ARCHIVO - Will Hernández, jugador de los Cardinales de Arizona, flamea la bandera de México previo al partido contra los 49ers de San Francisco, el 21 de noviembre de 2022. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Regresa la NFL a México, después de cuatro años de ausencia, la afición podrá disfrutar del retorno del futbol americano al Estadio Azteca. Los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings disputarán este domingo 22 de noviembre el NFL Mexico City Game 2026, un duelo de la semana 11 que devuelve a la NFL al país tras cuatro años y puede alterar la pelea por los playoffs de la Conferencia Nacional.

San Francisco llega a la Ciudad de México con marca de 8-1, mientras Minnesota registra siete triunfos y dos derrotas. La diferencia entre ambos equipos vuelve al resultado determinante para sus aspiraciones de clasificación dentro de la Conferencia Nacional.

La rivalidad entre ambas franquicias también añade atractivo al encuentro. Desde su primer enfrentamiento en 1961, Vikings y 49ers han disputado 51 partidos, con un balance histórico de 25 victorias por equipo y un empate.

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