Este domingo 29 de noviembre se prevén una caravana, una marcha y seis concentraciones en Ciudad de México, además de rodadas ciclistas, motociclistas y actividades recreativas. Las movilizaciones con posible impacto vial se concentran desde las 08:00 horas en Iztacalco y Cuauhtémoc, con demandas vinculadas a personas desaparecidas, la causa palestina, la memoria histórica de Ucrania, derechos de consumidoras de cannabis y asuntos comunitarios en Coyoacán. La agenda también contempla una caravana del EZLN desde Iztapalapa hacia el INPI, así como recorridos ciclistas hacia destinos fuera de la capital.