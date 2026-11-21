Un halcón negro se posa sobre las algas sargazo que cubren la orilla de una playa de la zona hotelera de Tulum, México, el 22 de julio de 2026. REUTERS/Paola Chiomante

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abre una segunda ventana al sargazo que flota mar adentro y cuya llegada al Caribe mexicano ha causado daños al medio ambiente, a la salud y a la economía local: una plataforma interactiva y una aplicación para celular documentan la flora y la fauna que encuentran refugio, alimento y zonas de reproducción en estos mantos de macroalgas.

La herramienta se llama Sargassum Biodiversity y reúne fichas de organismos identificados en balsas de sargazo. El sitio incluye su clasificación taxonómica, fotografías y datos sobre su biología y ecología para estudiantes, investigadores y personas interesadas en la vida marina.

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La plataforma surge de estudios realizados por la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales (UASA), con sede en Puerto Morelos, Quintana Roo, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. El trabajo comenzó tras la segunda gran afluencia de sargazo al Caribe mexicano, registrada en 2018.

UNAM lanza plataforma para concer la biodiversidad del sargazo

Cerca del 90% del sargazo permanece en mar abierto

Las imágenes de playas cubiertas por sargazo suelen concentrar la atención pública. Las arribazones masivas afectan actividades turísticas, deterioran la calidad del agua y generan costos para los gobiernos y prestadores de servicios que deben retirarlo de la costa.

Esa escena representa apenas una parte del ciclo de la macroalga. Estudios citados por la UNAM estiman que 90% de la biomasa del sargazo flotante permanece en mar abierto. Ahí forma pequeñas balsas que pueden extenderse hasta cubrir hectáreas de superficie marina.

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El color café claro de esas acumulaciones les ha dado el nombre de “marea dorada”. No se trata sólo de algas desplazadas por las corrientes, sino de una estructura tridimensional donde se establece una comunidad de organismos adaptados a las condiciones del océano abierto.

Invertebrados, peces, tortugas marinas y aves usan estos mantos como refugio temporal, zona de alimentación o espacio de reproducción. La vida asociada al sargazo cambia de acuerdo con la ubicación de las balsas, su cercanía con la costa y las condiciones del mar.

Brigitta I. van Tussenbroek, investigadora de la UASA, advierte que la llegada masiva de sargazo a las playas suele reducir la discusión a sus daños económicos y ambientales. Mar adentro, sostiene, el panorama es distinto.

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“Es un oasis flotante que viaja a merced del viento y las corrientes”, señala la especialista. “Este hábitat tridimensional alberga un mundo fascinante y poco conocido, lleno de especies que coexisten y se adaptan a la vida en el océano abierto”.

UNAM lanza plataforma para conocer la fauna del sargazo

La base de datos reúne especies de distintos puntos del Caribe

El proyecto parte de una investigación sobre los organismos que habitan los mantos cercanos a la costa. Personal de la UASA recaba información en distintas zonas del Caribe mexicano desde la afluencia masiva registrada hace ocho años.

Verónica Monroy Velázquez, posdoctorante de la sede universitaria, participa en el estudio de la biodiversidad asociada a las balsas de sargazo desde hace más de cinco años. Sus registros, junto con los de otros integrantes del equipo, alimentan una base de datos que ahora puede ser consultada por el público.

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La intención de la plataforma es ordenar información que suele quedar dispersa en investigaciones especializadas o registros de campo. Cada ficha permite acercarse a especies que viven entre las ramas del alga y que pasan desapercibidas cuando la conversación se limita a los montones que alcanzan la costa.

Van Tussenbroek explica que el portal puede ser usado por la comunidad científica, estudiantes y personas interesadas en la biodiversidad marina. El sitio funciona como un catálogo de consulta y también como un registro en crecimiento de los organismos documentados en los mantos flotantes.

La iniciativa coloca la atención en un aspecto menos visible del fenómeno. El sargazo que llega a las playas exige estrategias de manejo, pero las masas que se mantienen mar adentro sostienen relaciones biológicas que todavía requieren mayor estudio.

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BioSarg usa inteligencia artificial para comparar fotografías

El proyecto también incluye BioSarg, una aplicación gratuita para dispositivos Android disponible en Google Play. La herramienta busca apoyar la identificación de organismos asociados al sargazo a partir de imágenes tomadas con un celular.

Gustavo Villarreal Brito, académico de la UASA y desarrollador técnico de la plataforma y la aplicación, explica que el sistema usa el modelo DINOv2 para procesar las fotografías.

La inteligencia artificial transforma la imagen en una representación numérica y la compara con un catálogo de referencia. Después muestra las cinco especies que resultan visualmente más cercanas a la fotografía enviada por la persona usuaria.

La aplicación no sustituye la identificación de especialistas ni resuelve por sí sola los vacíos de información sobre las comunidades del sargazo. Su función es acercar el catálogo científico a personas que observan organismos en el campo, en laboratorios o durante recorridos por la costa.

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Los investigadores de la UNAM sostienen que aún se conoce poco sobre las interacciones entre las especies que viven en estas masas de macroalgas. La plataforma y la aplicación reúnen registros para observar una comunidad marina que se mueve con el viento y las corrientes antes de que una parte del sargazo alcance las playas del Caribe mexicano.