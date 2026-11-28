Puma Shen fue sancionado y acusado de separatista por China (REUTERS/Ann Wang)

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Puma Shen, candidato del Partido Democrático Progresista (PDP), reconoció su derrota ante el alcalde Chiang Wan-an en la elección para la alcaldía de Taipéi, con lo que el Kuomintang (KMT) retiene el control de la capital taiwanesa que su partido no ha cedido desde 1994. Con votos de 1.606 de 1.790 centros de votación escrutados, Chiang reunía el 53,8% de los sufragios frente al 45,6% de Shen, según las autoridades electorales citadas por Associated Press.

Shen reconoció la derrota ante miles de simpatizantes y confirmó que llamó a Chiang para felicitarlo. La concesión se produjo antes de que transcurrieran cuatro horas desde el cierre de las urnas.

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El KMT defiende vínculos más estrechos con China, que reclama Taiwán como parte de su territorio y no descarta emplear la fuerza para anexionarlo. Shen buscaba convertirse en el primer alcalde capitalino del PDP en casi 30 años.

El candidato opositor, inicialmente considerado con pocas opciones, ganó visibilidad por organizar cursos de defensa civil y propuso plantar más árboles y hacer más receptiva a la administración municipal.

Puma Shen, candidato a la alcaldía de Taipei por el Partido Democrático Progresista (PDP), habla ante los medios de comunicación a las puertas de un centro de votación, el sábado 28 de noviembre de 2026, en Taipei, Taiwán. (AP Foto/Chiang Ying-ying)

La presión de China sobre Puma Shen

El régimen de Xi Jinping calificó a Shen de separatista, le impuso sanciones e inició una investigación sobre sus actividades. Las autoridades taiwanesas acusaron a China de intentar sembrar desconfianza en el sistema electoral.

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La presencia china no desplazó los asuntos cotidianos de la campaña local, que giró más alrededor de las prestaciones sociales, el coste de vida y la economía que las elecciones presidenciales.

Chang Li-fen, una votante consultada por la agencia AP, situó la economía como su preocupación principal, aunque no reveló a quién apoyó.

Las elecciones locales y el pulso entre KMT y PDP

La jornada abarcó las 22 ciudades y condados de Taiwán, donde se disputaban unos 11.000 cargos, incluidos puestos de magistrados. El KMT defendía los 14 gobiernos locales que obtuvo en 2022, mientras el PDP aspiraba a mejorar las cinco victorias logradas entonces.

Chiang Wan-an, quien propone un acercamiento a China, fue reelecto como alcalde de Taipéi (REUTERS/Yu Chih Wei)

El exasesor del KMT Albert Tzeng atribuyó la victoria de Chiang a su respaldo entre los sectores de mayor edad y más conservadores de Taipéi. Tzeng sostuvo, además, que las encuestas subestimaron a esos votantes por su reticencia a expresar sus preferencias y que fue la presencia activa de los simpatizantes de Shen, más que la campaña del propio KMT, lo que movilizó a ese electorado en sentido contrario.

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Los votantes también decidían en un referéndum sobre la eliminación de la prohibición de la energía nuclear. Los promotores de la propuesta sostienen que hacen falta nuevas fuentes de electricidad para atender la creciente demanda de la industria de inteligencia artificial.