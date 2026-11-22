Seis equipos están fuera de servicio, seis presentan obsolescencia y cuatro permanecen operativos en ajustes finales. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los sistemas de inhibición de señal instalados en las cárceles de Colombia presentan graves deficiencias, de acuerdo con un informe del Ministerio de Justicia conocido por Noticias RCN. El documento establece que, de los 16 establecimientos penitenciarios que cuentan con estos dispositivos bajo la administración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), seis tienen equipos fuera de servicio, otros seis operan en condiciones de obsolescencia y únicamente cuatro se encuentran operativos y en ajustes finales para su funcionamiento.

El reporte se conoce mientras el INPEC mantiene una alerta roja ante posibles amenazas y ataques contra sus sedes y funcionarios. Entre los aspectos examinados por el Ministerio también figuran la falta de mantenimiento de los equipos de seguridad electrónica, la ausencia de recursos durante 2025 para adquirir nuevas tecnologías y otras alertas identificadas en la cárcel La Picota, en Bogotá.

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Fallas en los sistemas de inhibición de señal

El informe diferencia las condiciones de los dispositivos instalados en los centros penitenciarios. Seis están completamente fuera de servicio debido al desgaste tecnológico y la falta de intervención técnica, mientras que otros seis continúan funcionando, aunque presentan obsolescencia y no cuentan con el mantenimiento adecuado.

Los cuatro restantes están operativos y atraviesan ajustes finales para su funcionamiento. Estos equipos hacen parte de los mecanismos tecnológicos utilizados para bloquear comunicaciones no autorizadas desde el interior de los establecimientos de reclusión.

La distribución presentada en el documento indica que solo una cuarta parte de los sistemas instalados se encuentra operativa, mientras que los demás presentan alguna de las deficiencias identificadas por el Ministerio de Justicia.

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Los sistemas de videovigilancia, escáneres de rayos X, arcos detectores e inhibidores no cuentan con un contrato integral de mantenimiento desde 2012. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Más de 13 años sin contrato integral de mantenimiento

El deterioro de los dispositivos está acompañado de dificultades en la contratación de servicios para conservar los equipos de seguridad electrónica. Según el informe, desde 2012 no se cuenta con un contrato integral de mantenimiento que garantice la conservación de estas herramientas en los establecimientos penitenciarios.

La situación no se limita a los inhibidores de señal. El documento también incluye los sistemas de videovigilancia, los escáneres de rayos X y los arcos detectores entre los equipos que requieren este tipo de mantenimiento.

La ausencia de una contratación integral durante más de 13 años figura como uno de los aspectos señalados por el Ministerio de Justicia en el diagnóstico sobre la infraestructura tecnológica de seguridad de las cárceles.

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El informe señala que en 2025 no hubo presupuesto para adquirir sistemas de barrido y control del espectro radioeléctrico. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin recursos en 2025 para adquirir sistemas de control del espectro

A las dificultades de mantenimiento se suman las limitaciones presupuestales para incorporar otras herramientas tecnológicas. El documento advierte que durante 2025 no se asignaron recursos para la adquisición de sistemas de barrido y control del espectro radioeléctrico.

Estas tecnologías permitirían detectar y controlar comunicaciones irregulares dentro de los establecimientos penitenciarios. Su adquisición hace parte de los aspectos mencionados en el informe sobre las necesidades tecnológicas de los centros de reclusión.

El reporte no precisa el monto de los recursos que se requerirían para comprar estos sistemas ni establece una fecha para su adquisición.

El informe del Ministerio de Justicia también advierte sobre nuevas alertas de seguridad en la cárcel La Picota, en Bogotá. - crédito Camila Díaz/Colprensa

Ministerio de Justicia identificó otras alertas en La Picota

El documento también menciona nuevas alertas de seguridad en la cárcel La Picota, en Bogotá, uno de los complejos penitenciarios más importantes del país.

Sin embargo, la información conocida por el medio, no detalla cuáles son las situaciones identificadas en este establecimiento, ni especifica las circunstancias en las que se presentaron o las medidas previstas para atenderlas.

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La referencia a La Picota aparece dentro del mismo reporte que expone las condiciones de los sistemas de inhibición de señal y las dificultades relacionadas con el mantenimiento y la adquisición de equipos tecnológicos para los centros penitenciarios.

La información divulgada por el noticiero, no establece un cronograma para la intervención de los dispositivos que presentan fallas ni detalla procesos contractuales para el mantenimiento de los equipos de seguridad electrónica.