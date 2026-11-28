Columnas de humo elevándose en una refinería de petróleo atacada por drones ucranianos en Rusia (REUTERS/Stringer/Archivo)

Guardar

Drones ucranianos atacaron durante la noche una estación de bombeo de petróleo en la región rusa de Samara y una refinería en el sur del país (Rostov), informaron este sábado los canales de Telegram.

Según ASTRA, testigos oculares informaron ataques durante la madrugada, que habrían provocado incendios en una instalación que se encuentra a unos 30-40 kilómetros de la homónima capital regional (Samara) y a unos mil kilómetros al este de Moscú.

PUBLICIDAD

La estación ya había sido golpeada por los aparatos no tripulados ucranianos esta misma semana y varias veces más en octubre, cuando fueron dañados algunos depósitos de combustible.

El gobernador Viacheslav Fedorischev admitió en las redes sociales que Kiev intentó alcanzar instalaciones industriales en su región, pero que las baterías antiaéreas rusas rechazaron el ataque.

A su vez, ASTRA informó sobre un bombardeo ucraniano contra la refinería en la localidad de Novoshajtinsk, en la región de Rostov, donde se habría declarado un incendio, el segundo en menos de una semana. Precisamente, el ejército ucraniano confirmó hace días los daños causados a medio centenar de depósitos y un tramo de un oleoducto en Novoshajtinsk.

PUBLICIDAD

Imagen de archivo de una refinería de petróleo en Moscú (EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV)

Por ese motivo, la refinería, que se encuentra a escasos kilómetros de la frontera ucraniana y es vital para el suministro al sur del país, tuvo que suspender sus operaciones y los servicios de emergencia locales estuvieron varios días extinguiendo el fuego.

Además, según las autoridades locales, dos personas murieron —un hombre que limpiaba la nieve en un tractor y un automovilista— en las últimas 24 horas en ataques contra la región fronteriza rusa de Kursk.

Aunque los ucranianos aseguran haber reducido en las últimas semanas a la mitad la capacidad de refinado de crudo en Rusia, el presidente Vladimir Putin restó importancia a los ataques y prometió represalias contra Kiev.

PUBLICIDAD

Vladimir Putin presentó un nuevo submarino atómico con misiles hipersónicos

Putin presentó un nuevo submarino nuclear

Por su parte, Putin incorporó el submarino nuclear “Perm” al arsenal de Rusia, una nave de la clase Yasen-M que llevará misiles hipersónicos Tsirkón. El mandatario viajó a los astilleros de Severodvinsk, en la región de Arjánguelsk, para participar de la ceremonia de entrega de la nave a la Armada rusa y señaló que se trata de la quinta unidad de esta clase que ingresa al servicio naval en los últimos seis años.

El “Perm”, bautizado en referencia a una ciudad de los Urales, será asignado a la Flota del Pacífico. “En breve el nuevo crucero entrará a formar parte de la Flota del Pacífico (...) y defenderá las fronteras marítimas y la seguridad de la Patria, nuestro Lejano Oriente, nuestro Ártico y toda Rusia”, afirmó Putin.

PUBLICIDAD

El presidente destacó que los submarinos Yasen-M pueden operar en distintas áreas oceánicas sin ser detectados. “Pueden cumplir misiones en cualquier zona del océano en el mundo, operando de manera encubierta y utilizando todo tipo de misiles de crucero de emplazamiento naval y también misiles hipersónicos Tsirkón, que se caracterizan por su potencial ofensivo y alta precisión”, declaró.

Vladimir Putin presentó un nuevo submarino atómico con misiles hipersónicos (Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS)

Los misiles Tsirkón tienen un alcance de 1.000 kilómetros y alcanzan una velocidad de Mach 10, equivalente a entre 2,5 y 3 kilómetros por segundo. Rusia sostiene que esas características dificultan su detección por parte de las defensas antiaéreas enemigas.

Rusia prevé sumar otros cinco submarinos a su Armada antes de 2030 y elevar el gasto militar hasta USD 200.000 millones en 2027. Las dos cámaras del Parlamento ruso aprobaron recientemente el presupuesto estatal, que contempla un aumento de un tercio en el gasto de defensa, cerca del 7% del producto interno bruto del país.

PUBLICIDAD

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, destacó el papel de los submarinos nucleares dentro de las fuerzas estratégicas rusas. “Los submarinos atómicos son una parte muy importante de la tríada”, afirmó, y agregó: “No se puede minusvalorar la importancia de la propia tríada nuclear en las actuales condiciones geopolíticas”. La tríada nuclear rusa reúne misiles intercontinentales, submarinos atómicos y aviación estratégica.

El anuncio se produce días después de que la Armada rusa sufriera el hundimiento de la corbeta Merkury frente a las costas del este de Libia, el 22 de noviembre, en un ataque con drones acuáticos reivindicado por el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. Kiev también atacó recientemente en Libia y el Báltico otros dos buques vinculados con el Ministerio de Defensa ruso.

PUBLICIDAD