Imagen de archivo de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán. 16 de noviembre de 2026 (Razieh Poudat/ISNA/vía WANA/vía Reuters)

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El comandante de la Armada del Ejército iraní, el almirante Shahram Irani, aseguró este sábado que se llevarán a cabo operaciones militares próximamente para romper el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a Irán, en medio de una escalada de la confrontación marítima entre ambos países en torno al estrecho de Ormuz.

“Sin duda, habrá operaciones”, afirmó Irani en una entrevista con la televisión estatal, al ser preguntado sobre la posibilidad de llevar a cabo una operación militar para romper el cerco naval estadounidense.

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El almirante advirtió de que el levantamiento del bloqueo no supondrá el fin de las operaciones militares iraníes y que “el objetivo final es expulsar al enemigo de toda la región de Asia Occidental”.

El jefe de la Armada no ofreció detalles sobre la operación, pero señaló que el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, ha comunicado a las Fuerzas Armadas que ya no existen limitaciones geográficas en su respuesta a los ataques estadounidenses.

Irani aseguró que Estados Unidos “debe comprender las implicaciones de esta directriz. Tenemos las manos libres para llevar a cabo las misiones encomendadas”.

El comandante de la Armada del Ejército iraní, el almirante Shahram Irani (Europa Press)

Por su parte, Mohamad Mojber, asesor y asistente de Khamenei, aseguró que “definitivamente, ni se abrirá el estrecho de Ormuz ni permitiremos que se mantenga el bloqueo”.

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El bloqueo naval estadounidense y la intensificación de sus sanciones han agravado la crisis económica iraní al reducir los ingresos petroleros, dificultar el acceso a divisas y encarecer el comercio exterior, como reconoció el viernes el presidente del Banco Central iraní, Abdolnaser Hemmati.

El país persa sufre una inflación interanual del 88,7%, mientras su moneda se ha desplomado a mínimos históricos, por encima de los 2,9 millones de riales por dólar en el mercado libre.

Aun así, la República Islámica mantiene un pulso con Estados Unidos por el control del estrecho de Ormuz, donde Teherán comunica a diario incidentes con buques que chocan con minas navales en la región.

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La oficina británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) ha informado en lo que va de noviembre de al menos 31 incidentes en el estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el golfo de Omán —la cifra mensual más alta desde el inicio de la guerra—, de los que 27 fueron clasificados como ataques.

Una columna de humo sale de un petrolero en el estrecho de Ormuz, frente a la provincia de Musandam, Omán, el 17 de noviembre de 2026 (Fundación Lewis Pugh vía AP)

Irán dijo que dos petroleros chocaron con minas en Ormuz y reivindicó el control del paso

Irán informó que dos petroleros sufrieron explosiones tras chocar contra minas en el estrecho de Ormuz, y aseguró que mantiene bajo su control las aguas desde el este del estrecho hasta el norte del océano Índico, en medio de las tensiones con Estados Unidos.

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“Un petrolero infractor sufrió hace unas horas una explosión y se incendió tras chocar contra una mina naval a la entrada del puerto de Jasab (Omán), mientras que otro petrolero sufrió una explosión y un incendio en una ruta no autorizada al este del estrecho de Ormuz”, anunció la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Según esta fuerza militar, ambas embarcaciones intentaban atravesar “clandestinamente” Ormuz por una ruta “no autorizada” y con sus sistemas de localización apagados, cuando se produjeron los incidentes.

“Toda la ruta no autorizada del estrecho de Ormuz está sembrada de minas navales altamente destructivas y los intentos de los petroleros de atravesarla, incluso con el apoyo aéreo del Ejército terrorista estadounidense, no evitarán que choquen contra ellas”, agregó.

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La fuente, sin embargo, no ofreció detalles sobre la bandera de los buques, el alcance de los daños ni la existencia de posibles víctimas.