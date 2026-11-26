Una veterinaria examina a un perro junto a un gato durante la difusión de los servicios gratuitos de salud animal en el distrito de La Victoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los vecinos del distrito de La Victoria podrán acceder a una jornada de atención veterinaria gratuita para sus perros y gatos. La municipalidad anunció una nueva campaña que ofrecerá consultas básicas y procedimientos preventivos, además de servicios de higiene para contribuir al bienestar de los animales de compañía sin que sus propietarios tengan que realizar un pago.

La actividad se llevará a cabo este viernes 27 de noviembre, desde las 9 a. m. hasta la 1 p. m., en el jirón García Naranjo, cuadra 11, con la avenida Parinacochas, cuadra 2 (297), correspondiente a la Zona 4. Los ciudadanos interesados podrán acercarse con sus mascotas durante el horario establecido para recibir las atenciones disponibles.

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La jornada se desarrollará de 9 a. m. a 1 p. m. en el jirón García Naranjo, cuadra 11, cruce con la avenida Parinacochas, cuadra 2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué servicios ofrecerá la campaña veterinaria gratuita de La Victoria?

La jornada municipal incluirá cinco prestaciones dirigidas a atender necesidades básicas de salud e higiene de perros y gatos. Los propietarios podrán acceder a los siguientes servicios sin costo:

Consultas básicas: evaluación general de las mascotas para identificar posibles problemas de salud y recibir recomendaciones veterinarias.

Desparasitación interna: procedimiento preventivo para combatir parásitos que pueden afectar el organismo de los animales.

Aplicación de antipulgas: tratamiento destinado a controlar y prevenir la presencia de pulgas en perros y gatos.

Limpieza de oídos: atención de higiene para retirar la suciedad acumulada y contribuir al cuidado de esta zona.

Corte de uñas: servicio para mantener las uñas de las mascotas en una longitud adecuada y favorecer su comodidad.

Estas prestaciones permitirán que los asistentes atiendan algunas necesidades de sus animales de compañía y reciban orientación sobre cuidados básicos. La iniciativa también representa una alternativa para los propietarios que buscan acceder a servicios veterinarios sin asumir los gastos de una consulta particular.

Para acceder a las prestaciones, los responsables de las mascotas deberán ser mayores de 18 años - Créditos: Municipalidad de La Victoria

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la campaña veterinaria?

La Municipalidad de La Victoria estableció algunas condiciones para garantizar el desarrollo de las atenciones y la seguridad de los animales durante la jornada. Uno de los requisitos principales es que solo se atenderá a propietarios mayores de 18 años.

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Asimismo, los responsables deberán trasladar a sus mascotas siguiendo las indicaciones correspondientes:

Perros: deberán acudir con correa y bozal para evitar incidentes durante el desplazamiento y la atención.

Gatos: tendrán que ser transportados en un bolso especial o kennel, acompañados de una manta.

La comuna también informó que los ciudadanos interesados en recibir información sobre las esterilizaciones podrán comunicarse al teléfono 01 510 2070, anexo 7777, número habilitado para consultas y coordinación de citas.

De esta manera, los residentes de La Victoria tendrán una nueva oportunidad para atender necesidades básicas de sus perros y gatos mediante una intervención municipal que busca acercar los servicios veterinarios a la comunidad y promover el cuidado responsable de los animales domésticos.

La Municipalidad de La Victoria realizará una campaña veterinaria gratuita para perros y gatos este viernes 27 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué es importante la desparasitación de las mascotas?

La desparasitación es fundamental para proteger la salud de perros y gatos, ya que permite prevenir y controlar la presencia de parásitos internos y externos que pueden afectar su bienestar. Estos organismos pueden provocar enfermedades, molestias y complicaciones si no reciben el tratamiento adecuado.

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Entre sus principales beneficios destacan las siguientes:

Previene enfermedades: ayuda a combatir parásitos intestinales, pulgas, garrapatas y otros organismos que pueden ocasionar infecciones y afectar distintos órganos.

Protege el sistema digestivo: reduce el riesgo de diarreas, vómitos, pérdida de apetito y problemas de absorción de nutrientes asociados con las infestaciones parasitarias.

Evita la anemia: algunos parásitos se alimentan de sangre y pueden provocar debilidad, especialmente en cachorros y animales vulnerables.

Favorece el crecimiento: mantener a las mascotas libres de parásitos contribuye a su desarrollo, condición física y calidad de vida.

Reduce riesgos para las personas: determinados parásitos pueden transmitirse de animales a seres humanos, por lo que la prevención también constituye una medida de salud pública.

Evita infestaciones en el hogar: el control de pulgas, garrapatas y otros organismos ayuda a reducir su propagación en los espacios compartidos.

La frecuencia de desparasitación debe establecerse según la edad, el peso, el estado de salud y el estilo de vida de cada mascota, siguiendo las indicaciones de un médico veterinario.