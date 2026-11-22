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Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana después de un calendario exigente, en el que se levantó del golpe que significó la eliminación en fase de grupos de la Libertadores para cerrar el año como campeón de un trofeo internacional, sumado a levantar el campeonato de Liga en el fútbol argentino como ganador de la Tabla Anual.

Miguel Merentiel fue una de las grandes figuras del Xeneize en este campaña con goles en las cinco eliminatorias desde los playoffs hasta la definición de la Sudamericana frente a Atlético Mineiro en Colombia. La Bestia anotó cinco goles en nueve juegos de la competición y quedó a dos del máximo anotador Salomón Rodríguez, de Montevideo City Torque de Uruguay.

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El camino empezó en los playoffs ante O’Higgins, donde Merentiel abrió el marcador a los 44 minutos del primer tiempo con asistencia de Leandro Paredes para el 1-0 en la ida. La vuelta, en Chile, terminó igualada en el global después de que el anfitrión se impuso 1-0 en Rancagua, y la serie se resolvió en la definición por penales, con Boca imponiéndose 4-3. Fue el primer obstáculo de una serie de cruces que el equipo de Rodolfo Arruabarrena resolvió con solvencia creciente.

Los octavos de final mostraron otra cara del Xeneize. En la ida, venció 3-1 a Deportivo Recoleta con goles de Santiago Ascacibar, Milton Delgado y Leonel Flores, tras el descuento de Pedro Ríos. La vuelta en Asunción fue una demolición: 4-0 con tantos de Ascacibar, Sebastián Villa, Merentiel y Alan Velasco. El global de 7-1 dejó en claro la diferencia entre ambos equipos y consolidó la confianza del plantel de cara a los cruces de mayor exigencia.

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En cuartos, el contrincante fue São Paulo, con más jerarquía y trayectoria continental. Miguel Merentiel volvió a aparecer en la ida, a los siete minutos del segundo tiempo: recibió un centro de Lautaro Blanco, el arquero Rafael rechazó su primer remate y el uruguayo capturó el rebote para convertir el 1-0. En la vuelta, en el Morumbí, Leandro Lozano amplió la diferencia, mientras que Domingos Duarte igualó sobre el final con un cabezazo, pero el 1-1 fue suficiente para que Boca avanzara 2-1 en la serie a doble encuentro.

Miguel Merentiel fue determinante en la campaña de Boca en la Copa Sudamericana (Créditos: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda)

Las semifinales depararon el cruce más exigente del torneo: Vasco da Gama. En la ida, en Argentina, Adson marcó el único gol del partido a los 25 minutos del primer tiempo y dejó al Xeneize con la obligación de remontar en Río de Janeiro. La revancha, en el Maracanã, fue el partido más recordado de la campaña. Lautaro Di Lollo abrió el marcador a los 4 minutos, Merentiel amplió a los 34 y, aunque José Luis Rodríguez empató transitoriamente el global, Paredes —recién recuperado de una lesión— sentenció la clasificación con el 3-1 final a los 43 minutos del segundo tiempo.

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La final, disputada el 21 de noviembre ante Atlético Mineiro, reafirmó todo lo anterior. Ascacibar había visto anulado un gol por offside a los 11 minutos, pero a los 15 aprovechó una pelota suelta en el área y convirtió el 1-0. Al inicio del segundo tiempo, Villa recibió un pase de Facundo Herrera sobre la banda izquierda, llegó al fondo y centró para Merentiel, quien volvió a ser determinante para marcar el 2-0 y asegurar el título para Boca.

Con la consagración en Barranquilla, Boca sumó su 19.° título continental y aseguró su lugar en la Recopa Sudamericana 2027, donde enfrentará al campeón de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras.

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TODOS LOS PARTIDOS DE BOCA EN LA COPA SUDAMERICANA

Boca Juniors 1-0 O’Higgins (La Bombonera, Argentina)

O’Higgins 1-0 (3-4) Boca Juniors (Estadio El Teniente, Chile)

Boca Juniors 3-1 Recoleta (Estadio de Huracán, Argentina)

Recoleta 0-4 Boca Juniors (Estadio Defensores del Chaco, Paraguay)

Boca Juniors 1-0 Sao Paulo (La Bombonera, Argentina)

Sao Paulo 1-1 Boca Juniors (Estadio Morumbi, Brasil)

Boca Juniors 0-1 Vasco da Gama (La Bombonera, Argentina)

Vasco da Gama 1-3 Boca Juniors (Estadio Maracaná, Brasil)