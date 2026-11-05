Mundo

Una mujer y su hija murieron tras el ataque de un oso grizzly mientras caminaban cerca de su casa en Canadá

Las autoridades localizaron los cadáveres junto al sendero Snooka West, a ocho kilómetros de la localidad, tras una denuncia familiar de desaparición presentada el domingo 1 de noviembre

Un oso marrón camina entre las rocas de un río caudaloso, rodeado de árboles y montañas con niebla.
Las autoridades de Columbia Británica encontraron los cadáveres de Jenny Balcarras y Selah Reed junto a una senda, después de que sus familiares denunciaran la desaparición el domingo 1 de noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una mujer y su hija de 20 años murieron en un ataque de osos grizzly en las inmediaciones de Bella Coola, una localidad remota de la Columbia Británica, Canadá. Las autoridades confirmaron el hallazgo de ambos cuerpos entre el lunes 2 y el martes 3 de noviembre y advirtieron que más de un oso podría estar involucrado en el suceso. Como medida de precaución, impusieron un toque de queda en la localidad mientras continúa la búsqueda del animal o los animales responsables.

Según informó The Guardian, Jenny Balcarras, terapeuta de arte, y su hija Selah Reed fueron reportadas como desaparecidas por familiares el domingo 1 de noviembre. Los equipos de búsqueda localizaron los restos cerca de una senda a poca distancia de su domicilio. El vehículo de las víctimas apareció en el acceso al área de trekking.

PUBLICIDAD

Los cuerpos fueron hallados en el sendero Snooka West, a 8 kilómetros de Bella Coola

Una mujer con chaqueta roja y un joven con chaqueta azul posan en primer plano frente a un fondo con troncos de madera
La pesquisa comenzó cuando el entorno de Jenny Balcarras y Selah Reed alertó sobre su ausencia, y el automóvil de ambas fue ubicado en el acceso de la ruta (Facebook)

Los restos aparecieron en la zona del sendero Snooka West, a unos 8 kilómetros al este de la localidad. El pueblo, de aproximadamente 2.100 habitantes, se ubica al fondo de un fiordo en la costa central de la provincia y es conocido informalmente como la Gran Selva Pluvial de los Osos, una región donde los grizzlys son avistados con frecuencia por la abundancia de alimento.

Jeff Tyre, inspector del Servicio de Conservación de Columbia Británica (BCCCS), confirmó el episodio en un video publicado en línea. “Apreciamos la preocupación de la gente y el deseo de ayudar, pero es fundamental que el público se mantenga fuera del área, tanto por el peligro como para permitir que los oficiales realicen su trabajo”, afirmó Tyre según el diario. El inspector también señaló que la investigación contempla la posibilidad de que más de un oso esté implicado.

PUBLICIDAD

La familia recuerda a las dos mujeres que iniciaban nuevas etapas de vida

Balcarras se mudó recientemente a Bella Coola para asumir un nuevo empleo y, según una campaña de recaudación de fondos iniciada por su entorno, buscaba “comenzar un nuevo capítulo” en su vida. Deja tres hijos adultos y un nieto.

El poblado de la costa central canadiense, conocido como la Gran Selva Pluvial de los Osos, alberga unos 2.100 residentes y está situado al fondo de un fiordo en Columbia Británica - EFE/Esteban Biba
El poblado de la costa central canadiense, conocido como la Gran Selva Pluvial de los Osos, alberga unos 2.100 residentes y está situado al fondo de un fiordo en Columbia Británica - EFE/Esteban Biba

Mary Melissa Smith, familiar de las víctimas, escribió en la campaña: “Jenny estaba trabajando para construir un futuro y aún no había tenido la oportunidad de ahorrar fondos para ayudar a su familia con gastos inesperados”. Sobre Selah, agregó que “solo empezaba su camino hacia la adultez, lo que hace esta pérdida aún más dolorosa”. Tanto Balcarras como Reed vivieron en zonas aisladas de la provincia y pasaron tiempo en Alaska.

El ataque reaviva la preocupación por los grizzlys en una región ya afectada

Los ataques de osos grizzly son poco frecuentes en la Columbia Británica, pero el año pasado un ejemplar hirió a 11 personas —algunas de apenas nueve años— al irrumpir desde el bosque cerca de 4 Mile, una comunidad Nuxalk, mientras un grupo escolar descansaba junto a una senda. A pesar de una búsqueda extensa, ese oso nunca fue localizado.

Samuel Schooner, jefe electo de la Nación Nuxalk, expresó el martes sus condolencias a la familia y confirmó que ya se inició una operación de captura para dar con el animal responsable. Pidió además a los medios que se abstengan de contactar a miembros de la comunidad.

