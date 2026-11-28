Los talibanes recrudecen la opresión contra las mujeres en Afganistán (AP Foto/Ebrahim Noroozi, Archivo)

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Las autoridades talibanas de la provincia norteña de Balj prohibieron registrar los nombres de mujeres en documentos oficiales e historiales clínicos, y ordenaron identificarlas como “Bibi”, según informaron medios como The Guardian y Bloomberg Línea. La instrucción abarca también recetas médicas y prohíbe al personal sanitario escribir o pronunciar los nombres propios de las pacientes.

“Bibi” es un tratamiento honorífico usado para mujeres de distintas edades en Afganistán, aunque según el contexto puede traducirse como “abuela” o “anciana”. The Guardian informó que la orden llegó en mayo a hospitales, clínicas privadas y consultorios de Balj.

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La medida se suma a las restricciones impuestas desde que los talibanes retomaron el poder en agosto de 2021, tras la retirada de las tropas estadounidenses. Una ley promulgada en agosto de 2024 limitó el uso de la voz de las mujeres en espacios públicos.

Además de sustituir los nombres por “Bibi”, testimonios citados por Bloomberg Línea describen el uso de denominaciones despectivas asociadas con animales para referirse a mujeres. The Guardian centró su información en la orden de reemplazar los nombres en registros sanitarios y prescripciones.

La prohibición adquiere una dimensión práctica porque los documentos civiles y médicos condicionan el acceso de las mujeres a servicios esenciales. Muchas ya afrontaban obstáculos para obtener identificaciones antes de la medida adoptada en Balj.

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Las mujeres afganas también sufren restricciones para ser atendidas en hospitales (AP Foto/Felipe Dana, Archivo)

En gran parte de Afganistán, médicos varones han recibido instrucciones talibanas para no examinar a pacientes mujeres, salvo en condiciones específicas, como la presencia de un mahram (tutor masculino) o la intervención de enfermeras. El periódico precisó que no existe un anuncio público de una prohibición nacional, aunque entrevistas con pacientes y profesionales apuntan a una aplicación extendida.

Farida, una mujer de 37 años que vive en Herat, relató a The Guardian que una clínica dental interrumpió su tratamiento cuando debía recibir implantes. “Ha llegado una orden del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio que establece que los dentistas hombres ya no pueden tratar a pacientes mujeres”, le comunicaron desde el establecimiento, según su testimonio.

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Tres meses después de esa comunicación, el tratamiento de Farida seguía sin completarse, pese a que apenas podía comer o beber por el dolor. El caso ilustra las consecuencias de las órdenes que se aplican mediante inspecciones y advertencias de fuerzas de seguridad talibanas a las clínicas.

Samim, un cirujano con 15 años de experiencia en un hospital público del norte del país, explicó al periódico que la gravedad del caso no modifica la restricción. “No se nos permite examinar directamente a pacientes mujeres porque no somos su mahram. No importa cuán simple sea el procedimiento ni cuán crítica pueda ser la condición de la paciente”, afirmó.

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Las limitaciones para recibir atención de médicos varones coinciden con el veto a la formación sanitaria de mujeres. Desde diciembre de 2024, las afganas perdieron el derecho a estudiar en institutos médicos, mientras hospitales consultados por The Guardian confirmaron que los talibanes también restringieron la contratación de personal femenino.

Para poder ser atendidas en hospitales, las mujeres afganas deben estar acompañadas de un tutor

Esas disposiciones reducen las opciones disponibles para las pacientes, en un sector que era uno de los pocos donde aún podían trabajar mujeres. Según un informe de Naciones Unidas, los documentos civiles son necesarios para acceder a salud, educación, ayuda humanitaria y cuentas bancarias.

Para tramitar esos documentos, las mujeres necesitan ir acompañadas por un hombre, y algunas familias evitan el proceso por los costos, las distancias o la pérdida de ingresos que puede implicar. Los hogares encabezados por mujeres enfrentan una barrera adicional cuando no cuentan con un acompañante masculino.

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Los testimonios recogidos por The Guardian contradicen la postura expresada en febrero por Hamdullah Nomani, ministro talibán de Comunicaciones. Nomani había sostenido que los médicos varones debían ser considerados mahram al atender a mujeres, pero pacientes y sanitarios describieron controles que impiden esa práctica.

Nargis, asistente en una clínica dental de Jalalabad, contó a The Guardian que algunos médicos colocan vigilantes fuera de sus consultorios cuando atienden a una mujer. La ausencia de profesionales autorizadas y las restricciones sobre quienes podrían atenderlas dejan a muchas pacientes ante tratamientos incompletos, demoras o la renuncia a recibir asistencia médica.