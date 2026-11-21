Una capa de nieve cubre los bosques de pinos y las formaciones rocosas en una zona montañosa de Chihuahua durante un periodo de bajas temperaturas. (Infobae México / Visuales IA)

El clima en la Ciudad de México este sábado 21 de noviembre estará condicionado por canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México, fenómenos que favorecerán lluvias en distintas regiones del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones también alcanzarán algunas entidades del centro, mientras que el frente frío número 8 avanzará sobre el noroeste y norte de México, donde ocasionará rachas fuertes de viento y chubascos.

¿Lloverá en CDMX este sábado 21 de noviembre?

Los canales de baja presión en el interior del territorio nacional, combinados con la entrada de humedad, propiciarán lluvias aisladas en el Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Para el resto del centro del país se prevén condiciones variables, por lo que la Ciudad de México podría registrar precipitaciones asociadas con estos sistemas. El reporte del SMN no especifica acumulados ni horarios de lluvia para la capital.

Frente frío 8 provocará lluvias y fuertes vientos en México

El nuevo sistema frontal continuará su desplazamiento por el noroeste y norte del territorio nacional, en interacción con una vaguada atmosférica, una línea seca y las corrientes en chorro polar y subtropical.

Estas condiciones favorecerán rachas de viento y lluvias con chubascos en las regiones mencionadas. Para Baja California se pronostican rachas de hasta 60 kilómetros por hora.

Una infografía del Servicio Meteorológico Nacional de México detalla el pronóstico de temperaturas mínimas de menos diez a cinco grados Celsius en zonas serranas. (X: Conagua Clima)

En el sur, Guerrero tendrá lluvias puntuales fuertes, mientras que Veracruz registrará precipitaciones de la misma intensidad durante la noche y madrugada. Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo también tendrán intervalos de chubascos.