amo mucho mi Mrhu! Espero que nos veamos muy pronto para seguir nuestras tradiciones y reírnos como cuando éramos adolescentes”.

La cantante Thalía y la conductora Yolanda Andrade sonríen durante una grabación compartida en un espacio interior. (@thalia)

Thalía agradeció también la oportunidad de compartir escenario con Karol G

En el mismo vlog, Thalía agradeció el recibimiento del equipo de Karol G y la oportunidad de compartir el escenario con ella durante el concierto en el Estadio GNP. La cantante explicó que, después del espectáculo, se dio gusto con algunos antojitos mexicanos, algo que, según contó, reserva para cuando termina sus compromisos de trabajo.

Al final de su estancia, tras varias horas de convivencia con Yolanda Andrade, Thalía se dirigió al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. “Y después de disfrutarnos por horas y horas enteras, ya era momento de irme al avión, mis pollos me esperaban en casa”, expresó mientras mostraba su trayecto hacia el aeropuerto en el video.

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Cuál es la relación de Thalia y Yolanda Andrade

Thalía y Yolanda Andrade son amigas desde hace décadas, una amistad que surge de su trabajo en la televisión mexicana y que se remonta a cuando ambas eran adolescentes. Se tienen apodos cariñosos: Thalía llama a Yolanda “Mrhu” o “Mhru”.

(Foto: Instagram)

Este reencuentro ocurre a raíz del más reciente viaje relámpago de Thalía a la Ciudad de México, de apenas 72 horas, cuyo motivo principal fue su participación como invitada sorpresa en el concierto de Karol G en el Estadio GNP. Antes de volar de regreso a Estados Unidos, la cantante reservó unas horas para visitar a Yolanda en su casa.

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Durante el encuentro compartieron una comida con platillos que consideran “tradición” entre ellas: enchiladas suizas, molletes con salsa pico de gallo y, de postre, helado de arroz con leche. También hubo bromas, como cuando Yolanda le preguntó a Thalía si tenía “fierro viejo” para vender, a lo que la cantante respondió entre risas.

El reencuentro tiene un peso especial por el contexto de salud que atraviesa Yolanda Andrade. En 2023 sufrió un aneurisma cerebral y, tras ese episodio, presentó sensibilidad a la luz y dificultades para hablar y moverse. En diciembre de 2025 confirmó que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), además de neuralgia del trigémino y cefalea en racimo.

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