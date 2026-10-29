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Una extraña luz brillante reveló un secreto oculto en la selva amazónica: identifican dos nuevas especies de escorpiones

Científicos de la Universidad Estatal Paulista exploraron formaciones rocosas aisladas durante patrullajes nocturnos con lámparas ultravioleta. Los ejemplares hallados cerca de Cachoeira do Evandro presentan características anatómicas inéditas con potencial médico e insecticida

Dos escorpiones, uno de tono rojizo con patas claras y otro negro, se encuentran sobre la hojarasca junto a un tronco con musgo.
Los arácnidos hallados pertenecen a la familia Chactidae y recibieron los nombres científicos Cayooca puchus y Brotheas cernii (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En la base de una formación rocosa aislada de la selva de Mucajaí, en el estado brasileño de Roraima, investigadores de la Universidad Estatal Paulista (Unesp) identificaron dos nuevas especies de escorpiones, tras expediciones realizadas durante varios años y una búsqueda nocturna con linternas ultravioleta en octubre de 2022.

Los arácnidos fueron nombrados Cayooca puchus y Brotheas cernii, de acuerdo con el estudio publicado en Diversity y divulgado por Manuela B. Pucca, profesora de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de Araraquara de la Universidad Estatal Paulista (Unesp), y Felipe Costa, estudiante de Farmacia de la misma institución, en un artículo en The Conversation. El hallazgo ocurrió cerca de la Cachoeira do Evandro, donde el equipo estudió ejemplares de distintas edades y sexos.

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Los científicos describieron el momento de localización nocturna: “Los pequeños animales comenzaron a brillar ante nuestros ojos”, debido a la fluorescencia natural del cuerpo de los ejemplares bajo la luz ultravioleta.

La revisión física respaldó el hallazgo

Mapa del norte de América del Sur con coordenadas, escala gráfica, rosa de los vientos, recuadro continental y marcadores amarillos
Investigadores de la Universidad Estatal Paulista identificaron dos nuevas especies de escorpiones en la selva de Mucajaí mediante luz ultravioleta (Gentileza, estudio: Dos nuevas especies de escorpiones (Scorpiones: Chactidae) del extremo norte de la Amazonia brasileña, publicado en Diversity)

La detección con este tipo de luz fue una de las etapas de un proceso que no se limitó solo al trabajo de campo. Luego de las colectas, los investigadores compararon los animales con especies ya registradas y revisaron sus rasgos físicos para establecer si se trataba de ejemplares desconocidos.

El análisis incluyó el tamaño, la coloración, la granulación corporal y otras estructuras que se utilizan para clasificar variedades. La granulación se refiere a pequeñas elevaciones presentes en la superficie del cuerpo, mientras que las carenas son líneas o crestas elevadas que también ayudan a diferenciar a unos ejemplares de otros.

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Los especialistas de la Universidad Federal Rural de Pernambuco, el Instituto Butantan y la Universidad Nacional Autónoma de México participaron en la revisión de esas características. Según los autores, “este conjunto de evidencias sustenta la descripción de dos especies como nuevas para la ciencia”.

Cuatro fotografías de escorpiones en vistas dorsal y ventral identificadas con letras de la A a la D sobre un fondo blanco con barras de escala
Cayooca puchus alcanza hasta 5,1 centímetros de longitud y debe su nombre a una expresión asociada con la sorpresa (Gentileza, estudio: Dos nuevas especies de escorpiones (Scorpiones: Chactidae) del extremo norte de la Amazonia brasileña, publicado en Diversity)

Las dos poblaciones pertenecen a la familia Chactidae, un grupo de escorpiones distribuido principalmente en el continente americano y con presencia destacada en zonas neotropicales. En Brasil, esta familia se encuentra sobre todo en la Amazonía e incluye, entre otros, los géneros Brotheas y Cayooca.

Dos especies diferenciadas por sus rasgos

Cayooca puchus mide entre 3,2 y 5,1 centímetros. El nuevo ejemplar se distingue de variedades cercanas por una granulación corporal más densa y por carenas ventrales más marcadas.

