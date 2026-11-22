La representante Luz Verónica Estrada provocó un duro golpe en el Pacto Histórico por la revelación de sus títulos falsos (@Veronicaho88/X)

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La congresista del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada, señalada de presuntamente haber falsificado documentos académicos para respaldar estudios de educación media y profesional, informó que ya cuenta con un abogado defensor y aclaró que no dará declaraciones de ningún tipo en relación con el escándalo.

“Acabo de otorgar poder a Santiago Trespalacios @SoyDefensor para mi representación. Por recomendación de mi equipo jurídico no me referiré a ninguno de los hechos y estaré atenta al llamado de las autoridades”, precisó la representante a la Cámara en la publicación en X.

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Luz Verónica Estrada dio a conocer el abogado que ejercerá su defensa por la presunta falsificación de documentos académicos (@Veronicaho88/X)

Su pronunciamiento generó una ola de críticas por parte de congresistas y otros servidores públicos ligados al Pacto Histórico y otros partidos políticos. Entre las personas que se pronunciaron está la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, que le recordó a la legisladora que la colectividad ya le exigió su renuncia. Advirtió, además, que con sus actuaciones presuntamente ilegales han afectado al movimiento político.

“Tenga respeto con el electorado, con cada ciudadano que votó esperando ser representado por personas idóneas y con la estatura moral que se necesita”, escribió la legisladora.

De igual manera, señaló a Estrada de haberle fallado a los ciudadanos que respaldan al partido y que creen en la educación pública. “En el Pacto Histórico representamos el sentir social de millones de colombianos que creen en una forma de hacer política distinta, con ética, con moral. Y que creen en la educación pública como una herramienta de movilidad social para hacer realidad los proyectos de vida propios y los de sus familias. Evidentemente usted les falló. No sea descarada”, añadió.

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La congresista María Fernanda Carrascal Rojas criticó a Luz Verónica Estrada por declaraciones que hizo sobre el escándalo de los títulos falsos (@MafeCarrascal/X)

A esa crítica se unió la congresista Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis. Insistió en la importancia de que renuncie al Congreso de la República.

“En lo que si tienes un máster es en descaro. No puede ser uno tan egoísta con un proyecto que dijiste defender y solo defraudaste. Ten la valentía pero sobre todo la dignidad de renunciar, llevamos días pidiéndotelo. NO MÁS! Respétanos”, precisó.

La congresista Laura Daniela Beltrán Palomares criticó a Luz Verónica Estrada por declaraciones que hizo sobre el escándalo de los títulos falsos (@smilelalis/X)

Ana Erazo, congresista del Pacto Histórico, también cuestionó a Estrada por no haber presentado su renuncia todavía y la tildó de descarada.

“Verónica, la derecha está feliz con todo el daño que estás haciendo. Si tu discurso fue real en algún momento y tienes un mínimo de respeto por nuestros electores, ES TU DEBER RENUNCIAR. Apártate a “defenderte”, si crees que tienes con qué, pero no le hagas más daño a un proyecto que nos ha costado vidas. No seas descarada”, indicó.

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La congresista Ana Erazo, del Pacto Histórico, mostró su rechazo a las conductas atribuidas a Luz Verónica Estrada y pidió que renuncie (@AnaErazoR/X)

La concejala de Bogotá por el Pacto Histórico Heidy Sánchez afirmó que la congresista actuó con “cinismo” y advirtió que su situación afecta a toda una colectividad.

“Es absolutamente indignante que, mientras generaciones enteras se han dado la pela para conquistar espacios de representación, preparándose y cualificándose política, académica y profesionalmente, usted pretenda ocupar hoy esos espacios sin tener los méritos para ellos a punta de trampas y mentiras”, aseveró.

Asimismo, aseguró que la legisladora no representa al partido político y exigió su renuncia. “Por respeto a todas las personas que han construido y sostenido este proceso, le exigimos que renuncie. ¡Lo suyo es el colmo de la desfachatez!”, señaló.

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La concejala Heidy Sánchez Barreto criticó a Luz Verónica Estrada por declaraciones que hizo sobre el escándalo de los títulos falsos (@heidy_up/X)

El representante a la Cámara por Bogotá Daniel Monroy también solicitó a la congresista dar un paso al costado y defenderse fuera del Congreso. “Verónica, debes renunciar y defender tu inocencia sin el cargo que ostentas hasta ahora. No le hagas daño a un proyecto político que representa a millones”, indicó.

El congresista Daniel Monroy criticó a Luz Verónica Estrada por declaraciones que hizo sobre el escándalo de los títulos falsos (@DanielMonroyH/X)

Las críticas se extendieron entre congresistas de otros partidos. Óscar Benavides, del partido Libres, por ejemplo, exigió a la legisladora su renuncia y aseguró que su presencia en el Legislativo afecta al progresismo.

“Verónica, usted no tiene vergüenza. Tenga un poco de decencia y renuncie. ¿No se da cuenta del daño que le está causando al progresismo su presencia en la Cámara? Su ambición no puede manchar las luchas que tanto nos ha costado conquistar”, escribió.

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El congresista Óscar Benavides criticó a Luz Verónica Estrada por declaraciones que hizo sobre el escándalo de los títulos falsos (@ODBenavidesA/X)

La congresista Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, se unió a las críticas y afirmó que la conducta atribuida a la congresista afecta la imagen del Legislativo.

Catherine Juvinao pidió a Luz Verónica Estrada que renuncie a su curul en el Congreso (@CathyJuvinao/X)

“Representante, no le haga más daño a la imagen ya maltrecha del Congreso. Tenga la dignidad de renunciar y defiéndase por fuera de su cargo”, señaló Juvinao en X.