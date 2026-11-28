Las escapadas urbanas integran opciones de relajación con parques, termas, saunas y acceso a fuentes de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las escapadas urbanas suelen asociarse con agendas intensas, traslados y atracciones concurridas, pero varias capitales y grandes ciudades combinan esa actividad con parques, termas, saunas y acceso al agua. Un estudio analizó 50 destinos durante agosto de 2026 a partir de seis variables: espacios verdes, centros de bienestar, calidad del aire, horas de sol, congestión del tránsito y felicidad de los habitantes.

La investigación, citada por Travel + Leisure, ubicó a 10 ciudades en la parte alta de la clasificación.

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1. Copenhague combina parques urbanos, saunas y baja congestión

Copenhague obtuvo la puntuación más alta de la clasificación. El estudio destacó su red de parques y reservas naturales, además de más de 100 spas y centros de bienestar.

Entre los espacios recomendados figura Jægersborg Dyrehave, un antiguo coto de caza real que forma parte del paisaje de caza par force reconocido por la Unesco desde 2015. La guía Copenhagen Tourism también señala que el sitio tiene acceso gratuito durante todo el año.

2. Barcelona suma playas, parques y jardines de acceso público

El parque de la Ciutadella reúne esculturas y edificios construidos en el siglo XIX (REUTERS/ Albert Gea)

Con 69,6 puntos, Barcelona fue segunda. La ciudad combina su frente marítimo con parques como Montjuïc, Ciutadella y los jardines de Laribal.

Según el portal oficial del Ayuntamiento de Barcelona, Ciutadella permite recorrer senderos, navegar en bote por el lago y visitar un conjunto de esculturas y edificios del siglo XIX. La oferta de naturaleza se integra en una ciudad con alta densidad urbana.

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3. Viena concentra una de las mayores infraestructuras termales de Austria

Viena alcanzó 66,8 puntos y ocupó el tercer lugar. Therme Wien, situado al sur de la capital austríaca, dispone de 26 piscinas, 25 saunas y baños de vapor, 2.500 reposeras y un área de salud y actividad física de 6.000 metros cuadrados. La oficina de turismo de esta ciudad indica que el complejo está conectado con el centro mediante la línea U1 del metro.

4. Vancouver se destaca por Stanley Park y su malecón de 10 kilómetros

Vancouver, cuarta en el listado con 66,6 puntos, reúne bosque, playa y recorridos costeros dentro de su núcleo urbano. Stanley Park posee más de 400 hectáreas de bosque templado y un circuito de aproximadamente 10 kilómetros alrededor de la costa. Destination Vancouver calcula que el trayecto completo puede llevar una hora en bicicleta o unas tres horas a pie.

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5. Oslo convierte el fiordo en parte de su oferta de bienestar

Oslo se ubica en el quinto puesto de la clasificación con un registro de 64,2 puntos

En quinto puesto, con 64,2 puntos, Oslo combina espacios verdes con saunas frente al agua. La organización turística VisitOSLO describe una red de instalaciones ubicadas sobre el puerto y el fiordo. Algunas permiten alternar el calor de la sauna a leña con baños en el agua durante todo el año, una práctica vinculada a las costumbres nórdicas.

6. Miami es la única ciudad de Estados Unidos entre las diez primeras

Miami obtuvo 63,3 puntos y fue la única representante estadounidense del ranking. El área de Greater Miami y Miami Beach reúne playas, spas y reservas naturales cercanas.

El sitio oficial Miami & Miami Beach precisa que el condado cuenta con más de 280 parques, mientras que espacios como Oleta River State Park, Crandon Park y Biscayne National Park amplían las opciones al aire libre.

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7. Múnich tiene uno de los parques urbanos más grandes del mundo

Con la misma puntuación que Miami, Múnich quedó séptima. Su Englischer Garten cubre 375 hectáreas y recorre 5,5 kilómetros desde el centro histórico hacia el norte. De acuerdo con Simply Munich, el parque incluye el lago Kleinhesseloher See, una casa de té japonesa, áreas de descanso y senderos. El espacio también contiene la Eisbachwelle, una ola artificial utilizada por surfistas experimentados.

8. Singapur integra jardines y corredores verdes en su planificación urbana

El parque Gardens by the Bay figura como uno de los espacios verdes más representativos de Singapur (REUTERS/Ore Huiying)

Singapur, octava con 63,2 puntos, cuenta con Gardens by the Bay como uno de sus principales espacios verdes. El complejo alberga más de 1,5 millones de plantas de todos los continentes, salvo la Antártida, según la información del propio parque.

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La ciudad también posee una red de corredores que conecta parques y reservas, lo que permite realizar caminatas y recorridos en bicicleta dentro de una de las urbes más densamente pobladas de Asia.

9. Roma mantiene a Villa Borghese como gran pulmón junto al centro histórico

La capital italiana alcanzó 61,9 puntos y se ubicó novena. Roma cuenta con Villa Borghese, un parque público que reúne jardines, fuentes, estanques, esculturas y museos. Turismo Roma, el portal turístico municipal, indica que el Estado italiano adquirió el predio en 1903 y lo destinó al uso público. En el jardín del lago se pueden alquilar botes, mientras que el parque aloja la Galería Borghese.

10. Ámsterdam cierra el listado con saunas y centros próximos al bosque

Ámsterdam completó el top 10 con 61,5 puntos. La capital neerlandesa ofrece alternativas de bienestar junto al agua y en zonas de contacto con la naturaleza. Entre ellas se encuentra Hotel & Wellness Zuiver, situado junto al Amsterdamse Bos. La guía de I amsterdam detalla que el establecimiento cuenta con ocho saunas, piscinas, salas de descanso y una piscina parcialmente cubierta de 40 metros.

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