Declaraciones de la brigadier general Liliana Rodríguez de la Policía Nacional de Colombia (Policía de Barranquilla)

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La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que capturó a un hombre presuntamente vinculado con el abandono de restos humanos desmembrados frente a la cárcel Modelo, un hecho ocurrido durante la madrugada del viernes 20 de noviembre de 2026 en el sector de la Vía 40.

En el lugar también aparecieron panfletos con amenazas contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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El detenido fue identificado como Óscar Iván Ortega Quiñónez, de 29 años, conocido como alias Plan B. Según información conocida por El Tiempo, las autoridades lo relacionan con la estructura delincuencial Los Pepes.

La captura se produjo cerca de las 11:30 a. m. en la calle 10 con carrera 50, en el sector de Barlovento. Uniformados que realizaban labores de registro y control interceptaron al hombre cuando se movilizaba en una motocicleta AKT TT 200, modelo 2026, con placas PES-51H.

Abandonan restos humanos al frente de la cárcel La Modelo de Barranquilla (Colombia Oscura/X)

La motocicleta tenía reporte por hurto y sería la usada en el abandono

De acuerdo con el informe policial citado por el medio, el vehículo tenía un requerimiento vigente por hurto. Tras verificar esa anotación, los agentes detuvieron a Ortega Quiñónez y lo dejaron a disposición de la autoridad competente.

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Los investigadores analizan si esa misma motocicleta fue utilizada para transportar y abandonar una cava de icopor y una bolsa frente al establecimiento penitenciario. Las cámaras de seguridad registraron a un motociclista que llegó a la entrada principal de la cárcel, se detuvo unos instantes, dejó los elementos y se retiró.

Durante la inspección, las autoridades encontraron una cabeza y partes de una extremidad superior, según la información divulgada sobre el procedimiento.

Cámaras de seguridad captan el momento en que dejan una caja con restos humanos frente a la cárcel La Modelo de Barranquilla (redes sociales)

Los panfletos contenían amenazas contra guardianes del Inpec

Junto a los restos humanos fueron hallados dos escritos intimidatorios dirigidos contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), así como integrantes del Comando de Reacción Inmediata (CRI).

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Uno de los panfletos advertía sobre posibles ataques contra trabajadores penitenciarios y sus familiares. El otro estaba firmado por un grupo que se identificó como ‘La Nueva Alianza’ y mencionaba amenazas contra integrantes del Inpec y del Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad (Core).

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que un grupo especializado asumió la investigación desde la madrugada.

“Tenemos un grupo de investigadores desde horas de la madrugada en la ciudad, quienes han identificado los rasgos morfológicos y las características de los responsables”, afirmó la oficial. “Aquí en esta ciudad no habrá lugar para esconderse”.

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Cámaras de seguridad captan el momento en que dejan una caja con restos humanos frente a la cárcel La Modelo de Barranquilla (@Marovaan/X)

Alias ‘Plan B’ figura en siete procesos judiciales

Según los datos conocidos por El Tiempo, Ortega Quiñónez aparece vinculado a siete anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA). Entre ellas figura una por violencia contra servidor público, registrada el 14 de noviembre de 2026.

También registra dos anotaciones por porte ilegal de armas de fuego, correspondientes a 2018 y 2025; tres por tráfico de estupefacientes y una por hurto calificado, de octubre de 2019.

Estas anotaciones corresponden a investigaciones en las que el hombre figura como indiciado y no constituyen condenas judiciales.

La Policía mantiene el análisis de los videos de seguridad, la identificación de los restos humanos y la recolección de elementos materiales probatorios para establecer quiénes participaron en el hecho y cuál fue el móvil de las amenazas.

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Inpec ordenó reforzar la seguridad nacional y activar controles cerca de cárceles tras alerta por explosivos

(Inpec)

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó reforzar la seguridad en las cárceles de Colombia tras una alerta de la Policía Nacional sobre un posible atentado con explosivos contra instalaciones penitenciarias en Bogotá. La medida fue emitida el 19 de noviembre de 2026 y contempla la revisión de los protocolos de acceso, perímetros y atención a visitantes.

Los establecimientos deberán convocar consejos de seguridad, coordinar acciones con la Policía Nacional y aumentar la vigilancia durante los horarios de mayor circulación de visitantes y personal. También se solicitó el uso de protección balística por parte de los funcionarios y la instalación de controles periféricos para revisar vehículos, motocicletas y antecedentes de quienes transiten cerca de las prisiones.

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“La Policía Nacional alerta sobre una posible afectación con explosivos a instalaciones del Inpec en Bogotá”, indicó el documento oficial, que extendió las medidas preventivas a las cárceles de todo el país mientras permanece activa la alerta roja.