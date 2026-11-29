Cenepred elaboró el informe de riesgos a partir del aviso meteorológico emitido por el Senamhi. (Andina)

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Un total de 686 distritos de la costa norte y la sierra se encuentran en riesgo de deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa ante la continuidad de las precipitaciones de moderada a extrema intensidad asociadas al fenómeno El Niño que están previstas entre el lunes 30 de noviembre y el miércoles 2 de diciembre.

El escenario fue elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) a partir del Aviso Meteorológico N.º 490 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El documento fue difundido por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

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La alerta comprende distritos de departamentos de la costa norte y de la sierra, donde las lluvias podrían generar movimientos en masa. Entre los fenómenos considerados están los deslizamientos y los huaicos, además de otros eventos asociados a la inestabilidad de los suelos y las precipitaciones.

Cenepred elaboró el informe de riesgos a partir del aviso meteorológico emitido por el Senamhi. (Andina)

Cajamarca concentra 65 distritos

El escenario identifica 331 distritos en riesgo muy alto. Cajamarca es el departamento con el mayor número de jurisdicciones en esa condición, con 65.

Le siguen Áncash, con 53 distritos; Huancavelica, con 34; Ayacucho, con 32; y Piura, con 25. Puno registra 24 distritos en riesgo muy alto, mientras que Apurímac suma 21.

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La Libertad figura con 18 distritos en esta categoría, seguida por Cusco, con 17. En Lima, el reporte incluye 12 distritos en riesgo muy alto ante las precipitaciones anunciadas.

Junín tiene 11 distritos en esa condición. Arequipa y Pasco registran seis cada uno, Huánuco cuenta con cuatro y Lambayeque con tres.

La relación de departamentos con distritos en riesgo muy alto abarca, por tanto, zonas de la costa norte, el centro y el sur del país. El documento técnico de Cenepred establece la condición de riesgo ante la posible ocurrencia de deslizamientos, huaicos u otras formas de movimientos en masa durante el periodo previsto en el aviso meteorológico.

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Fenómeno El Niño Créditos AFP

En riesgo alto

Además de las jurisdicciones consideradas en riesgo muy alto, el reporte señala que 355 distritos se encuentran en riesgo alto.

Estos distritos pertenecen a los mismos departamentos incluidos en el nivel de riesgo muy alto: Cajamarca, Áncash, Huancavelica, Ayacucho, Piura, Puno, Apurímac, La Libertad, Cusco, Lima, Junín, Arequipa, Pasco, Huánuco y Lambayeque.

A esa lista se añade Tumbes, que aparece entre los departamentos con distritos en riesgo alto. El informe no incluye a Tumbes dentro de la relación de regiones con distritos en riesgo muy alto.

La suma de ambas categorías alcanza los 686 distritos advertidos por el Indeci. El organismo indicó que la población puede revisar el detalle de las jurisdicciones incluidas en el escenario elaborado por Cenepred.

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Las precipitaciones de moderada a extrema intensidad están previstas desde el lunes 30 de noviembre hasta el miércoles 2 de diciembre, de acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 490 del Senamhi. El periodo abarca tres días en los que las autoridades deben adoptar medidas de preparación ante posibles emergencias.

Una persona con las piernas cubiertas de barro sostiene a un perro junto a otro canino tras el impacto de un huaico en Lima, Perú.

Rutas de evacuación

Ante este escenario, el Indeci exhortó a las autoridades regionales y locales a revisar las rutas de evacuación. El objetivo es que permanezcan despejadas y cuenten con señalización para facilitar el desplazamiento de la población hacia áreas seguras.

La recomendación incluye alejarse de los cauces de ríos y quebradas. Las autoridades deben verificar las condiciones de las rutas antes de que se produzcan eventuales emergencias vinculadas a las lluvias.

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El organismo también pidió comprobar la disponibilidad de los establecimientos de salud, las compañías de bomberos y las comisarías en cada jurisdicción. Esa revisión busca asegurar una atención oportuna ante situaciones que puedan afectar a la población.

Las acciones de preparación están dirigidas a los gobiernos regionales y locales de los departamentos comprendidos en el aviso meteorológico, así como a las instituciones que intervienen ante emergencias.

Alertas tempranas

El Indeci recomendó a los habitantes de las zonas expuestas proteger y reforzar los techos de sus viviendas ante la continuidad de las lluvias.

También planteó implementar sistemas de alerta temprana en coordinación con las autoridades locales. Entre los mecanismos mencionados están los silbatos, las campanas, las alarmas, las sirenas y los altoparlantes.

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Estas medidas están orientadas a advertir a la población ante una situación de peligro y facilitar el traslado hacia zonas seguras cuando las autoridades lo dispongan.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene el monitoreo de los departamentos incluidos en el aviso meteorológico. A la vez, coordina con las autoridades regionales y locales las acciones que correspondan frente a los posibles efectos de las precipitaciones.