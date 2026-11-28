Entertainment Weekly recopiló los vínculos entre figuras públicas de ámbitos diversos que surgieron en rodajes, fiestas y ciclos de televisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La amistad entre figuras públicas suele nacer en rodajes, eventos o reuniones privadas, pero algunas conexiones parecen desafiar cualquier previsión. Siete amistades inesperadas entre celebridades muestran vínculos que surgieron de una película, un programa de cocina, una fiesta o incluso una admiración compartida por la televisión.

Según recopiló Entertainment Weekly, estos pares mantuvieron relaciones que atravesaron años, colaboraciones profesionales y apariciones públicas. Desde la jueza Judith Sheindlin y Samuel L. Jackson hasta Courteney Cox y Ed Sheeran, los casos reúnen a artistas de mundos muy distintos.

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1. Judge Judy y Samuel L. Jackson

Judith Sheindlin y el actor Samuel L. Jackson forjaron una amistad basada en la franqueza mutua tras coincidir en una reunión social

Judith Sheindlin, conocida mundialmente como Judge Judy, conoció a Samuel L. Jackson en una fiesta organizada por su representante en común, Toni Howard. La afinidad surgió de una característica que ambos reconocen en el otro: la tendencia a expresar sus opiniones sin rodeos.

Sheindlin contó en el especial de CBS Judge Judy: Unfiltered, Unforgettable, emitido en 2026, que Jackson cuestionó con humor un sombrero de paja que ella llevaba durante una cena de octubre. “Ya pasó la época del sombrero de paja”, le dijo el actor. La jueza aseguró que estuvo de acuerdo con el comentario y que la escena reflejaba el tono directo de su amistad.

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2. Adam Sandler y Daniel Day-Lewis

Daniel Day-Lewis contactó a Adam Sandler por vía telefónica luego de presenciar su actuación en la película Uncut Gems

La relación entre Adam Sandler y Daniel Day-Lewis reúne a dos intérpretes asociados a registros cinematográficos muy diferentes. El primero alcanzó popularidad con comedias como Billy Madison, mientras que el segundo obtuvo tres premios Oscar por trabajos dramáticos, entre ellos Mi pie izquierdo y Lincoln.

En 2019, Adam Sandler contó en el pódcast de Bill Simmons que Daniel Day-Lewis lo llamó después de ver Uncut Gems. El actor británico-irlandés le dijo que la película le había generado tanta tensión que, durante la proyección, se agarró del respaldo del asiento de adelante. Sandler recordó aquella conversación como “la mejor llamada” que había recibido.

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Los dos actores habían trabajado con Paul Thomas Anderson en proyectos distintos. Sandler protagonizó Punch-Drunk Love, mientras que Day-Lewis encabezó el reparto de Petróleo sangriento y El hilo fantasma.

3. Helen Mirren y Vin Diesel

Helen Mirren pidió a Vin Diesel un papel dentro de la franquicia Rápidos y furiosos antes de integrarse al estreno de 2017

Helen Mirren conoció a Vin Diesel en una fiesta y decidió romper una regla personal: pedir un papel en una película. La ganadora del Oscar le manifestó al actor su interés por participar en la franquicia Rápidos y furiosos, según relató a la revista People.

Diesel facilitó su incorporación a The Fate of the Furious, estrenada en 2017. Mirren interpretó a Magdalene “Queenie” Shaw, madre de los personajes Owen, Deckard y Hattie Shaw.

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La colaboración derivó en una amistad pública. Mirren afirmó que sintió afinidad con Diesel desde el primer encuentro, mientras que el actor destacó el trato de su compañera y dijo que ella hace sentir apreciadas a las personas que la rodean.

4. Martha Stewart y Snoop Dogg

Martha Stewart y Snoop Dogg transformaron una colaboración culinaria de 2008 en un programa televisivo conjunto

Martha Stewart y Snoop Dogg construyeron una de las amistades más reconocibles de la cultura popular estadounidense. El vínculo comenzó en 2008, cuando el rapero fue invitado al programa de ella y ambos cocinaron puré de papas.

Con el tiempo, la relación llegó a la televisión mediante Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party, un ciclo en el que combinaron cocina, invitados y conversaciones. La empresaria explicó a People que trabajar con Snoop Dogg equivale a tener un compañero y añadió que el músico representa para ella una sensación de libertad.

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El rapero, por su parte, definió a Stewart como su amiga y sostuvo ante The Hollywood Reporter que ambos comparten “un vínculo especial” de larga data.

5. Jennifer Lawrence y Kris Jenner

Kris Jenner sorprendió a Jennifer Lawrence durante su cumpleaños de 2015 gracias a la afición de la actriz por el programa de las Kardashian

La amistad entre Jennifer Lawrence y Kris Jenner comenzó con una sorpresa de cumpleaños en 2015. Según contó Jenner en el programa de Steve Harvey, los amigos de la actriz organizaron el encuentro porque sabían que Lawrence era fanática de Keeping Up With the Kardashians.

Jenner apareció con una torta y, a partir de aquel encuentro, ambas iniciaron un intercambio de mensajes. Más tarde, su trato se trasladó a reuniones privadas y apariciones televisivas.

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Durante la conducción de Lawrence en Jimmy Kimmel Live! en 2017, Kim Kardashian recordó una cena compartida con la actriz y su madre. También relató que Lawrence se quitó la ropa en el vestidor de Kardashian y pidió que ella y Kanye West la ayudaran a elegir atuendos.

6. John Travolta y Pitbull

John Travolta y Pitbull establecieron una relación cercana a partir de su trabajo compartido en la película Gotti de 2018

John Travolta y Pitbull se conocieron durante la producción de Gotti, la película de 2018 en la que el actor interpretó al mafioso neoyorquino. El músico participó en la banda sonora con “Amore”, la canción que abre y cierra el largometraje.

La relación continuó fuera del proyecto. Travolta apareció después en el video de “3 to Tango”, de Pitbull, y el rapero lo alentó a adoptar su imagen con la cabeza rapada.

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Ese mismo año, Travolta asistió a la ceremonia en la que Pitbull dejó sus huellas en el TCL Chinese Theatre de Hollywood. Allí calificó al artista, cuyo nombre real es Armando Christian Pérez, como uno de los grandes animadores de su generación y afirmó que quería conservar su amistad para siempre.

7. Courteney Cox y Ed Sheeran

Courteney Cox ofreció alojamiento a Ed Sheeran en Malibú mientras el músico británico avanzaba en la producción de su álbum x

Courteney Cox y Ed Sheeran se conocieron en 2013 en una fiesta realizada en la casa de la actriz. Bill Lawrence, creador de Cougar Town, y su esposa, Christa Miller, llevaron al cantante británico al encuentro.

Sheeran pasó la noche allí y, cuando necesitó alojamiento en Los Ángeles mientras trabajaba en su álbum x, Cox le permitió quedarse varios meses en su casa de playa de Malibú. El músico contó al Daily Mail que no pagó alquiler, aunque se encargaba de preparar el té.

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La amistad siguió presente en redes y videos. En 2021, ambos recrearon el baile de Ross y Monica Geller en Friends. Dos años después, Sheeran interpretó para Cox “American Town”, una canción inspirada en la serie, dentro de la cocina de la actriz.