Qué tipo de escarabajos en el jardín son útiles y cuáles destruyen tus plantas

Identificar correctamente a los insectos del jardín permite aprovechar depredadores y polinizadores, además de reducir daños por especies perjudiciales en huertos familiares y áreas verdes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los jardines de México, la presencia de escarabajos representa tanto una oportunidad para el control natural de plagas como un riesgo para las plantas ornamentales y cultivos.

Distinguir entre especies benéficas y perjudiciales resulta clave para un manejo sostenible, según información de la Universidad de Wisconsin y la Comisión de Conservación de Missouri.

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El manejo integrado de plagas, que combina técnicas biológicas y culturales para reducir el uso de químicos, recomienda identificar a cada grupo de insectos antes de actuar.

Las larvas de luciérnaga cazan caracoles y babosas, dos de los invertebrados que más problemas generan en huertos familiares.

Estos insectos depredadores ayudan a reducir la transmisión de parásitos y enfermedades, además de mantener bajos los niveles de plagas sin necesidad de insecticidas.

La biodiversidad local se favorece cuando se conservan luciérnagas, como documenta la Universidad de Wisconsin.

El grupo de los escarabajos soldados, conocidos como cantháridos, cumple una doble función: los adultos se alimentan de polen y néctar, mientras que las larvas consumen huevos y larvas de otros insectos.

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Según la Comisión de Conservación de Missouri, los soldados frecuentan flores en verano y otoño, donde actúan como polinizadores. Las larvas, por su parte, viven en el suelo y combaten plagas de manera natural.

Los escarabajos carroñeros, como los del género Nicrophorus, contribuyen a la descomposición de materia orgánica y reducen poblaciones de moscas.

La Comisión de Conservación de Missouri afirma que estos insectos mejoran la estructura del suelo y facilitan el desarrollo de las plantas.

Mantener el área libre de restos vegetales y practicar la rotación de cultivos ayuda a favorecer la presencia de estos aliados.

El escarabajo japonés y el mexicano del frijol: riesgo para cultivos y jardines

Entre las especies que más daños causan en jardines y huertos destacan el japonés y el mexicano del frijol.

La Universidad de Illinois explica que ambos insectos pertenecen a la familia de las mariquitas, pero a diferencia de los predadores, se alimentan de hojas, flores y frutos de leguminosas y cucurbitáceas.

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El daño se manifiesta en hojas esqueletizadas y frutos incompletos, lo que limita el desarrollo y la producción.

El japonés, estudiado por el Servicio de Investigación Agrícola de Estados Unidos, consume casi 300 especies de plantas ornamentales y agrícolas.

Además de afectar el follaje, este insecto puede transmitir enfermedades al alimentarse de flores y hojas.

Un estudio de este organismo revela que, tras ingerir pétalos de geranio, el escarabajo japonés queda paralizado durante varias horas, fenómeno analizado como posible vía de control biológico.

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Los escarabajos del pepino y las chinches del calabacín representan otra amenaza para las cucurbitáceas.

La Universidad de Missouri advierte que estos insectos, en sus fases larvaria y adulta, perforan tallos y hojas, interfiriendo con la absorción de agua y nutrientes.

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Esta acción debilita o mata a las plantas, provocando pérdidas económicas en cultivos comerciales y familiares.

Entre las especies que más daños causan en jardines y huertos destacan el japonés y el mexicano del frijol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para aprovechar a los escarabajos benéficos y controlar a los perjudiciales

El manejo integrado de plagas recomienda evitar el uso indiscriminado de insecticidas.

La Universidad de Connecticut señala que la conservación de depredadores naturales, como las larvas de luciérnaga y los escarabajos soldados, es fundamental para mantener el equilibrio ecológico en el huerto casero.

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Para reducir el daño de los escarabajos perjudiciales, se utiliza el cultivo trampa, técnica en la que se siembran plantas especialmente atractivas para los insectos dañinos en los bordes de los cultivos principales.

El programa de Manejo Integrado de Plagas de Lincoln University y la Universidad de Connecticut indica que la calabaza Blue Hubbard se emplea para concentrar a los escarabajos y luego aplicar tratamientos localizados.

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Esta estrategia minimiza el uso de químicos y protege a los polinizadores y otros insectos benéficos.

En jardines familiares, la recolección manual de adultos y larvas de escarabajos del calabacín o del frijol es una opción práctica cuando las poblaciones no son excesivas.

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La eliminación de restos vegetales y la rotación de cultivos, prácticas recomendadas por la Comisión de Conservación de Missouri, ayudan a disminuir la incidencia de plagas y a preservar la presencia de escarabajos aliados.

Estrategias para controlar plagas y conservar escarabajos benéficos en el huerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo distinguir a los escarabajos aliados y a los dañinos en el jardín

El reconocimiento correcto de las especies es clave para decidir si se interviene o se permite que los insectos cumplan su función ecológica.

Los soldados suelen ser alargados y blandos, de colores naranja o amarillo, y se observan en flores durante el verano y otoño.

Las luciérnagas, conocidas por su capacidad de emitir luz, presentan un ciclo de vida ligado a ambientes húmedos.

En contraste, el mexicano del frijol y el del calabacín tienen cuerpos abombados y manchas negras.

Los adultos se localizan en el envés de las hojas, mientras que las larvas, de color amarillo y cubiertas de espinas, se agrupan en las partes más tiernas de las plantas.

El japonés se identifica por su color metálico y su preferencia por hojas y flores de plantas diversas.

Escarabajos soldados, de cuerpo alargado y tonos naranja o amarillo, suelen verse en flores durante el verano, mientras que las luciérnagas brillan en zonas húmedas gracias a su luz propia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Wisconsin y la Universidad de Connecticut coinciden en que la presencia de escarabajos puede ser tanto una ventaja como un problema, dependiendo de la especie y su función en el ecosistema del jardín.

Identificar correctamente a los escarabajos permite aprovechar los beneficios de los depredadores y polinizadores, y actuar a tiempo contra las especies perjudiciales, según documentan universidades y organismos de conservación.