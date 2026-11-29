Las dimensiones del fósil llevaron a los paleontólogos a plantear la hipótesis de que se trata de un ejemplar juvenil (Imagen ampliada mediante el uso de IA. Gentileza, estudio: Escorpión ortosterno norteamericano más antiguo de la Formación Pottsville del Carbonífero (Pensilvánico: Bashkiriense) de Alabama, EE. UU, publicado en The Science of Nature)

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Los investigadores de la Universidad de Flinders, junto con colaboradores de la Universidad de Alabama y el Museo Americano de Historia Natural de Estados Unidos, hallaron y analizaron un pequeño fósil de escorpión de más de 310 millones de años en un yacimiento de carbón de Norteamérica, cuyas características anatómicas revelan llamativas similitudes con las especies que habitan el planeta en la actualidad.

El espécimen data del período Carbonífero (una etapa de la historia de la Tierra que transcurrió entre hace aproximadamente 359 y 299 millones de años, cuando vastos bosques tropicales cubrían gran parte de los continentes) y fue recuperado de la Formación Pottsville, un sitio paleontológico paleozoico en el estado sureste de Alabama, considerado hasta ahora poco explorado por la comunidad científica.

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Los resultados del estudio fueron publicados en la revista The Science of Nature y divulgados en Phys.prg. El análisis del fósil aporta nuevos datos sobre uno de los artrópodos más antiguos del mundo, cuya presencia en la Tierra precede por cientos de millones de años a la de los dinosaurios.

El tamaño del espécimen llama la atención de los investigadores

El espécimen pertenece al infraorden Orthosterni y constituye el primero de su tipo registrado en la Formación Pottsville (Gentileza, estudio: Escorpión ortosterno norteamericano más antiguo de la Formación Pottsville del Carbonífero (Pensilvánico: Bashkiriense) de Alabama, EE. UU, publicado en The Science of Nature)

Genevieve Conway, estudiante de paleontología en la Universidad de Flinders y primera autora del trabajo, explicó que el hallazgo es especialmente relevante por las dimensiones del ejemplar. “Mucho antes de que los dinosaurios poblaran el planeta, los escorpiones, milpiés y parientes de las libélulas de hace 315-320 millones de años eran generalmente mucho más grandes que en la actualidad”, señaló.

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Esa diferencia de escala llevó al equipo a plantear una hipótesis. “Por eso sospechamos que este fósil podría ser un ejemplar juvenil, y uno de los primeros de su tipo en ser examinado y relacionado con la evolución de los escorpiones modernos en el continente norteamericano”, agregó Conway.

El espécimen pertenece al infraorden Orthosterni, un grupo lejanamente emparentado con los escorpiones actuales, y es el primero de su tipo en ser estudiado dentro de esa categoría taxonómica proveniente de este yacimiento.

La anatomía del fósil refleja rasgos de las especies vivientes

El paleontólogo Russell Bicknell destacó el aporte de aficionados y científicos ciudadanos en los hallazgos del yacimiento (Gentileza, estudio: Escorpión ortosterno norteamericano más antiguo de la Formación Pottsville del Carbonífero (Pensilvánico: Bashkiriense) de Alabama, EE. UU, publicado en The Science of Nature)

La autora destacó que “sorprendentemente, esta especie se parece mucho a las características de los escorpiones que viven hoy en día, incluidos los de Australia”. Según la investigadora, el fósil “probablemente se parecía mucho a Lychas”, una especie frecuente en los senderos de ese país.

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El ejemplar presenta un metasoma (el segmento posterior del cuerpo que culmina en el aguijón venenoso) ancho y prominente, junto con pinzas pequeñas y estrechas. En las especies vivas, esa combinación morfológica caracteriza a escorpiones altamente venenosos que emplean su ponzoña tanto para la defensa como para capturar presas pequeñas y ágiles.

No obstante, el equipo advierte una diferencia anatómica: “Probablemente no pertenezca completamente al grupo de los escorpiones modernos, ya que un par de ojos está ligeramente demasiado adelantado”.

La forma del metasoma y las pinzas estrechas indica que el animal utilizaba veneno para cazar presas ágiles (Gentileza, estudio: Escorpión ortosterno norteamericano más antiguo de la Formación Pottsville del Carbonífero (Pensilvánico: Bashkiriense) de Alabama, EE. UU, publicado en The Science of Nature)

Por su parte, la morfología del fósil de Alabama se corresponde con esa arquitectura básica, lo que permite inferir hábitos similares. Las características anatómicas observadas sugieren que el animal era nocturno y cazaba activamente insectos de movimiento rápido, tal como lo hacen sus parientes actuales.

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Nuevos hallazgos en yacimientos poco explorados podrían seguir

La posición adelantada de un par de ojos diferencia al fósil de los grupos de escorpiones modernos (Gentileza, estudio: Escorpión ortosterno norteamericano más antiguo de la Formación Pottsville del Carbonífero (Pensilvánico: Bashkiriense) de Alabama, EE. UU, publicado en The Science of Nature)

El Dr. Russell Bicknell, autor principal del estudio e investigador del programa ARC DECRA en la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Flinders, subrayó que “es el primer fósil de escorpión de este yacimiento poco estudiado, donde aficionados a la búsqueda de fósiles e investigadores han encontrado numerosas huellas, incluidos otros fósiles”, y destacó que los hallazgos de personas no profesionales pueden ser determinantes.

También apuntó hacia el potencial de otros sitios similares: “La Formación de Pottsville en Alabama, y otros yacimientos fósiles similares en todo el mundo, podrían contener muchos más descubrimientos”.

En el mismo sentido, mencionó que en Australia “existen yacimientos fósiles fascinantes por toda la región, incluyendo el área metropolitana de Adelaida, así que siempre conviene estar atento cuando se sale de excursión o de acampada”.

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