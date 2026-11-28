Volodimir Zelensky se reunió con Alain Berset

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, abordaron este sábado los avances necesarios para establecer un Tribunal Especial encargado de juzgar el crimen de agresión cometido contra Ucrania, así como los mecanismos para garantizar la reparación de los daños causados por la invasión rusa de febrero de 2022.

Durante el encuentro, Zelensky agradeció a Berset su visita y su asistencia a los actos de homenaje a las víctimas del Holodomor, la gran hambruna que sufrió el pueblo ucraniano entre 1932 y 1933 y por la que, según lamentó, Rusia nunca ha respondido ante la Justicia.

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El mandatario ucraniano advirtió de que dejar impunes este tipo de crímenes alienta nuevas agresiones e insistió en que Moscú debe rendir cuentas por una guerra que, a su juicio, inició y no tiene intención de terminar.

Ucrania busca que la cúpula del Kremlin sea juzgada por crímenes de guerra (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

En este contexto, destacó la ratificación esta semana por parte de Ucrania del Acuerdo Parcial Ampliado relativo al Comité de Gestión del futuro Tribunal Especial, un paso que permitirá avanzar en su puesta en funcionamiento y garantizar su operatividad.

“Esto es de vital importancia: debe prevalecer la justicia”, afirmó Zelensky, quien reclamó la implicación personal de Berset, al tiempo que subrayó que sería “extremadamente difícil” progresar en esta iniciativa sin su colaboración y la de su equipo. Asimismo, instó a los socios internacionales de Kiev a sumarse al proyecto.

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Zelensky defendió también que la rendición de cuentas debe ocupar un lugar central en cualquier solución al conflicto, junto a las garantías de seguridad, una paz duradera, la adhesión ucraniana a la Unión Europea y la reconstrucción del país. “Pero tampoco debemos olvidar la rendición de cuentas. Esto es sumamente importante”, recalcó.

Ambos dirigentes examinaron además la creación de un Mecanismo Internacional de Compensación y las posibles vías para financiar el futuro fondo destinado a indemnizar los daños, con Rusia como principal responsable de su financiación.

El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset (REUTERS/Natalia Campos)

“Parte de la familia europea”

Por su parte, Berset reiteró el compromiso de la organización con la exigencia de responsabilidades a Moscú y recordó los avances judiciales contra Rusia, incluidas las sentencias dictadas el año pasado en procedimientos interestatales, y la puesta en marcha del Registro de Daños.

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En sus declaraciones tras la reunión, el secretario general insistió en que la impunidad frente a las agresiones tiene consecuencias y defendió la necesidad de mantener un marco internacional de rendición de cuentas.

Subrayó que la implicación de todos los Estados miembros del Consejo de Europa será determinante para avanzar, pese a las dificultades que pueda plantear el calendario electoral.

“Ucrania es, y seguirá siendo, parte de la familia europea”, sentenció Berset, quien también situó el fortalecimiento de la democracia y la transparencia institucional entre las prioridades de la organización en Ucrania, al considerar que unas instituciones sólidas y un gobierno democrático constituyen requisitos fundamentales para el proceso de adhesión del país a la Unión Europea.

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Columnas de humo elevándose desde los incendios en una refinería de petróleo atacada por drones ucranianos en Rusia (REUTERS/Stringer/Archivo)

Ucrania atacó una estación de bombeo de petróleo en la región rusa de Samara y una refinería en el sur del país

Drones ucranianos atacaron durante la noche una estación de bombeo de petróleo en la región rusa de Samara y una refinería en el sur del país (Rostov), informaron este sábado los canales de Telegram.

Según ASTRA, testigos oculares informaron ataques durante la madrugada, que habrían provocado incendios en una instalación que se encuentra a unos 30-40 kilómetros de la homónima capital regional (Samara) y a unos mil kilómetros al este de Moscú.

La estación ya había sido golpeada por los aparatos no tripulados ucranianos esta misma semana y varias veces más en octubre, cuando fueron dañados algunos depósitos de combustible.

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El gobernador Viacheslav Fedorischev admitió en las redes sociales que Kiev intentó alcanzar instalaciones industriales en su región, pero que las baterías antiaéreas rusas rechazaron el ataque.

A su vez, ASTRA informó sobre un bombardeo ucraniano contra la refinería en la localidad de Novoshajtinsk, en la región de Rostov, donde se habría declarado un incendio, el segundo en menos de una semana. Precisamente, el ejército ucraniano confirmó hace días los daños causados a medio centenar de depósitos y un tramo de un oleoducto en Novoshajtinsk.

Por ese motivo, la refinería, que se encuentra a escasos kilómetros de la frontera ucraniana y es vital para el suministro al sur del país, tuvo que suspender sus operaciones y los servicios de emergencia locales estuvieron varios días extinguiendo el fuego.

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Además, según las autoridades locales, dos personas murieron —un hombre que limpiaba la nieve en un tractor y un automovilista— en las últimas 24 horas en ataques contra la región fronteriza rusa de Kursk.

Aunque los ucranianos aseguran haber reducido en las últimas semanas a la mitad la capacidad de refinado de crudo en Rusia, el presidente Vladimir Putin restó importancia a los ataques y prometió represalias contra Kiev.