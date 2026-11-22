El canciller aseguró que la causa Malvinas es sagrada para el Gobierno (X: @lamesazaarg)

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A una semana de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) dé a conocer su resolución sobre el reclamo contra el Reino Unido, el canciller Pablo Quirno reiteró el reclamo contra las empresas extranjeras que encabezan el proyecto Sea Lion, que busca explotar el petróleo de las Islas Malvinas.

“Estamos hoy ante una intención del Reino Unido de explotar petróleo en las Islas Malvinas, cosa que nosotros evidentemente no aceptamos”, sostuvo el canciller. Por esto, explicó que la Argentina decidió llevar el planteo ante el tribunal internacional con sede en la ciudad de Hamburgo, en Alemania.

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La presentación no solo se trató de un pedido de intercesión, ya que las autoridades argentinas solicitaron una medida previa para que se detenga el avance del proyecto petrolero. “Nosotros hemos pedido que paren esta explotación antes de que se haga el arbitraje”, apuntó.

De esta manera, el canciller precisó que esperaba una decisión para el próximo sábado 28 de noviembre, fecha en la que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene previsto comunicar su orden sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina.

El canciller defendió la causa Malvinas y aseguró que la resolución se conocerá el próximo 28 de noviembre (Gentileza: El Trece)

Además del cese de la explotación petrolera, la Argentina también pidió que el Reino Unido se abstenga de otorgar permisos en el área, que preserve la información obtenida durante la exploración y que proteja el medio marino. La solicitud fundamentó que la extracción de crudo puede generar un perjuicio irreversible al considerarse que se trata de un territorio que se mantiene en disputa por su soberanía.

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“Malvinas es una causa sagrada para nosotros”, afirmó Quirno durante su participación en La Noche de Mirtha, el ciclo de El Trece que, durante esta emisión, fue conducido por Juana Viale. Y volvió a cuestionar la intención británica de avanzar con la extracción de hidrocarburos en la cuenca norte de las Islas Malvinas.

De hecho, el canciller había señalado días atrás que la discusión continuará más allá de la decisión cautelar. “Una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no es recuperable”, había afirmado al defender la presentación ante el organismo internacional durante su participación en el Marval Legal Forecast 2027.

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En paralelo, el oficialismo impulsó en el Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca ampliar las sanciones contra empresas que operen en Malvinas bajo licencias que la Argentina considera ilegítimas. Sin embargo, la iniciativa no pudo ser tratada esta semana en Diputados por falta de quórum.

La plataforma petrolera Sea Lion opera en las aguas del océano Atlántico cerca del archipiélago de las islas Malvinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, tras las audiencias que se llevaron a cabo el 10 y 11 de noviembre en el TIDM, la estrategia oficial para frenar el desarrollo petrolero Sea Lion sumó un nuevo capítulo este sábado. Dos contratistas abandonaron su participación en el proyecto y un astillero de Singapur analiza la continuidad de un trabajo clave para su puesta en marcha.

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La información fue comunicada por la empresa británica Rockhopper Exploration ante la Bolsa de Londres. La compañía informó que se encuentra en una fase avanzada para reemplazar a dos proveedores que notificaron que no cumplirán con sus tareas por las sanciones y acciones judiciales anunciadas por la Argentina.

Previo a esto, el Gobierno argentino sostuvo que las medidas alcanzan tanto a las compañías que encabezan la iniciativa como a su cadena de proveedores. Las sanciones contemplarían inhabilitaciones para operar en el país y posibles acciones penales contra quienes participen de actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en el área en disputa.

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Los integrantes de la delegación de Argentina que participaron de la presentación por la explotación de petróleo en Malvinas ante el Tribunal Internacional del Derecho de Mar (EFE)

La Cancillería también informó que Seatrium, un astillero con sede en Singapur, evalúa cancelar el contrato para la modernización del buque Aoka Mizu. La nave es considerada una pieza central para las futuras tareas de extracción y almacenamiento de crudo vinculadas a Sea Lion. No obstante, en la entrevista Quirno no hizo comentarios sobre estos cambios, debido a que se trató de un programa grabado.

Cabe destacar que el proyecto Sea Lion es encabezado por la firma israelí Navitas Petroleum, que posee la participación mayoritaria, junto con Rockhopper. La compañía británica indicó que Navitas prevé iniciar en 2027 las obras de actualización del buque OSX2 para utilizarlo en la zona central de desarrollo del yacimiento, dentro de la primera fase del emprendimiento.

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Pese a la salida de los dos contratistas, Rockhopper aseguró que por el momento no prevé cambios ni efectos adversos materiales en el calendario de desarrollo. La empresa agregó que Navitas le informó sobre las medidas adoptadas por el Estado argentino respecto de la explotación de recursos naturales.