Este domingo 29 de noviembre se prevén una caravana, una marcha y seis concentraciones en Ciudad de México, además de rodadas ciclistas, motociclistas y actividades recreativas. Las movilizaciones con posible impacto vial se concentran desde las 08:00 horas en Iztacalco y Cuauhtémoc, con demandas vinculadas a personas desaparecidas, la causa palestina, la memoria histórica de Ucrania, derechos de consumidoras de cannabis y asuntos comunitarios en Coyoacán. La agenda también contempla una caravana del EZLN desde Iztapalapa hacia el INPI, así como recorridos ciclistas hacia destinos fuera de la capital.
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13:05 hsHoy
Movilizaciones en orden de horario
- Durante el día — Caravana del EZLN
- Salida: Autopista México-Puebla, colonia Ermita Zaragoza, Iztapalapa.
- Destino: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en Xoco, Benito Juárez.
- Motivo: Gira por la Vida y el Abrazo Zapatista a las Familias Buscadoras.
- Aforo estimado: 1,500 personas.
- 08:00 — Marcha de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente
- Salida: Comunidad La División del Norte, Barrio de San Miguel, Iztacalco.
- Destino: Por definir.
- Motivo: Caminata por personas desaparecidas y en apoyo a madres buscadoras.
- Aforo estimado: 150 personas.
- 10:00 — Concentración del Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México
- Lugar: Estación Avenida Talismán de la Línea 7 del Metrobús, Gustavo A. Madero.
- Motivo: Culminación de un mural por tres trabajadores de Sanborns desaparecidos en Lindavista y exigencia de continuidad en la búsqueda.
- Aforo estimado: 60 personas.
- 11:00 — Concentración de Mexicanos con Ucrania
- Lugar: Alameda Central, en la Fuente Américas, Cuauhtémoc.
- Motivo: Acto conmemorativo por las víctimas ucranianas del Holodomor.
- Aforo estimado: 30 personas.
- 11:00 — Concentración de la Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina
- Lugar: Hemiciclo a Juárez, Centro, Cuauhtémoc.
- Motivo: Actividades culturales y políticas por el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.
- Aforo estimado: 80 personas.
- 11:00 — Actividad de Colectiva Hilos
- Lugares: Glorieta del Ahuehuete, Cuauhtémoc, y Jardín Hidalgo, Coyoacán.
- Motivo: Evento político-cultural contra la violencia de género y en apoyo a víctimas de trata, feminicidio y desaparición.
- Aforo estimado: 25 personas.
- 12:00 — Concentración de Colectiva Hijas de la Cannabis
- Lugar: Plaza Tlaxcoaque, Centro, Cuauhtémoc.
- Motivo: Evento “Fine Seeds Vol. 3”, por espacios seguros para consumidoras de cannabis.
- Aforo estimado: 100 personas.
- 14:00 — Asamblea del Consejo Autónomo de Representaciones Civiles y Tradicionales del Pueblo de Los Reyes Hueytilac
- Lugar: Plazuela de Los Reyes Hueytilac, Coyoacán.
- Motivo: Informar y deliberar sobre la construcción de la Casa de las 3R del Cuidado.
- Aforo estimado: 60 personas.
- 15:00 — Rodada motociclista Malvados Stunt
- Salida: Cabeza de Juárez, Iztapalapa.
- Destino: Por definir.
- Aforo estimado: 70 personas.