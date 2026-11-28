Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (REUTERS/Ronen Zvulun)

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ofreció que Gadi Eisenkot sea el primero en ocupar el cargo de jefe de Gobierno en una eventual rotación, a cambio de avanzar en un acuerdo de unidad nacional ante lo que definió como amenazas a la seguridad y la existencia del país.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Netanyahu afirmó que está dispuesto a dejar de lado la pretensión de que el líder del partido más votado asuma primero el puesto de primer ministro. El mandatario recordó que el Likud obtuvo una diferencia de 250 mil votos sobre la fuerza de Eisenkot.

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“Mi responsabilidad como líder me obliga a dejar de lado todo”, señaló el premier, quien planteó que asumiría inicialmente como primer ministro alterno si la negociación concluye con la formación de una coalición de unidad.

El mandatario reclamó conversaciones “reales, sinceras y aceleradas” entre las fuerzas que, según dijo, reconocen a Israel como Estado nación del pueblo judío. También señaló que el acuerdo debería incluir entendimientos sobre el servicio militar obligatorio y el estudio de la Torá con los partidos haredíes.

Netanyahu presentó la propuesta como una alternativa frente a la posibilidad de que se constituya un Ejecutivo al que calificó como incapaz de responder a los desafíos de seguridad. “Esta unidad es una necesidad imperiosa del momento”, afirmó.

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El líder del Likud sostuvo que parte de la ciudadanía que no lo respaldó electoralmente se acercó a pedir un pacto político tras las revelaciones conocidas, según sus palabras, durante un proceso judicial y los hechos ocurridos en la Knéset.

El Parlamento de Israel da su aprobación inicial a una comisión de investigación sobre el 7-O

El mensaje incluyó acusaciones contra Raam y la Lista Conjunta

El primer ministro cuestionó a Raam y a la Lista Conjunta por su actuación parlamentaria. Según Netanyahu, ambas fuerzas contribuyeron al rechazo de un proyecto de ley que buscaba impedir la entrega de los cuerpos de atacantes palestinos a sus familias.

También aludió a episodios en el Parlamento israelí, entre ellos la salida de legisladores durante la interpretación del himno nacional y discusiones con familias de víctimas y personas afectadas por traumas de combate.

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Netanyahu vinculó a los partidos árabes con un eventual Gobierno de centroizquierda y formuló acusaciones sobre sus posiciones frente a organizaciones armadas palestinas. En su intervención, sostuvo que sus adversarios buscarían otorgar ciudadanía a cientos de miles de palestinos mediante mecanismos de reunificación familiar, crear una autonomía árabe en Galilea y el Néguev y abandonar zonas de seguridad en Gaza, Siria y el Líbano.

El premier israelí afirmó que esas decisiones facilitarían la creación de un Estado palestino bajo patrocinio del régimen de Irán. También citó al diputado Ayman Odeh, dirigente de la Lista Conjunta, para cuestionar la posición de ese espacio ante futuras operaciones militares.

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La propuesta de Netanyahu deja abierta una negociación sobre la jefatura del Gobierno y una eventual rotación con Eisenkot, en un intento por reunir a partidos con posturas divergentes dentro de una coalición de unidad nacional.

Gadi Eisenkot mantiene las negociaciones para formar gobierno en Israel (REUTERS/Ronen Zvulun)

Críticas de Eisenkot a Netanyahu

En las últimas horas el líder de Yashar había acusado al Likud de Netanyahu de dilatar las negociaciones para formar gobierno en Israel con el objetivo de llevar al país a nuevas elecciones. El dirigente centrista aseguró este viernes que aún buscará constituir una coalición dentro del plazo de su mandato.

La falta de acuerdo también expone una disputa dentro del bloque que encabeza Eisenkot: los posibles socios difieren sobre la participación de los partidos árabes. Medios israelíes informaron que Mansur Abbas, líder de Raam, estaría dispuesto a reconocer a Hamas como “grupo terrorista”, una posición que podría facilitar su incorporación a una eventual coalición.

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Eisenkot tiene plazo hasta el 6 de diciembre para presentar un Ejecutivo que suceda a Netanyahu, con la posibilidad de una extensión de 14 días. La negociación se abrió un mes después de las elecciones de octubre, que no otorgaron una mayoría clara a ninguno de los dos bloques.

Yashar y Likud mantuvieron cinco reuniones en las últimas dos semanas sin alcanzar resultados. Ante ese escenario, Eisenkot afirmó en un comunicado difundido por su partido: “Quedan ocho días. Tengo la intención de formar un Gobierno dentro de esos ocho días”.

El bloque de Eisenkot necesita sumar apoyos para llegar a los 61 escaños

La coalición que Eisenkot acordó con Los Demócratas e Israel Beitenu reúne 36 legisladores, una cifra insuficiente frente a los 61 escaños necesarios para controlar la Knéset, el Parlamento de 120 bancas. El conjunto de los partidos de su bloque alcanza 48 representantes y podría incorporar los 19 de la Lista Conjunta y Raam.

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Eisenkot prometió formar gobierno antes del 6 de diciembre

Los Demócratas, la fuerza izquierdista de Yair Golán, obtuvo el compromiso de ocupar cuatro ministerios: Seguridad Nacional, Trabajo y Asuntos Sociales, Comunicaciones, y Cultura y Deporte. Israel Beitenu, el partido ultranacionalista de Avigdor Lieberman, también cerró un entendimiento con Yashar.

La alternativa de apoyarse en las listas árabes divide a los aliados de Eisenkot. Los Demócratas promueven esa vía, mientras que Israel Beitenu rechaza de forma terminante depender de esos partidos.

Si esa opción no prospera, el dirigente centrista debería buscar a los partidos ultraortodoxos, que reúnen 13 escaños y hasta hace poco integraban el espacio político de Netanyahu. El acercamiento enfrenta un desacuerdo de fondo: esas formaciones reclaman amplias exenciones del servicio militar para estudiantes religiosos devotos, mientras Eisenkot sostiene que el servicio debe alcanzar a todos los ciudadanos.

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Eisenkot señaló que la falta de propuestas concretas del Likud condicionó las conversaciones. Al describir el desarrollo de los encuentros, declaró: “Likud, por su parte, no estuvo dispuesto a comprometerse y, durante dos semanas, se negó a poner una sola propuesta concreta sobre la mesa”.

El dirigente atribuyó a la fuerza de Netanyahu una estrategia para impedir que se consolide una mayoría alternativa. “Apunta a un esfuerzo por agotar el reloj hasta que expire el mandato, dividir al bloque del Cambio y arrastrar a Israel a otra elección bajo el Gobierno saliente”, sostuvo.

El portavoz del Likud respondió que Eisenkot negocia la unidad mientras ya habría acordado un “peligroso gobierno de izquierda”, repartido ministerios y buscado legitimar una alianza con los partidos árabes. La formación vinculó, sin aportar pruebas, a esas listas con “organizaciones terroristas”, aunque mantuvo su disposición a formar un gobierno de unidad.

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