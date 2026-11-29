Un árbol monumental y una esfera navideña permanecen rodeados por una densa niebla durante la tormenta invernal registrada en Chignahuapan, Puebla. (Instagram)

La primera tormenta invernal de la temporada mantendrá condiciones meteorológicas adversas en buena parte de México durante este domingo 29 de noviembre. El fenómeno provocará lluvias intensas, temperaturas muy bajas y posibles nevadas en zonas de mayor altitud, mientras un nuevo frente frío comenzará a ingresar por el norte del país.

El clima durante las primeras horas

Durante la madrugada y las primeras horas del domingo, persistirá el ambiente frío a muy frío en regiones de la Mesa del Norte, Mesa Central y el oriente de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias torrenciales en zonas de Guerrero, así como precipitaciones intensas en el sur de Michoacán y oeste de Oaxaca. También se esperan lluvias muy fuertes en Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

La primera tormenta invernal mantendrá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas superiores a los 2 mil 800 metros de altitud de entidades como CDMX, Edomex, Puebla, Veracruz y Michoacán, entre otras.

El clima durante el resto del día

Conforme avance el domingo, la primera tormenta invernal se debilitará a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, aunque continuará su desplazamiento sobre el centro y oriente del territorio nacional.

El pronóstico contempla lluvias muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo, además de precipitaciones fuertes en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Campeche. En CDMX, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos se esperan lluvias aisladas.

A este escenario se sumará el frente frío número 9, que ingresará por el norte y noreste del país y provocará un nuevo evento de Norte, con rachas de viento de hasta 80 km/h en Tamaulipas y Veracruz.