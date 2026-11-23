Mauricio Toro, integrante de la Comisión de Ética de la Cámara, explicó cuáles son las sanciones que contempla el Estatuto del Congresista (@BecerraGabo/X | Cámara de representantes)

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La permanencia de Verónica Estrada en la Cámara de Representantes no está en manos de la Comisión de Ética. Esa instancia puede investigar posibles faltas de los congresistas y aplicar sanciones, pero no tiene facultades para quitarles la curul. Así lo explicó Mauricio Toro, integrante de la comisión, al referirse a las denuncias que se espera conocer formalmente contra la representante.

En entrevista con Caracol Radio, Toro indicó que la instancia aguarda la llegada de las quejas presentadas hasta ahora. Entre este lunes y el martes podrían recibirlas, dijo, para que el presidente designe a uno de los representantes investigadores que estudiará el caso.

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La Comisión de Ética puede imponer sanciones que van desde una amonestación pública hasta la suspensión del ejercicio del cargo por 180 días (Catalina Olaya/Colprensa)

“Desde la comisión estamos esperando la llegada de las denuncias que se hayan interpuesto hasta el momento con ella. La idea es que el día de mañana y el martes podamos conocer de esas denuncias, de tal manera que el presidente de la comisión pueda asignarle el caso a alguno de los representantes investigadores que componemos la comisión”, explicó.

Toro aclaró que, por integrar ese organismo, debe mantener neutralidad mientras se define quién asumirá el proceso. Evitar valoraciones anticipadas, señaló, permite prevenir eventuales recusaciones y no prejuzgar la responsabilidad de Estrada.

Las sanciones que puede imponer la comisión

Si la investigación concluye que existió una infracción ética, la Comisión de Ética puede imponer desde una amonestación pública hasta la suspensión del ejercicio del cargo entre 10 y 180 días. Esta última es la sanción máxima a su alcance, precisó Toro.

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La instancia no puede ordenar que Estrada renuncie, decretar la pérdida de su curul ni imponer sanciones penales, fiscales o administrativas. Esas decisiones corresponden a otras autoridades, según la conducta investigada y el procedimiento.

Toro sostuvo que renunciar es una determinación personal de la congresista y que debe respetarse la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Aun así, cuestionó desde una perspectiva ética que algunos legisladores permanezcan en sus cargos mientras avanzan investigaciones por controversias en las que están involucrados.

Mauricio Toro señaló que la Comisión de Ética debe esperar la recepción formal de las denuncias para designar al representante que estará a cargo de investigar el caso de Verónica Estrada (@MinCultura/X)

“Algunos congresistas que se han visto envueltos en escándalos, a mí me parece, pues, que el hecho de no apartarse del cargo para que la investigación pueda continuar puede afectar un poco la ética que desde su individualidad llevan y la misión que llevan desde lo público”, afirmó.

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Las autoridades que pueden decidir sobre la curul

La eventual pérdida del escaño debe ser evaluada por las autoridades judiciales, no por la Comisión de Ética. Toro mencionó al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia, según la naturaleza de los hechos. Para este caso, señaló a la Corte como la autoridad encargada de investigar y acusar a los congresistas por posibles delitos penales.

“Quien debe ya definir eso es el Consejo de Estado y la Corte Suprema, dependiendo de esto. En este caso, la Corte Suprema, que es el investigador y acusador sancionatorio de los congresistas, deberá ser quien decide si ahí hay un delito penal. Nosotros simplemente investigamos faltas a la ética”, sostuvo.

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Por tanto, la comisión no puede retirar definitivamente la curul a Estrada. Su competencia se limita a establecer si hubo faltas éticas y aplicar las medidas previstas en el Estatuto del Congresista. La controversia alrededor de la representante también incluye señalamientos sobre presuntos títulos falsos, frente a los cuales ella se pronunció públicamente.

La figura de la silla vacía podría impedir que el Pacto Histórico reemplace a Verónica Estrada, dependiendo de las decisiones de las autoridades competentes (Universidad de los Andes)

Otro interrogante es qué ocurriría con el escaño si Estrada renuncia y el Pacto Histórico intenta reemplazarla con otra persona de su lista. Toro explicó que el desenlace dependería de las decisiones de las autoridades y de si se configura una situación que implique pérdida de investidura y aplicación de la figura de la silla vacía.

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“La silla vacía es lo que ocurre cuando hay una persona, se le demuestra una acción que va contra el erario público, que va contra la ética del Estado por corrupción, por cualquiera de los casos que hay allí”, señaló. Si se aplica esa figura, el partido podría perder la posibilidad de reemplazar a la congresista. La comisión espera las denuncias para asignar un investigador y determinar si la conducta constituye una falta ética debidamente comprobada.