El nombre puchus remite a pucheros, una expresión española asociada con una reacción de sorpresa, elegida para registrar la impresión que produjo la identificación.

Cuatro fotografías de escorpiones en vistas dorsal y ventral identificadas de la A a la D sobre un fondo blanco con barras de escala
La especie Brotheas cernii rinde homenaje al biólogo Felipe Augusto Cerni por sus aportes al estudio de venenos (Gentileza, estudio: Dos nuevas especies de escorpiones (Scorpiones: Chactidae) del extremo norte de la Amazonia brasileña, publicado en Diversity)

Por su parte, Brotheas cernii alcanza entre 4,5 y 5,7 centímetros y presenta un cuerpo más pequeño y una granulación más intensa que la de especies similares. Su denominación homenajea al biólogo Felipe Augusto Cerni y a su familia, en reconocimiento a sus aportes a los estudios sobre venenos de escorpiones.

Hasta ahora, ambos tipos solo fueron registrados al pie de un inselberg, una elevación rocosa aislada dentro de la selva. Esa localización no permite afirmar que vivan exclusivamente en ese lugar, ya que futuras campañas podrían hallar otras poblaciones en áreas todavía no muestreadas.

El aislamiento del ambiente podría ayudar a explicar las diferencias: cuando los grupos de animales intercambian menos genes entre sí, las variaciones genéticas pueden acumularse con el tiempo y favorecer barreras reproductivas. Los autores aclararon que estudios específicos deberán confirmar si ese proceso influyó en la aparición de estas especies.

El hallazgo expone vacíos de conocimiento

Fotografías en blanco y negro de quelas articuladas con letras de referencia anatómica y una barra de escala
El hallazgo en Roraima expone vacíos en el conocimiento científico sobre la diversidad y la distribución de la fauna amazónica (Gentileza, estudio: Dos nuevas especies de escorpiones (Scorpiones: Chactidae) del extremo norte de la Amazonia brasileña, publicado en Diversity)

La investigación señala que Roraima aún tiene zonas con escaso relevamiento de fauna. En biología, la “laguna lineana” describe la falta de tipos reconocidos por la ciencia, mientras que la “laguna wallaceana” alude al desconocimiento sobre la distribución geográfica de los seres vivos.

El registro de dos taxones en un mismo sitio refuerza la posibilidad de que existan otros animales sin catalogar en la Amazonia. “Describir una especie es el primer paso para reconocer su existencia”, indicaron los investigadores, quienes advirtieron que algunas poblaciones pueden desaparecer antes de ser identificadas debido a la presión ambiental.

Estos animales también son relevantes para la salud pública brasileña: en 2025, el país registró 225.695 accidentes con escorpiones, una cifra equivalente a más del 65% de los casos notificados ese año por animales venenosos.

Dos estructuras alargadas en blanco y negro identificadas como A y B, con cerdas, hileras de puntos oscuros y una barra vertical de escala
Los científicos analizan el veneno de estas especies para su eventual aplicación en la industria farmacéutica y en insecticidas (Gentileza, estudio: Dos nuevas especies de escorpiones (Scorpiones: Chactidae) del extremo norte de la Amazonia brasileña, publicado en Diversity)

La mayor incidencia se concentró en las regiones Nordeste y Sudeste, mientras que en el Norte la variedad Tityus obscurus es la principal asociada a accidentes y muertes.

Las nuevas especies no figuran entre las de mayor importancia médica. Aun así, sus venenos ya están bajo análisis por su posible utilidad en insecticidas y aplicaciones farmacéuticas o biomédicas.

Los ejemplares vivos permanecieron en la Universidad Federal de Roraima por su sensibilidad a la temperatura y la humedad; las muestras de veneno fueron enviadas a la Unesp para su estudio. Las próximas expediciones también buscarán arañas y chinches besuconas en la región.

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