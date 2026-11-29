El dirigente sostuvo que el material debe ser revisado por las autoridades y acusó al jefe del Dapre de asumir funciones que no le corresponden (Colprensa)

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El expresidente colombiano Gustavo Petro pidió que una grabación en la que Deicy Jiménez responde preguntas de un hombre, a quien él y su abogado señalan como Carlos Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), “debe pasar al proceso judicial contra” él, aunque la identidad del interlocutor no ha sido confirmada oficialmente

Las imágenes fueron divulgadas por el periodista Daniel Coronell en la columna “Los videos de Palacio”, publicada en Cambio. Coronell señaló que la voz de uno de los hombres que interviene en la conversación le pareció similar a la de Ríos y expuso que el sitio tendría características parecidas a una oficina de la Presidencia. El periodista no afirmó que el funcionario fuera el interlocutor.

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Petro reaccionó a los videos mediante una publicación en X. Allí afirmó que Coronell “demuestra con vídeos en mano como el proceso judicial contra mí, se construye en las oficinas de Carlos Ríos Puerta interrogando y presionando a posibles testigos”.

Gustavo Petro reaccionó a los videos de Deicy Jiménez. publicados por Daniel Coronell (@petrogustavo/X)

El exmandatario sostuvo que Ríos habría abusado del poder público al realizar “maniobras de funcionario judicial cuando no lo es”. Luego pidió que la grabación fuera tenida en cuenta dentro de las actuaciones judiciales que lo involucran.

“Grabado en su propia oficina, la grabación debe pasar al proceso judicial contra mí”, escribió Petro. En esa publicación no aportó elementos adicionales que permitieran confirmar que la conversación ocurrió en el despacho de Ríos o que el director del Dapre fuera el hombre que formula las preguntas.

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Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento público de Ríos, la Presidencia o Jiménez que confirme la identidad del interlocutor, el lugar exacto de la reunión, la autenticidad completa del material o el propósito de la conversación.

Petro habló de una supuesta “trampa” en su contra

En su canal de WhatsApp, Petro vinculó las grabaciones con lo que describió como una estrategia para perjudicarlo dentro del proceso. “Así se fragua la trampa en el proceso de las mariposas amarillas que se me adelanta”, afirmó.

El expresidente acusó a Ríos de “usurpa[r] funciones de policía judicial” y de “tortura[r] psicológicamente” y presionar a testigos para que lo acusaran. Estas afirmaciones corresponden a la versión de Petro y no se conoce una decisión judicial o disciplinaria que las haya establecido.

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También sostuvo que la lista de funcionarias mencionada por Jiménez no habría surgido de la denunciante, sino de un supuesto trabajo de la Dirección de Inteligencia Judicial. Según Petro, el objetivo habría sido identificar a mujeres de su administración que participaron en la campaña del senador Iván Cepeda.

Gustavo Petro vinculó las grabaciones con lo que describió como una estrategia para perjudicarlo dentro del proceso (Canal de WhatsApp)

Gustavo Petro aseguró que esa información habría sido entregada a Jiménez para que la presentara como si fuera de su conocimiento. Además, afirmó que la mujer habría recibido vehículos, escoltas y dinero de empresarios. El exmandatario no adjuntó documentos o soportes públicos para verificar de manera independiente esos señalamientos.

El abogado Alejandro Carranza pidió investigar a Ríos

Alejandro Carranza, abogado de Petro, solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación que investiguen los hechos y evalúen una posible suspensión de Carlos Ríos.

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“Solicitamos respetuosamente, una vez más, a la Fiscalía y a la Procuraduría que asuman su responsabilidad institucional e inicien una investigación exhaustiva con el fin de suspender a Carlos Ríos”, escribió Carranza.

El abogado afirmó que Ríos “se presume es un torturador psicológico de mujeres progresistas”. También sostuvo que los videos sugerirían una posible participación del director del Dapre y sus colaboradores en la fabricación de “fraudes procesales y montajes” contra Petro.

Carranza cuestionó además la presentación pública de 48 contratos relacionados con la polémica. Sus manifestaciones forman parte de una denuncia pública y no equivalen a una determinación de responsabilidad por parte de las autoridades.

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Alejandro Carranza, abogado de Petro, solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación que investiguen los hechos y evalúen una posible suspensión de Carlos Ríos (@HombreJurista/X)

En los videos divulgados por Daniel Coronell, Jiménez responde preguntas sobre la manera en que, según su relato, se comunicaba con Petro. Al ser consultada sobre si lo contactaba por WhatsApp, llamadas o redes sociales, respondió: “De Facebook. Solo Facebook”.

La mujer afirmó que su madre conocía parte de la historia. Más adelante, mencionó a una compañera de trabajo que, de acuerdo con su versión, sabía algunos aspectos de la situación.

Jiménez también aseguró que mantuvo una relación con Petro entre 2019 y mitad de 2022. En uno de los fragmentos, declaró que él le expresó sentimientos amorosos y le habló de tener un hijo con ella.

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En los videos divulgados por Daniel Coronell, Jiménez responde preguntas sobre la manera en que, según su relato, se comunicaba con Petro (Los Danieles/YouTube)

“Él me llegó a decir: ‘Te amo’. Me llegó a decir que me iba a dar un hijo”, afirmó Jiménez. En otro momento, señaló que Petro no le gustaba y aceptó que el vínculo podía definirse como “la aventura”.

Jiménez ha denunciado que recibió contratos estatales a cambio de favores sexuales. Esos señalamientos se encuentran bajo indagación de la Fiscalía General de la Nación y no existe una decisión judicial que haya establecido responsabilidades por los hechos mencionados.

Una conversación privada registrada en video no equivale por sí sola a una diligencia formal de policía judicial. La valoración de las grabaciones, así como de las denuncias y las respuestas divulgadas por las partes, corresponde a las autoridades competentes.

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