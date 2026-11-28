La obra de Brett Livingstone Strong, creada en 1989 con la participación del cantante, no alcanzó una oferta satisfactoria en la subasta de la casa Aguttes. (Fuente: EFE)

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El cuadro “The Book”, el único retrato pintado para el que posó el cantante Michael Jackson, quedó sin vender el 26 de noviembre de este año en la subasta organizada por la casa Aguttes, en París. La obra tenía una estimación de entre 300.000 y 500.000 euros, pero ninguna oferta alcanzó el mínimo esperado por el vendedor.

La pieza había sido expuesta por primera vez en Europa en Neuilly-sur-Seine, a las afueras de la capital francesa, desde el viernes previo a la subasta. A pesar de la expectativa generada en torno a la obra, la jornada cerró sin transacción.

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Por qué el retrato de Michael Jackson no se vendió en París

Maximilien Aguttes, director de transformación y desarrollo de la casa de subastas, explicó el resultado a la agencia EFE: “El retrato de Michael Jackson, ‘The Book’, ha despertado el entusiasmo de los fans de todo el mundo, especialmente en las redes sociales y en los grupos de fans. A pesar de este gran interés previo a la subasta, hoy no hemos recibido una oferta suficiente para nuestro vendedor”.

La obra tenía una estimación de entre 300.000 y 500.000 euros, pero ninguna oferta alcanzó el mínimo fijado por el vendedor. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El directivo señaló que el interés de los coleccionistas fue real, pero no se tradujo en una propuesta económica concreta que cubriera el piso fijado por quien ofreció el cuadro a la venta. La distinción entre entusiasmo y disposición a pagar resultó determinante para el desenlace de la jornada.

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The Book: la historia del único retrato para el que posó Michael Jackson

El artista australiano Brett Livingstone Strong pintó la obra en diciembre de 1989, en un momento bisagra de la carrera del cantante: entre Bad (1987) y Dangerous (1991). La relación entre ambos se extendía a años atrás: según el historial publicado por la Jackson-Strong Alliance —la sociedad artística que formalizaron—, Strong y Jackson se conocieron en 1979 y en 1984 el pintor ya creó relieves en bronce para el centro de quemados que el cantante apoyaba.

Arthur Perault destacó que Michael Jackson posó y participó en la creación de la obra junto a Brett Livingstone Strong. (Aaron Lambert/Santa Maria Times vía AP, Pool)

El vínculo derivó en una colaboración formal. El 7 de enero de 1990, la Jackson-Strong Alliance suscribió un contrato de venta de la obra a la corporación japonesa PAX Corporation, representada por su presidente Hiromichi Saeki.

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Ese documento fijaba las dimensiones del cuadro y consignaba que la imagen del cantante contaba con su autorización expresa. El 26 de enero de 1990, Jackson asistió en persona a la presentación pública de la obra en el Beverly Hilton, de Beverly Hills, donde la agencia Associated Press registró el momento con una fotografía de Nick Ut que muestra al cantante junto a Saeki frente al cuadro.

Según publicó Reuters, la adquisición se anunció en USD 2,1 millones, cifra que incluía la pintura y derechos de licencia comercial.

El cuadro tuvo su primera exhibición europea en Neuilly-sur-Seine durante los días previos a la subasta. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La obra permaneció en colecciones privadas durante años. En julio de 2009, días después de la muerte de Jackson, el cuadro volvió a exhibirse al público en el barrio de Harlem, en Nueva York. Que el intérprete de Thriller haya aceptado posar para un retrato es, en sí mismo, un hecho infrecuente en su trayectoria. The Book es la única obra de esas características que se le atribuye.

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Cómo es la obra y qué participación tuvo Michael Jackson

“The Book” combina dos técnicas: óleo sobre lienzo y acrílico sobre un panel de masonita. Las dimensiones del lienzo son 76,2 centímetros de ancho por 101,6 de alto; con el panel incluido, la obra alcanza 101,6 centímetros de ancho por 127 de alto.

Maximilien Aguttes explicó que el interés de los seguidores en redes sociales no se tradujo en una oferta monetaria suficiente. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Pero lo que distingue a esta pieza va más allá de los materiales. Según informó la agencia EFE, Arthur Perault, director del Departamento de Cultura Pop y Recuerdos de Aguttes, subrayó el carácter singular de la participación de Jackson en el proceso.

“Lo que resulta muy atípico es que se trata de una obra en la que Michael Jackson, además de posar, participó activamente en su creación. Es prácticamente una obra suya junto a Brett Livingstone Strong”. La declaración fue realizada el viernes anterior a la subasta, con motivo de la exhibición pública del cuadro.

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La casa Aguttes no descarta la aparición de compradores en los días posteriores ni la inclusión de la obra en una subasta de marzo de 2027. (REUTERS/Leonhard Foeger)

Esa doble condición —la de modelo y coautor— es lo que, según Aguttes, otorga a la obra un lugar sin parangón en el universo de memorabilia relacionada con el cantante.

Qué pasará con el cuadro The Book tras la subasta fallida

De acuerdo con EFE, Aguttes no descarta que “aparezcan compradores en los próximos días”. La falta de una oferta en el recinto no cierra formalmente el proceso de venta, ya que las casas de subastas suelen mantener contacto con interesados que no participaron activamente durante la jornada.

En paralelo, Aguttes anticipó a la agencia que la casa tiene previsto organizar en los próximos meses una subasta centrada en objetos de cultura pop, sin que por el momento exista una fecha oficialmente confirmada.

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Ese evento podría ser una nueva oportunidad para “The Book” si no se concreta una transacción en el corto plazo, aunque el directivo no precisó si el cuadro volvería a ofrecerse en esa ocasión.