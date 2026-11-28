Las imágenes generaron cuestionamientos sobre el comportamiento de los visitantes y la protección de la fauna local.

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Un video que circula en plataformas digitales ha provocado indignación entre usuarios luego de documentar el comportamiento de una turista que presuntamente agredió a varios animales silvestres en las instalaciones de un complejo hotelero de Quintana Roo. Las imágenes muestran a una mujer utilizando una sandalia para golpear la vegetación donde se encontraban algunos ejemplares de coatíes, situación que abrió nuevamente el debate sobre el respeto a la fauna que habita en los destinos turísticos de México.

La grabación fue compartida originalmente por el usuario @maufuentess a través de TikTok, donde rápidamente comenzó a generar comentarios y cuestionamientos por la conducta de la mujer. De acuerdo con la denuncia difundida junto al material audiovisual, los hechos habrían ocurrido en el patio del hotel Ocean Riviera Paradise, ubicado en las inmediaciones de Playa del Carmen, dentro de la Riviera Maya.

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Las imágenes generaron cuestionamientos sobre el comportamiento de los visitantes y la protección de la fauna local. (Captura de pantalla)

En el video se observa a la presunta turista acercándose a unos arbustos y utilizando su calzado para golpear las ramas y la vegetación. En esa zona se encontraban varios coatíes que aparentemente buscaban alimento, por lo que la acción fue interpretada por internautas como un intento de ahuyentar a los animales mediante agresiones.

La difusión de las imágenes provocó una oleada de críticas, principalmente porque estos ejemplares forman parte de la fauna silvestre característica de la región y su presencia en espacios naturales y turísticos es relativamente habitual.

Exhiben presunta agresión contra coatíes en hotel de la Riviera Maya

El comportamiento captado durante su estancia en un complejo turístico desató críticas entre usuarios de plataformas digitales. (Captura de pantalla)

Los coatíes son mamíferos silvestres que habitan en diferentes regiones de América, incluida la península de Yucatán. En Quintana Roo es frecuente encontrarlos en zonas boscosas y espacios con abundante vegetación, por lo que pueden aparecer cerca de desarrollos turísticos construidos en áreas donde anteriormente predominaban sus hábitats naturales.

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Estos animales suelen desplazarse en grupos y buscar alimento entre la vegetación, además de acercarse ocasionalmente a jardines, senderos y otros espacios abiertos. Su presencia en los alrededores de hoteles de la Riviera Maya forma parte de la convivencia entre las actividades turísticas y los ecosistemas locales.

Sin embargo, los encuentros entre visitantes y animales silvestres también pueden generar situaciones complicadas cuando las personas desconocen cómo deben comportarse ante ellos. Especialistas en conservación suelen recomendar mantener una distancia prudente, evitar cualquier contacto físico y, sobre todo, abstenerse de alimentarlos o molestarlos.

En este caso, las imágenes difundidas en TikTok provocaron cuestionamientos sobre la manera en que algunos visitantes interactúan con las especies que encuentran durante sus vacaciones. También surgieron llamados para que los establecimientos turísticos refuercen sus protocolos de protección ambiental y expliquen a sus huéspedes cómo actuar ante la presencia de fauna silvestre.

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Piden al hotel tomar medidas para proteger a los animales

La denuncia compartida en redes sociales provocó cientos de reacciones y llamados para proteger a las especies de Quintana Roo. (Captura de pantalla)

Después de compartir la grabación, el usuario que denunció lo ocurrido aseguró que habría informado sobre el incidente al personal administrativo del establecimiento, con la intención de que se atendiera la situación y se evitaran nuevos episodios de este tipo.

La petición también generó conversación entre los internautas, quienes consideraron necesario que los hoteles de la zona establezcan medidas más estrictas para garantizar la protección de las especies que habitan en sus instalaciones y alrededores.

Entre las opiniones compartidas destacó la importancia de que los turistas comprendan que visitar un destino rodeado de naturaleza implica respetar a los animales que viven en ese entorno. Algunos usuarios también señalaron que los establecimientos deberían proporcionar información preventiva desde el momento del registro, así como colocar avisos en las áreas donde suelen aparecer ejemplares silvestres.

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La polémica no solamente se concentró en la conducta captada por la cámara, sino también en la responsabilidad que tienen los complejos turísticos de preservar el entorno natural donde desarrollan sus actividades.

¿Qué sanciones existen por agredir animales silvestres en Quintana Roo?

Los coatíes son animales silvestres nativos de la región y suelen aparecer en jardines y áreas verdes de hoteles de la Riviera Maya, donde buscan alimento y conviven con los visitantes.

El caso también puso sobre la mesa las disposiciones legales que protegen a la fauna silvestre en México. La legislación ambiental contempla medidas contra quienes capturen, dañen, molesten o realicen acciones que afecten a ejemplares de especies protegidas, dependiendo de las circunstancias y de la normativa aplicable.

En particular, la Ley General de Vida Silvestre establece obligaciones para garantizar la conservación y el aprovechamiento sustentable de los animales que viven en libertad. Por su parte, el Código Penal Federal contempla sanciones para determinadas conductas relacionadas con el daño a especies silvestres protegidas.

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Las consecuencias legales dependen de factores como la especie involucrada, el tipo de afectación y las pruebas disponibles. Por ello, no toda conducta denunciada constituye automáticamente un delito, aunque sí puede ameritar una investigación por parte de las autoridades competentes.

En situaciones como la documentada en la Riviera Maya, las denuncias pueden dirigirse a las instancias ambientales correspondientes, entre ellas la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Mientras tanto, el video continúa generando reacciones y reavivó la discusión sobre el turismo responsable en Quintana Roo. La presencia de coatíes y otras especies en los complejos hoteleros representa un recordatorio de que estos destinos comparten espacio con ecosistemas que necesitan protección, por lo que el respeto a la fauna debe formar parte de la experiencia de cualquier visitante.

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