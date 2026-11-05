Una mujer y su hija murieron tras el ataque de un oso grizzly mientras caminaban cerca de su casa en Canadá

Las autoridades de Columbia Británica encontraron los cadáveres de Jenny Balcarras y Selah Reed junto a una senda, después de que sus familiares denunciaran la desaparición el domingo 1 de noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mujer y su hija de 20 años murieron en un ataque de osos grizzly en las inmediaciones de Bella Coola, una localidad remota de la Columbia Británica, Canadá. Las autoridades confirmaron el hallazgo de ambos cuerpos entre el lunes 2 y el martes 3 de noviembre y advirtieron que más de un oso podría estar involucrado en el suceso. Como medida de precaución, impusieron un toque de queda en la localidad mientras continúa la búsqueda del animal o los animales responsables.

Según informó The Guardian, Jenny Balcarras, terapeuta de arte, y su hija Selah Reed fueron reportadas como desaparecidas por familiares el domingo 1 de noviembre. Los equipos de búsqueda localizaron los restos cerca de una senda a poca distancia de su domicilio. El vehículo de las víctimas apareció en el acceso al área de trekking.

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Los cuerpos fueron hallados en el sendero Snooka West, a 8 kilómetros de Bella Coola

La pesquisa comenzó cuando el entorno de Jenny Balcarras y Selah Reed alertó sobre su ausencia, y el automóvil de ambas fue ubicado en el acceso de la ruta (Facebook)

Los restos aparecieron en la zona del sendero Snooka West, a unos 8 kilómetros al este de la localidad. El pueblo, de aproximadamente 2.100 habitantes, se ubica al fondo de un fiordo en la costa central de la provincia y es conocido informalmente como la Gran Selva Pluvial de los Osos, una región donde los grizzlys son avistados con frecuencia por la abundancia de alimento.

Jeff Tyre, inspector del Servicio de Conservación de Columbia Británica (BCCCS), confirmó el episodio en un video publicado en línea. “Apreciamos la preocupación de la gente y el deseo de ayudar, pero es fundamental que el público se mantenga fuera del área, tanto por el peligro como para permitir que los oficiales realicen su trabajo”, afirmó Tyre según el diario. El inspector también señaló que la investigación contempla la posibilidad de que más de un oso esté implicado.

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La familia recuerda a las dos mujeres que iniciaban nuevas etapas de vida

Balcarras se mudó recientemente a Bella Coola para asumir un nuevo empleo y, según una campaña de recaudación de fondos iniciada por su entorno, buscaba “comenzar un nuevo capítulo” en su vida. Deja tres hijos adultos y un nieto.

El poblado de la costa central canadiense, conocido como la Gran Selva Pluvial de los Osos, alberga unos 2.100 residentes y está situado al fondo de un fiordo en Columbia Británica - EFE/Esteban Biba

Mary Melissa Smith, familiar de las víctimas, escribió en la campaña: “Jenny estaba trabajando para construir un futuro y aún no había tenido la oportunidad de ahorrar fondos para ayudar a su familia con gastos inesperados”. Sobre Selah, agregó que “solo empezaba su camino hacia la adultez, lo que hace esta pérdida aún más dolorosa”. Tanto Balcarras como Reed vivieron en zonas aisladas de la provincia y pasaron tiempo en Alaska.

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El ataque reaviva la preocupación por los grizzlys en una región ya afectada

Los ataques de osos grizzly son poco frecuentes en la Columbia Británica, pero el año pasado un ejemplar hirió a 11 personas —algunas de apenas nueve años— al irrumpir desde el bosque cerca de 4 Mile, una comunidad Nuxalk, mientras un grupo escolar descansaba junto a una senda. A pesar de una búsqueda extensa, ese oso nunca fue localizado.

Samuel Schooner, jefe electo de la Nación Nuxalk, expresó el martes sus condolencias a la familia y confirmó que ya se inició una operación de captura para dar con el animal responsable. Pidió además a los medios que se abstengan de contactar a miembros de la comunidad.

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Lorne Doerkson, gobernador designado de la provincia, calificó la noticia como “devastadora” y manifestó estar pensando en la familia de las víctimas y en la Nación Nuxalk. “En un momento de duelo tan profundo, mis pensamientos están con todos los que sufren y con quienes se apoyan mutuamente en un día increíblemente difícil”, declaró el funcionario. La operación de búsqueda del o los osos involucrados continuaba en curso.