Regresa la NFL a México, después de cuatro años de ausencia, la afición podrá disfrutar del retorno del futbol americano al Estadio Azteca. Los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings disputarán este domingo 22 de noviembre el NFL Mexico City Game 2026, un duelo de la semana 11 que devuelve a la NFL al país tras cuatro años y puede alterar la pelea por los playoffs de la Conferencia Nacional.
San Francisco llega a la Ciudad de México con marca de 8-1, mientras Minnesota registra siete triunfos y dos derrotas. La diferencia entre ambos equipos vuelve al resultado determinante para sus aspiraciones de clasificación dentro de la Conferencia Nacional.
La rivalidad entre ambas franquicias también añade atractivo al encuentro. Desde su primer enfrentamiento en 1961, Vikings y 49ers han disputado 51 partidos, con un balance histórico de 25 victorias por equipo y un empate.
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Últimas actualizaciones
Cuándo fue la última vez que se jugó la NFL en México
La última vez que la NFL jugó un partido oficial en México fue el 21 de noviembre de 2022, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.
Los San Francisco 49ers vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals en un encuentro de Monday Night Football.
Este 22 de noviembre de 2026 está programado el regreso de la liga al país con el duelo entre 49ers y Minnesota Vikings; por ello, al momento de esta respuesta, el de 2022 sigue como el más reciente ya disputado.
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Panamá conquista el NFL Flag American Championship en CDMX y refuerza a Latinoamérica dentro de las potencias
Este evento se llevó a cabo en el Deportivo Alfredo Harp Helú, en Ciudad Universitaria, para reunir al mejor talento de cinco selecciones
La fiebre por el futbol americano volvió a encender la capital mexicana en la antesala del esperado duelo de temporada regular entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers. Como parte de las actividades oficiales previas al encuentro en el Estadio Banorte, la liga organizó con rotundo éxito el NFL Flag American Championship en las instalaciones del Deportivo Alfredo Harp Helú, ubicado en Ciudad Universitaria.
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NFL en México 2026 hoy: accesos, objetos prohibidos y cómo llegar al Estadio Banorte para 49ers vs Vikings
Los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings se enfrentan este domingo en el Coloso de Santa Úrsula
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aplicará medidas de vialidad en las inmediaciones del Estadio Banorte este domingo 22 de noviembre, ante el partido de la NFL entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.
San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings
Los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings disputan este domingo 22 de noviembre el NFL Mexico City Game 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, un duelo de la semana 11 que devuelve a la NFL al país tras cuatro años y puede alterar la pelea por los playoffs de la Conferencia Nacional.
El encuentro comienza a las 19:20 horas del centro de México, equivalentes a las 20:20 horas del Este de Estados Unidos. Canal 5 lo transmitirá por televisión abierta; ESPN lo hará en televisión de paga, mientras que ViX Premium y Disney+ ofrecerán la señal por plataformas digitales.