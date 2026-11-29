La relación de Jessi Uribe con la madre de cuatro de sus hijos llegó a su fin, pero se siguen encontrando en las celebraciones familiares (@SandraBarrios0328, @JessiUribe3, @PaolaJaraJP/Instagram)

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Una fotografía publicada por Luna Uribe Barrios mostró que sus padres, Jessi Uribe y Sandra Barrios, coincidieron en su ceremonia de graduación, una reunión familiar que generó comentarios entre los seguidores del cantante colombiano, que siguieron su separación con la madre de sus hijos y consolidación de su relación con Paola Jara tan solo unos meses después.

La joven compartió la imagen en sus historias de Instagram, allí se ve a sus padres acompañándola durante la celebración de uno de sus logros académicos. Los dos se veían muy felices al poder acompañar a su hija mayor en este momento tan importante de su vida, pues posaron sonrientes, demostrando que sus diferencias quedaron en el pasado.

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La imagen circuló en páginas de entretenimiento y redes sociales luego de que la hija mayor de la expareja decidiera incluirla entre los recuerdos de ese día especial.

Para varios seguidores, la fotografía fue una muestra de que los padres priorizan el acompañamiento a sus cuatro hijos en una fecha relevante como lo fue el grado del colegio.

El artista y su exesposa acompañaron a su hija mayor en uno de los momentos más felices de su etapa académica (Luna Uribe Barrios/Instagram)

La publicación de Luna no incluyó detalles sobre cómo fue el encuentro de sus padres. Sin embargo, bastó la imagen para que se multiplicaran los mensajes sobre la relación que mantienen como padres de cuatro hijos. Los comentarios se centraron en el hecho de que compartieran la celebración.

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Jessi Uribe, intérprete de música popular, también mostró parte de la ceremonia en sus redes sociales. El artista publicó un carrusel con varias fotografías de la graduación y expresó su alegría por el paso que dio su hija. Sin embargo, entre las postales seleccionadas por el cantante no apareció la foto en la que está junto a Sandra Barrios.

“Se graduó mi niña mayor, y le doy infinitas gracias a Dios por darme vida y salud para vivir este momento. La primera de mis 5 hijos mi hermosa Lunis termina esta etapa y comienza a vivir una nueva y gran etapa de su vida. Lo lograste mi amor y estoy muy orgulloso de ti ❤ (sic)”, escribió el famoso en su cuenta de Instagram.

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Por su parte, Sandra Barrios se limitó a la presencialidad, pues en sus redes sociales no se encuentran detalles de la celebración.

La hija mayor del artista vivió una ceremonia rodeada de sus seres queridos (Luna Uribe Barrios/Instagram)

Cabe mencionar que el cantante está casado con Paola Jara, también figura de la música popular, con la que inició una relación en 2019 y contrajo matrimonio el 14 de mayo de 2022. La pareja tiene una hija en común llamada Emilia, que nació en 2025.

La separación entre Sandra Barrios y Jessi Uribe fue en 2019 tras más de una década de matrimonio

Uribe y Barrios estuvieron casados durante más de diez años y tuvieron cuatro hijos. La relación terminó en 2019, año en el que el artista confirmó su separación.

En septiembre de 2026, el cantante habló de esa etapa durante una entrevista en el pódcast Sinceramente Cris. Allí calificó como una etapa difícil el proceso de alejarse de sus hijos después de la separación.

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El artista afirmó que lamentaba el daño que pudo causar con esa decisión y señaló que mantener el vínculo con sus hijos fue uno de los asuntos centrales tras el fin del matrimonio. En esa conversación recordó de manera particular el apoyo de Luna, puesto que al ser la mayor de sus hijos era la más consciente de lo que había sucedido.

El artista compartió parte de la celebración del grado del colegio de su hija mayor (Jessi Uribe/Instagram)

La relación de Uribe con sus cuatro hijos mayores sigue vigente más allá de sus apariciones públicas y la ceremonia de grado de Luna es ejemplo de esto, debido a que reunió nuevamente a los integrantes de su familia.

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Por ahora, tampoco se tienen indicios de que Paola Jara asistiera a la celebración, pues al parecer continúan manejando estas reuniones con cautela.