Lorne Doerkson, gobernador designado de la provincia, calificó la noticia como “devastadora” y manifestó estar pensando en la familia de las víctimas y en la Nación Nuxalk. “En un momento de duelo tan profundo, mis pensamientos están con todos los que sufren y con quienes se apoyan mutuamente en un día increíblemente difícil”, declaró el funcionario. La operación de búsqueda del o los osos involucrados continuaba en curso.

Temas Relacionados

CanadáOsoOso grizzlyBella CoolaAtaque animalColumbia BritánicaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una nueva oleada de amenazas de bomba obliga a desviar vuelos en toda Europa: varios aviones han aterrizado escoltados por cazas del Ejército

Las pesquisas sobre las amenazas que han afectado a los vuelos de Helsinki y Dublín se centran en un mismo correo electrónico anónimo, escrito en italiano.

Una nueva oleada de amenazas de bomba obliga a desviar vuelos en toda Europa: varios aviones han aterrizado escoltados por cazas del Ejército

El régimen chino condenó a 10 años de prisión al activista prodemocracia Joshua Wong por el delito de colusión con fuerzas extranjeras

El hongkonés adquirió notoriedad a los 17 años durante la Revolución de los Paraguas de 2014 y fundó “Demosisto” dos años después, pero la formación anunció su disolución el mismo día en que entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional en 2020

El régimen chino condenó a 10 años de prisión al activista prodemocracia Joshua Wong por el delito de colusión con fuerzas extranjeras

Los bombardeos rusos asfixian lentamente la economía de Ucrania

La destrucción de la mayor acería operativa del país revela cómo la invasión de Moscú apunta de forma sistemática a la base industrial ucraniana, con efectos que se extienden mucho más allá del campo de batalla

Los bombardeos rusos asfixian lentamente la economía de Ucrania

Corea del Sur anunció una misión naval para ayudar a mantener abierto el estrecho de Ormuz

El Gobierno surcoreano descartó el envío de tropas para intervenir en la guerra entre Estados Unidos e Irán, pero insistió en su compromiso de proteger el transporte marítimo. La unidad antipiratería Cheonghae extenderá su área operativa hacia la ruta estratégica

Corea del Sur anunció una misión naval para ayudar a mantener abierto el estrecho de Ormuz

Melania Trump recibirá en la Casa Blanca a representantes de Ucrania y Rusia antes de las conversaciones previstas en Abu Dhabi

Tras lograr un alto el fuego en la ciudad ucraniana de Oleshky semanas atrás para la evacuación de civiles, la primera dama de Estados Unidos se reunirá con el asesor del Kremlin Kirill Dmitriev y el defensor del pueblo enviado por Kiev Dmytro Lubinets

Melania Trump recibirá en la Casa Blanca a representantes de Ucrania y Rusia antes de las conversaciones previstas en Abu Dhabi
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 05 de noviembre: redadas del ICE “influyeron” en el voto latino en elecciones de EEUU

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 05 de noviembre: redadas del ICE “influyeron” en el voto latino en elecciones de EEUU

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: los forenses califican de “demoledor” el trabajo tras el siniestro ferroviario: “El compromiso psicológico es inimitable”

España concentra 4 de cada 10 hectáreas quemadas por los incendios en la Unión Europea en lo que va de año: suma 3.000 edificios y 6.200 personas afectadas

Alejandra Guzmán sorprende al contar cómo fue su encuentro con Frida Sofía: “Fui y le toqué la puerta”

Festival Núcleo 01 tendrá conciertos gratuitos de Haragán y Cía, Out of Control Army y Resorte este 6 de noviembre

DEPORTES

Nuevos detalles sobre la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera: los shows confirmados y las estrellas internacionales que se sumaron a los invitados

Nuevos detalles sobre la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera: los shows confirmados y las estrellas internacionales que se sumaron a los invitados

River abrirá la fecha 16 del Clausura en su visita a Aldosivi en busca de ganar para sostener la localía en los playoffs: hora, TV y formaciones

Murió Alan Jones, la leyenda de la Fórmula 1 que ganó el título en 1980 y tuvo una inolvidable batalla con Carlos Reutemann

Dibu Martínez volvió a entrenarse en tiempo récord tras la fractura de mandíbula y sorprendió con la protección que lució

El detalle detrás del anunció del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal tras su escandalosa pelea con el entrenador

ENTRETENIMIENTO

Russell Brand es declarado culpable de violación y agresión sexual

Russell Brand es declarado culpable de violación y agresión sexual

“Me decía: no lo hagas Y yo respondía: pero ya firmé”: Oprah Winfrey reveló la decisión que la dejaba sin aire por las noches

Psalm West, hijo de Kim Kardashian, debuta como actor en ‘Angry Birds 3’: este es el personaje que interpretará

Dean Norris, actor de ‘Breaking Bad’, se divorcia en secreto mientras enfrenta una crisis financiera

Exnovia de Hugh Hefner confirma que fue obligada a tener intimidad con su hermana gemela: “Fue horrible”