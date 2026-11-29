Una encuesta del IPADE a empresarios reveló que no auguran un futuro alentador para la economía mexicana. Crédito: Cuartoscuro

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México se sumaría al grupo de las 10 mayores economías del planeta en las próximas décadas, de acuerdo con nuevas proyecciones de largo plazo que anticipan un giro en el equilibrio económico mundial: las economías emergentes superarán a las desarrolladas en 2034, según un reporte difundido este domingo por Reuters.

El estudio fue publicado por el centro de análisis BRICS+ Thinking y prevé que los mercados emergentes concentrarán más de la mitad de la producción mundial dentro de la próxima década, con Asia como el principal centro de gravedad.

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Los emergentes cruzarían el 50% en 2034

Fotografía de archivo del edificio del Banco de México. EFE Mario Guzman

Según el documento, el peso de los países emergentes en el Producto Interno Bruto (PIB) global pasará de 39% en la actualidad a 53%. La barrera del 50% se rebasaría en 2034.

De acuerdo con los autores, este cambio responde a dos factores:

La reducción de las brechas de productividad frente a las economías avanzadas.

La apreciación de las monedas de los países emergentes.

México, entre los ganadores

El informe destaca que México e Indonesia se incorporarán a la lista de las 10 mayores economías del mundo. En sentido contrario, Italia saldrá de ese grupo y Alemania descenderá del tercer al cuarto lugar.

La proyección coloca a México entre los países que ganarían posiciones en el ranking global. Según la información disponible, el país no forma parte del bloque BRICS+, por lo que su ascenso se atribuye al comportamiento de su propia economía y no a su pertenencia a ese grupo.

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Reuters no detalla en qué lugar quedaría México ni qué cifra alcanzaría su PIB, por lo que esos datos no aparecen en el resumen difundido.

BRICS+ y el ascenso de la India

Las proyecciones sitúan a la economía india en 19.5 billones de dólares para mediados de siglo, una expansión que redefiniría las jerarquías de poder y los centros de gravedad del comercio internacional

El reporte plantea que el bloque BRICS+, integrado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y miembros más recientes, elevará su participación en el PIB mundial de 28% actual a 40% en 2050.

Entre los países que más avanzarían destaca India, cuya economía llegaría a 19.5 billones de dólares en 2050, es decir, 5.5 veces su tamaño actual.

“Un mundo más complejo”

Uno de los coautores del estudio es Jim O’Neill, execonomista de Goldman Sachs y creador del acrónimo BRIC. Según Reuters, O’Neill sostuvo que estas tendencias son una continuación de la complejidad que ha caracterizado a lo que va del milenio.

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El economista señaló que la mayoría de los tomadores de decisiones actuales creció en un mundo dominado por los países con mayor peso económico. Por ello, planteó que entender a las potencias emergentes exige una mirada más abierta por parte de su generación.

Los autores consideran que el cambio tendrá implicaciones para los gobiernos y los responsables de política económica en todo el mundo.

Cómo se hicieron las proyecciones

Analistas consideran que la degradación crediticia será un riesgo latente en el 2027. Crédito: Cuartoscuro

Las estimaciones se calcularon en dólares estadounidenses reales de 2021, a tipos de cambio de mercado.

Según Reuters, los supuestos de crecimiento de corto plazo están en línea con los del Fondo Monetario Internacional (FMI). La diferencia está en el largo plazo, donde el informe se centra en tres factores:

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Demografía

Inversión

Productividad

Además, el modelo parte de que las monedas se fortalecen en términos reales a medida que los países se enriquecen. Este supuesto pesa en el resultado final, porque el ranking depende del valor de cada economía medido en dólares.

Lo que hay que tener en cuenta

Se trata de proyecciones de largo plazo, no de pronósticos oficiales, y su cumplimiento depende de variables como el crecimiento, la inversión, los tipos de cambio y los cambios demográficos. El reporte fue elaborado por un centro de análisis y no por un organismo multilateral.

Datos clave

2034: año en que los emergentes superarían el 50% del PIB mundial.

53%: participación proyectada de los emergentes, frente a 39% actual.

40%: peso del BRICS+ en el PIB global en 2050, frente a 28% actual.

19.5 billones de dólares: PIB proyectado de India en 2050.

México e Indonesia: entrarían al top 10 mundial.

Italia y Alemania: la primera saldría del top 10 y la segunda bajaría al cuarto lugar.