Un bombardeo alcanzó una boda en Myanmar y dejó más de 20 muertos (AFP)

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Un ataque aéreo del ejército birmano golpeó este sábado una vivienda donde se celebraba una boda en una zona de conflicto, con un saldo de una veintena de personas muertas, según testigos.

El ataque tuvo lugar en una aldea de Moe Bye, una zona en la frontera entre los estados de Shan y Kayah donde vive una gran cantidad de desplazados internos.

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En videos grabados por uno de los testigos, que la agencia de noticias AFP no pudo verificar de forma independiente, aparecen varias víctimas ensangrentadas que eran trasladadas para recibir tratamiento.

La ceremonia fue atacada desde el aire en una zona bajo control rebelde (AFP)

Un alto responsable de la fundación Nway Oo Yaung Chi, que ayuda a las personas desplazadas en los campamentos, declaró que podía confirmar un balance de 21 muertos, entre ellos cinco niños, y más de 40 heridos.

Myanmar se encuentra sumida en una guerra civil desde que un golpe de Estado derrocó en 2021 al gobierno electo de Aung San Suu Kyi. Según el grupo de monitoreo ACLED, más de 100.000 personas han muerto en todos los bandos.

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Aunque los militares controlan la zona de Moe Bye, las fuerzas de oposición operan en las aldeas y regiones rurales de los alrededores.

“Escuché aeronaves volando cerca, pero pensé que no bombardearían nuestra zona”, dijo un testigo a la AFP.

El ataque tuvo lugar en una aldea de Moe Bye, una zona en la frontera entre los estados de Shan y Kayah donde vive una gran cantidad de desplazados internos (AFP)

Según contó, cuando entró en su casa escuchó “la explosión de una bomba”. “Vi mucho humo en el lugar”, agregó.

La bomba impactó en una casa donde se estaban haciendo preparativos para la boda de dos personas desplazadas, explicó.

Acudió corriendo al lugar para intentar ayudar. “Encontré 17 cadáveres” y muchos heridos, dijo.

Imágenes tomadas por otros lugareños, que la AFP tampoco pudo verificar de forma independiente, mostraban seis cuerpos, uno de ellos una mujer y otro un niño.

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Un alto responsable de la fundación Nway Oo Yaung Chi, que ayuda a las personas desplazadas en los campamentos, declaró que podía confirmar un balance de 21 muertos, entre ellos cinco niños, y más de 40 heridos (AFP)

“Quedé en estado de shock”

Un testigo que participó en las labores de rescate declaró a la AFP que había “encontrado 17 cuerpos”.

“Me quedé en estado de shock y no sabía a quién socorrer primero. Una mujer herida me dijo que sacara primero a los niños”, relató. “Varias personas siguen desaparecidas, entre ellas mi sobrina. Todavía no la he encontrado”.

El responsable de la fundación Nway Oo Yaung Chi, que pidió ser identificado por el seudónimo Ko July por razones de seguridad, explicó que cuando llegaron “para socorrer a la gente, el avión militar sobrevoló la zona y volvió a atacarnos”.

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No fue posible contactar con los militares de Myanmar para obtener comentarios sobre el incidente.

El responsable de la fundación Nway Oo Yaung Chi, que pidió ser identificado por el seudónimo Ko July por razones de seguridad, explicó que cuando llegaron “para socorrer a la gente, el avión militar sobrevoló la zona y volvió a atacarnos” (AFP)

El ataque aéreo del sábado ocurrió dos días después de que 20 civiles y nueve integrantes de las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF) murieran en un ataque con bombas, artillería y drones centrado en una escuela y un monasterio en el distrito de Thayet, en la región de Magway, según el autoproclamado Gobierno de Unidad Nacional (NUG) en el exilio.

Un profesor de la escuela indicó que entre los civiles fallecidos había cuatro alumnas, un joven novicio budista y 15 padres de familia.

La bomba cayó en el lugar donde los padres se habían reunido para recoger a sus hijos tras escuchar el ruido de las aeronaves, explicó a la AFP.

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Un comunicado del NUG no explicó cómo murieron los miembros de las PDF en el incidente, más allá de señalar que estaban “participando en esfuerzos para proteger a la población civil”.