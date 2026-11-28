Colectivos piden escuchar, creer y no juzgar a niñas y niños que denuncian violencia, y actuar para protegerlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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ONU Mujeres México, Save the Children y UNICEF México llamaron a creer y proteger a las niñas, niños y adolescentes que denuncian abuso sexual, tras la acusación pública de la escritora Ximena Santaolalla sobre los abusos que sufrió durante su infancia por parte de su padrastro.

Las organizaciones advirtieron que el silencio y la revictimización perpetúan este tipo de violencia en México, donde se registran en promedio 95 casos de delitos sexuales contra menores al día.

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En su redes sociales, ONU Mujeres México señaló que hablar de la violencia sexual vivida durante la niñez puede tomar años o décadas, y que cuando una mujer decide alzar la voz “merece ser escuchada sin prejuicios, creída y acompañada, sin ser culpabilizada ni presionada”.

El organismo subrayó que ninguna niña o adolescente puede dar un consentimiento válido frente a una persona adulta, y que la responsabilidad recae siempre en quien ejerce la violencia.

ONU Mujeres advirtió que si a una niña no le creen o se le pide guardar silencio, la violencia puede continuar.

Añadió que las sobrevivientes tienen derecho a buscar apoyo y exigir justicia y reparación del daño, y que “el paso del tiempo no debe ser un obstáculo para ello”.

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El organismo llamó a las instituciones a brindar protección con debida diligencia y sin revictimizar a quienes denuncian.

ONU, UNICEF y Save The Children advirtieron sobre los riesgos de ignorar denuncias de violencia sexual. | ONU Mujeres México / UNICEF

Save the Children llama a escuchar, creer y denunciar

Save the Children sostuvo que ninguna forma de abuso sexual contra la niñez debe ser tolerada, minimizada, justificada ni silenciada.

La organización pidió escuchar, creer y no juzgar a una niña o un niño que relate una situación de violencia, y actuar para protegerlo y denunciar.

La organización advirtió que prevenir el abuso sexual infantil es responsabilidad de todas y todos, y que “el silencio y la indiferencia también perpetúan la violencia”. Agregó que ninguna niña o niño debería tener que guardar silencio para proteger a quien lo agrede.

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UNICEF México, por su parte, afirmó que la violencia contra las niñas y adolescentes “nunca es su culpa” y llamó a alzar la voz contra cualquier forma de violencia hacia ellas, en un mensaje difundido con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En México hay un promedio de 95 casos diarios

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) reportó que entre enero y mayo de 2026 se registraron 14 mil 295 víctimas de delitos sexuales contra menores en el país, un promedio de 95 casos al día. Estos delitos incluyen violación, abuso, acoso, hostigamiento sexual y rapto.

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Niñas, niños y adolescentes representaron el 39.7% del total de víctimas de estos delitos durante ese periodo. Jalisco, Ciudad de México y Veracruz concentraron uno de cada cuatro casos registrados a nivel nacional, mientras que los municipios con mayor incidencia fueron Juárez, en Chihuahua; Benito Juárez, en Quintana Roo, y Tijuana, en Baja California.

Respecto a la edad de las víctimas, la REDIM detalló que el 41.5% tenía entre cero y 12 años, mientras que el 58.5% tenía entre 13 y 17 años al momento de sufrir el delito.

Activar la ruta no solo busca justicia para la víctima, también evita que el agresor continúe delinquiendo y previene nuevos casos de abuso - crédito Pexels

Consecuencias de abuso incluyen embarazos, estrés postraumático y muerte

La organización documentó también las consecuencias médicas registradas en hospitales mexicanos durante 2024 entre menores atendidos por violencia sexual. El malestar emocional afectó al 42.8% de las mujeres y al 42.7% de los hombres atendidos.

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El embarazo se presentó en el 9.6% de las mujeres atendidas, mientras que los trastornos de ansiedad o estrés postraumático afectaron al 9.4% de las mujeres y al 14.6% de los hombres. El 6.1% de las mujeres y el 6.2% de los hombres desarrollaron algún trastorno del estado de ánimo.

Entre las consecuencias físicas, la REDIM reportó laceraciones o abrasiones en el 1.8% de las mujeres y el 4.7% de los hombres, así como infecciones de transmisión sexual en el 1.6% de las mujeres y el 2.8% de los hombres.

Durante 2024, una mujer de entre uno y 17 años atendida por violencia sexual perdió la vida.

El caso de Ximena Santaolalla detonó los pronunciamientos

El 25 de noviembre, la escritora Ximena Santaolalla reveló al diario El País que fue abusada sexualmente de manera diaria entre los cinco y los 14 años por su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez, quien hasta el 18 de noviembre presidió el conglomerado Grupo Radio Centro durante 27 años.

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Según su testimonio, las agresiones ocurrieron entre 1988 y 1997 tanto en el domicilio familiar en Ciudad de México como durante viajes al extranjero.

La autora denunció a su padrastro, Francisco Aguirre Gómez, de presunta agresión sexual cuando era niña (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso acumula antecedentes legales sin resolución. En abril de 2019, Santaolalla presentó una denuncia en Francia por hechos ocurridos en París, que la justicia de ese país desestimó al tratarse de ciudadanos mexicanos residentes en México.

El 30 de mayo de 2026, Aguirre firmó un acuerdo de confidencialidad en el que se comprometía a realizar donaciones a tres organizaciones de protección infantil, mantener la pensión de la madre de la escritora y difundir campañas de prevención en sus emisoras, a cambio de que Santaolalla se abstuviera de presentar una denuncia penal.

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Tras conocerse el caso, el 26 de noviembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció el respaldo del gobierno federal durante La Mañanera del Pueblo.

La mandataria informó que le envió un mensaje privado a la escritora y le ofreció el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres para formalizar la denuncia. “Que sepa que estamos con ella”, dijo en Palacio Nacional.

Un día después, la SE-SIPINNA pidió a la Fiscalía de la Ciudad de México investigar de oficio los hechos y recordó que los delitos sexuales contra menores son imprescriptibles, criterio refrendado por la SCJN en el amparo directo 16/2024, advirtiendo que “el silencio no significa consentimiento”.

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