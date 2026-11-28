Uniformados de la Policía Nacional interceptaron un vehículo durante un procedimiento nocturno en Cundinamarca, donde hallaron paquetes con dinero en efectivo. Tras la inspección de los fajos de papel moneda, las autoridades confirmaron la falsedad de los billetes y procedieron con la detención de dos hombres señalados de transportar $124 millones falsificados (Policía Nacional/Dijín)

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La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional capturó a dos personas e incautó $124,7 millones en billetes falsos durante la Operación Hermes, realizada en Tenjo, Cundinamarca.

El procedimiento ocurrió en el kilómetro 11+300 de la vereda La Punta, donde los investigadores, con apoyo de la Policía de Vigilancia y del Servicio Secreto de Estados Unidos, detuvieron un vehículo de alta gama en el que se movilizaban Rafael Jabara y Óscar Ramírez.

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Durante la inspección, las autoridades hallaron billetes falsificados de $100.000 y dos teléfonos celulares. Los dispositivos serán sometidos a análisis para obtener elementos que permitan avanzar en la investigación.

De acuerdo con la información de la Dijín, los detenidos habían llegado a Bogotá para adquirir el dinero y planeaban trasladarlo a Magangué, Bolívar. Allí, presuntamente, buscaban poner los billetes en circulación en la región Caribe.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de control de garantías les imputó cargos por tráfico de moneda falsificada y por tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda.

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Dos detenidos y más de $124 millones falsificados incautados en Tenjo (Policía Nacional/Dijín)

Tres detenidos en Suba por presunto cambiazo de tarjetas en cajeros

Una alerta de habitantes del barrio Alhambra, en la localidad de Suba, permitió la captura de dos hombres y una mujer, señalados de integrar una estructura que presuntamente robaba tarjetas bancarias mediante la alteración de cajeros automáticos.

Uniformados del Comando de Atención Inmediata (CAI) Alhambra acudieron al sector tras recibir reportes sobre movimientos sospechosos cerca de varias entidades financieras. Al notar la presencia de la patrulla, los tres sospechosos intentaron huir, pero fueron interceptados.

Durante el registro, la Policía halló ocho tarjetas de diferentes bancos que estaban a nombre de otras personas. La investigación preliminar indica que los detenidos aplicaban silicona en los lectores de los cajeros para bloquear la salida de las tarjetas y apropiarse de ellas bajo la modalidad de cambiazo.

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Los implicados tienen antecedentes judiciales por distintos delitos. Uno de ellos había sido capturado en 2022, 2023 y 2026 por casos relacionados con delitos informáticos.

La Fiscalía General de la Nación recibió a los detenidos y los elementos incautados. La investigación avanza por el presunto delito de hurto por medios informáticos y semejantes.

Una alerta ciudadana llevó a la captura de presunta banda del cambiazo de tarjetas bancarias en cajeros (Policía Metropolitana de Bogotá)

Cinco personas fueron detenidas tras el rescate de dos jóvenes en Teusaquillo

La Policía rescató a dos jóvenes que permanecían retenidos dentro de un vehículo en Teusaquillo, Bogotá, luego de que uno de ellos lograra enviar un mensaje a un amigo para pedir ayuda.

Según la información conocida por las autoridades, las víctimas habían aceptado encontrarse con varias personas que les propusieron usar sus cuentas bancarias para recibir y retirar dinero. Cuando llegaron al punto acordado, uno de los sospechosos las habría intimidado con un arma de fuego.

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Los jóvenes fueron trasladados hacia el parque La Herradura, donde les quitaron los celulares y les exigieron desbloquearlos. Los presuntos responsables habrían ingresado a las aplicaciones financieras y efectuado movimientos desde las cuentas de las víctimas.

El aviso a la línea 123 permitió que uniformados del CAI San Luis ubicaran el automóvil y liberaran a los dos jóvenes. En el operativo fueron capturados cuatro hombres y una mujer.

Las autoridades recuperaron nueve teléfonos celulares e incautaron el vehículo que, según la investigación, habría sido utilizado para cometer el hecho. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía, que los investiga por los presuntos delitos de secuestro simple y hurto.

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Cinco capturados tras presunto secuestro de dos jóvenes en Teusaquillo (Policía Metropolitana de Bogotá)

Los tres casos quedaron en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá definir la situación judicial de los implicados y establecer si existen otros responsables, víctimas o conexiones entre las actividades investigadas.