Cayetana Álvarez de Toledo, diputada y número 2 por Madrid en las elecciones generales del 29-N. (EFE/Raúl Sanchidrián)

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La diputada Cayetana Álvarez de Toledo, número 2 del PP por Madrid en la lista a las elecciones generales, ha pedido este jueves el voto de los ciudadanos con doble nacionalidad en una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann para Radio Mitre de Argentina. Para Álvarez de Toledo, la etapa de gobierno de Pedro Sánchez, al que ha responsabilizado de la ruptura de relaciones con Argentina, puede resumirse como “la era de la indecencia”, enumerando conceptos que a su juicio también hablan del PSOE durante este periodo: “Cloacas, joyas, putas, saunas, enchufes, mordidas, narcos, mafias”.

Preguntada por Feinmann sobre las similitudes entre la situación española y los años de gobierno kirchnerista en Argentina, la dirigente del PP coincide en el paralelismo y ha afirmado que ambos procesos políticos responden a “un mismo manual. Yo lo llamo el manual del burro de Troya de la democracia”. Según su descripción, este modelo consiste en llegar al poder por vías electorales legítimas para después erosionar los contrapesos institucionales.

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“Cabalgan sobre la ignorancia, llegan por métodos legítimos electorales al poder y una vez dentro del poder, empiezan a derribar los contrapesos democráticos -ha argumentado-. Atacan a los jueces, intentan destruir, atacan a los medios de comunicación privados, colonizan los medios de comunicación públicos, intentan anular el parlamento...”. La diputada sostiene que Sánchez mantiene un discurso “guerracivilista” y “cainita”.

Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo y Cayetana Álvarez de Toledo, en un acto de campaña electoral. (PP)

“Si todo el mundo es fascista...”

Para ella, ese modelo necesita de la confrontación social para sostenerse en el poder. “Promueven una polarización, una grieta deliberada en la sociedad para perpetuarse, porque si todo el mundo es fascista, que no sea sanchista, pues entonces hay que votar a Sánchez, no por amor a Sánchez, sino por odio al adversario”, ha explicado.

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Pese a ese diagnóstico, la diputada del PP subraya que las instituciones españolas se mantienen firmes frente a lo que define como un intento de control del Estado. “A pesar de esta estrategia deliberada de tener un gobierno contra el Estado, un gobierno que ha dividido la nación, el Estado ha resistido, los contrapesos han resistido, los jueces siguen investigando, los fiscales también, los medios de comunicación y el Parlamento dando la batalla”, ha celebrado.

La también portavoz parlamentaria del PP está convencida de que la sociedad española tiene la voluntad de superar este período: “Hay una nación que quiere seguir conviviendo, que quiere seguir viviendo junta, y pasar página de esta etapa francamente aseada para reconstruir nuestra nación piedra a piedra”.

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La número 2 del PP por Madrid ha protagonizado este miércoles el Nueva Economía Fórum.

“Voten con entusiasmo al PP”

Feinmann ha invitado a la diputada a lanzar un mensaje enviaría a los argentinos con pasaporte español habilitados para votar, y esta ha respondido: “Que voten con entusiasmo y con ganas al PP. Necesitamos recuperar la decencia en la vida pública. Y esto es prepolítico, va mucho más allá de las siglas de izquierdas o derechas o un partido u otro”.

Álvarez de Toledo ha apelado además a quienes comparten lo que llama “valores morales elementales” y reivindicado el proceso democrático iniciado en España tras la muerte de Francisco Franco. “Es recuperar la decencia imprescindible para que un país salga adelante. Con indecencia y decadencia hay ruina y hay muerte”, ha afirmado afirma, antes de calificar al sanchismo como “el pesimismo”, “la involución” y “la división de los ciudadanos”.

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Por último, la dirigente ha achacado la “ruptura de relaciones” entre España y Argentina a “la beligerancia de Sánchez” y ha planteado la necesidad de restablecer el vínculo institucional entre Madrid y Buenos Aires una vez superada la actual etapa de gobierno. “Tenemos miles de ciudadanos que comparten nacionalidad y, al margen de eso, tenemos intereses comunes fundamentales”, ha defendido.