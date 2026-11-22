Gustavo Bolívar afirmó que Luz Verónica Estrada le expresó a un abogado su preocupación por el escándalo relacionado con sus títulos académicos (Colprensa)

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El exsenador Gustavo Bolívar se pronunció a través de su canal de difusión en WhatsApp sobre la controversia de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Luz Verónica Estrada Holguín, con respecto a sus títulos académicos.

En medio de su pronunciamiento, el también escritor y novelista aseguró que la congresista, conforme a su versión, habría contactado a un abogado amigo suyo en medio de la polémica.

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Según relató, la congresista estaba “desesperada” y no sabía cómo actuar ante el caso. Además, calificó la situación como “impresentable”, aunque señaló que también existe una dimensión personal ante la exposición pública que enfrenta Estrada.

Las denuncias contra Luz Verónica Estrada abrieron cuestionamientos políticos y jurídicos sobre la autenticidad de su formación académica (San.Tv/Facebook)

“Esas cosas no se deben hacer porque tarde o temprano lo descubren, pero también porque se engaña uno mismo”, comentó el exdirector del Departamento de Prosperidad Social durante el Gobierno Petro.

En conformidad con lo que publicó, el abogado cercano se comunicó con él luego de recibir una llamada de la representante del Pacto Histórico. “Me llama y me dice: ‘Oiga, hermano, me llamó esta muchacha Verónica, que no sabe qué hacer, que está desesperada’”.

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Bolívar dijo que recomendó a Estrada presentar su renuncia

El excongresista sostuvo que la presión pública puede tener consecuencias emocionales para la representante porque “obviamente que eso es una carga emocional muy grande”.

“Qué triste eso, un día es congresista de la República con sus escoltas, sus camionetas, ganándose más de 50 millones de pesos y al otro día amanece sin nada, pero más abajo que eso porque tiene un encima un problema jurídico, moral y de cancelación impresionante”, añadió.

Bolívar sostuvo que le recomendó a la representante renunciar a su curul y ofrecer disculpas públicas (AFP)

Por ende, el exfuncionario afirmó que, por medio de su amigo, le transmitió una serie de recomendaciones a Estrada. La primera, según dijo, fue dejar su cargo en el Congreso.

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“Le dije: ‘Lo primero que tiene que hacer es renunciar. Lo segundo es pedir perdón a la familia, a ella misma, a la sociedad, al Congreso y a la Dian, que se vea un perdón sincero”, señaló.

También sostuvo que la congresista deberá responder por las eventuales consecuencias judiciales del caso.

“Ella tiene que buscar rápido un acuerdo para que le den una pena pequeña, como por ejemplo la de Juliana Guerrero”, afirmó.

El exsenador recordó que ocupó una curul durante dos periodos legislativos y afirmó que nunca presentó como cierta una formación académica que no tenía. “Entonces fíjense cómo innecesariamente se van clavando el cuchillo de una manera muy tonta”, complementó.

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Pronunciamiento público de Verónica Estrada: anunció que designó abogado

La representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, del Pacto Histórico, emitió su primer pronunciamiento público frente a las denuncias sobre presuntas irregularidades en sus títulos académicos.

La congresista informó que otorgó poder al abogado Santiago Trespalacios y aseguró que acudirá ante las autoridades cuando sea requerida.

“Acabo de otorgar poder a Santiago Trespalacios para mi representación. Por recomendación de mi equipo jurídico no me referiré a ninguno de los hechos y estaré atenta al llamado de las autoridades”, escribió Estrada en su cuenta de X.

Luz Verónica Estrada dio a conocer el abogado que ejercerá su defensa por la presunta falsificación de documentos académicos (@Veronicaho88/X)

La publicación de Estrada fue su primera declaración después de varios días de cuestionamientos por sus presuntos títulos falsos. La congresista optó por no abordar las acusaciones y remitió su defensa al equipo jurídico que la representará.

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Un penalista mencionó posibles delitos que deberán ser determinados por la justicia

El abogado penalista Gildardo Acosta Gutiérrez explicó a El Colombiano que las autoridades tendrían que establecer si existen conductas que puedan ser investigadas penalmente. Una de ellas sería la falsedad ideológica en documento público, contemplada en el artículo 286 de la Ley 599 de 2000.

Esa figura se relaciona con la incorporación de información falsa en documentos públicos por parte de un servidor público, en ejercicio de sus funciones. La eventual aplicación de esa norma dependerá de las pruebas y de las decisiones de las autoridades judiciales.

El abogado Santiago Trespalacios confirmó que ejercerá la defensa de Luz Verónica Estrada (@SoyDefensor/X)

Acosta también mencionó el posible delito de fraude procesal, establecido en el artículo 453 del Código Penal. Esa conducta podría configurarse si se demuestra que una persona indujo a error a un funcionario público mediante documentos falsos para obtener una decisión contraria a la ley, como un nombramiento o una contratación estatal.

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“De igual manera, revisando esa conducta, ella cometió un delito que se llama fraude procesal, que está tipificado como conducta punible en el artículo 453 del Código Penal o la Ley 599 de 2000”, afirmó el penalista al medio colombiano.