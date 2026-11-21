Tras un exitoso día de conciertos en su primera jornada con un impresionante cierre de Gorillaz, marcado por la emoción, invitados sorpresa y un lleno total, el festival promete una nueva alineación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Festival Corona Capital llega a su segundo día con una presentación estelar de Twenty One Pilots en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. La agrupación estadounidense cierra el cartel junto a The Offspring, Pierce The Veil, Underworld, Mother Mother y Peaches, en una fecha con cinco escenarios activos y servicio extendido del Metro CDMX.

Tras un exitoso día de conciertos en su primera jornada con un impresionante cierre de Gorillaz, marcado por la emoción, invitados sorpresa y un lleno total, el festival promete una nueva alineación con artistas de primer nivel y mucha música aún por recorrer para los asistentes.

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El acceso al recinto, ubicado en la Curva 4 del autódromo, comienza a las 14:00 horas. Los primeros conciertos arrancan a las 15:20 horas y la programación se extiende hasta cerca de la 1:00 de la madrugada, cuando concluye la presentación estelar. Los horarios pueden tener ajustes de última hora, de acuerdo con la información del festival.

Gorillaz toca la canción "On Melancholy Hill" durante el cierre del primer día del Corona Capital 2026 en Ciudad de México.

Horarios de acceso y cierre de la jornada

La segunda jornada del Corona Capital sigue el mismo esquema que el resto del festival: apertura de puertas a las 14:00 horas y arranque musical a partir de las 15:20 horas en los cinco escenarios habilitados.

El cierre de la noche está marcado por el set de Twenty One Pilots en el escenario Corona, programado de 23:00 a 1:00 horas. En paralelo, Sébastien Tellier se presenta en Nivea entre las 23:00 y las 0:00 horas, mientras que Rikas cierra Viva Tent de 23:20 a 0:20 horas.

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Este esquema de cierre escalonado por escenario se repite durante los tres días del festival, según detallaron medios que reportaron la cartelera completa.

Cartel completo por escenario

La programación del sábado 21 de noviembre se reparte en los cinco escenarios del festival: Corona, Doritos, Corona Cero, Nivea y Viva Tent. Estos son los horarios confirmados para la jornada:

El mapa del festival Corona Capital 2026 detalla la distribución de los escenarios, accesos y zonas de servicios en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. (Corona Capital/Ocesa)

Escenario Corona

15:20 a 16:00 horas: Quarters

16:40 a 17:20 horas: Sawyer Hill

18:10 a 19:00 horas: Balu Brigada

20:10 a 21:30 horas: Pierce The Veil

23:00 a 1:00 horas: Twenty One Pilots

Escenario Doritos

16:00 a 16:40 horas: We Are Scientists

17:20 a 18:10 horas: Dope Lemon

19:00 a 20:10 horas: Mother Mother

21:30 a 23:00 horas: The Offspring

Escenario Corona Cero

16:00 a 16:40 horas: Militarie Gun

17:20 a 18:10 horas: Baby Queen

19:00 a 20:10 horas: Maisie Peters

21:30 a 23:00 horas: Underworld

Escenario Nivea

15:20 a 16:00 horas: Jordana

16:40 a 17:20 horas: Strawberry Guy

18:10 a 19:00 horas: Stella

20:10 a 21:10 horas: BØRNS

23:00 a 0:00 horas: Sébastien Tellier

Viva Tent

15:30 a 16:00 horas: Felipe Gordon

16:20 a 17:00 horas: MsGloom

17:30 a 18:10 horas: Princess Chelsea

18:40 a 19:30 horas: The Hellp

20:00 a 21:00 horas: New Constellations

21:40 a 22:40 horas: Peaches

23:20 a 0:20 horas: Rikas

En total, la jornada reúne a 23 actos distribuidos en las cinco tarimas, con Twenty One Pilots como cabeza de cartel de la noche.

Conciertos que se empalman

Con cinco escenarios funcionando de forma simultánea, varias presentaciones coinciden en horario y obligan a los asistentes a elegir entre artistas o desplazarse entre tarimas.

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El programa del festival Corona Capital en el Autódromo Hermanos Rodríguez detalla los horarios y escenarios de los grupos musicales previstos para el sábado. (Instagram: Corona Capital)

De 20:10 a 21:10 horas se superponen Pierce The Veil en el escenario Corona y BØRNS en Nivea. Más tarde, entre las 21:30 y las 23:00 horas, coinciden The Offspring en Doritos y Underworld en Corona Cero, además de Peaches en Viva Tent, cuyo set se extiende de 21:40 a 22:40 horas y se cruza parcialmente con ambos.

El cierre de la noche también presenta un cruce: de 23:00 a 0:00 horas, Twenty One Pilots se presenta en el escenario Corona al mismo tiempo que Sébastien Tellier ocupa Nivea.

Estas coincidencias son habituales en festivales con múltiples escenarios simultáneos y requieren planificación previa por parte del público para no perderse a sus artistas favoritos.

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Mapa y accesos al Autódromo Hermanos Rodríguez

El Corona Capital 2026 se realiza en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco. El recinto cuenta con dos entradas y salidas peatonales habilitadas: la Puerta 6 y la Puerta 15, ambas sobre la avenida Río Churubusco.

La Puerta 6 se ubica del lado de la estación Ciudad Deportiva y Viaducto, y da acceso más directo a los escenarios Doritos y Nivea. La Puerta 15 se encuentra sobre la calle Añil, cercana a la estación Velódromo, y conecta con las zonas de Viva Tent y Corona Cero.

Dentro del recinto, los cinco escenarios se distribuyen de la siguiente manera: Corona al norte, Doritos al poniente, pegado a Río Churubusco; Nivea al sur; Corona Cero al sur-oriente, y Viva Tent al oriente.

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Se recomienda a los asistentes revisar su boleto, el mapa oficial del festival y las indicaciones del recinto antes de salir, dado que la ruta más práctica depende de la puerta asignada a cada boleto.

Metro CDMX amplía su horario

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro extiende su servicio hasta la 1:30 horas durante los tres días del festival, en las Líneas 1, 2, 3 y 9, según informó Ámbito.

La medida busca facilitar el regreso de los asistentes tras el cierre de los escenarios principales, que se produce entre las 0:00 y la 1:00 horas según el escenario. La Línea 9 (café) es la vía más directa hacia el recinto, con las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla ubicadas a pocos pasos de los accesos.

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La extensión del horario del Metro responde tanto al Corona Capital como al partido de la NFL entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, que se disputa el mismo fin de semana en la capital mexicana, de acuerdo con el reporte de Ámbito*.

Las estaciones Ciudad Deportiva y Velódromo, ambas de la Línea 9, son las más próximas a las puertas 6 y 15 del autódromo, respectivamente, y concentrarán el mayor flujo de asistentes al cierre de la jornada.

Objetos prohibidos y permitidos

Objetos permitidos y prohibidos en el Corona Capital. (Corona capital)

El Corona Capital mantiene restricciones de ingreso que se aplican durante los tres días del festival, incluido este sábado. No se permite el ingreso con objetos considerados peligrosos ni con bebidas o alimentos externos al recinto, según las indicaciones oficiales del festival.

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Entre las excepciones permitidas se encuentra el ingreso de una botella de plástico reciclable de hasta un litro, siempre que se presente vacía al momento del acceso. También está autorizado el bloqueador solar en presentación de crema y el gel antibacterial, este último en envases de hasta 100 mililitros.

Se recomienda a los asistentes revisar la lista completa de objetos prohibidos antes de salir hacia el recinto, con el fin de evitar contratiempos en los filtros de ingreso por las puertas 6 y 15.